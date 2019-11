Schwacher Wochenauftakt der Edelmetalle

Energie: Jüngster Ölpreisanstieg steht auf tönernen Füßen

Die Ölpreise starten mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche, nachdem Brent und WTI dank einer starken zweiten Wochenhälfte am Freitag nahe 2-Monatshochs bei 63,4 USD bzw. 57,8 USD aus dem Handel gingen. Der Aufwärtstrend bei den Preisen begründet sich zum einen mit neuem Optimismus hinsichtlich eines ersten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China (siehe Industriemetalle unten). Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde ein wesentlicher psychologischer Belastungsfaktor für die Ölnachfrage im nächsten Jahr verschwinden. Eine dynamischere Ölnachfrage würde helfen, das sich abzeichnende beträchtliche Überangebot im ersten Halbjahr 2020 zu verringern. Allein darauf zu setzen, könnte sich allerdings als Trugschluss erweisen. Denn die Nachfrageprognosen gehen für 2020 bereits von einem Anstieg um mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag aus, womit der erwartete Nachfrageanstieg im Rahmen der letzten Jahre liegt. Ein deutlich stärkeres Plus ist somit auch bei Unterzeichnung eines „Phase-1-Abkommens“ nicht zu erwarten. Wobei nach wie vor vollkommen offen ist, ob es in den nächsten Wochen überhaupt eine Einigung geben wird. China fordert dazu von den USA die Rücknahme von Strafzöllen, wozu die USA bislang nicht bereit sind. Zudem unterstützt die Aussicht auf eine Verlängerung und bessere Umsetzung der Produktionskürzungen durch die OPEC+. Wir hatten allerdings am Freitag aufgezeigt, dass dies allein nicht ausreichen würde, das sich abzeichnende Überangebot im ersten Halbjahr 2020 zu verhindern. Dies dürften auch die OPEC-Produktionsumfragen für November der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg Ende der Woche zeigen. Die OPEC dürfte nämlich in diesem Monat deutlich mehr Öl produziert haben als Anfang nächsten Jahres benötigt wird. Wir sehen den jüngsten Ölpreisanstieg daher mit großer Skepsis.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Schwacher Wochenauftakt

Die positive Wahrnehmung der jüngsten Aussagen im Handelsstreit zwischen den USA und China (siehe Industriemetalle unten) lastet auf Gold, so dass der Preis zum Wochenauftakt auf 1.455 USD je Feinunze fällt. In Euro gerechnet gibt Gold auf 1.320 EUR je Feinunze nach. Der feste US-Dollar, der gegenüber dem Euro wieder fast bei 1,10 notiert, und steigende US-Anleiherenditen wirken sich ebenfalls preisbelastend aus. Auch dürften die spekulativen Finanzinvestoren Gewinne mitgenommen haben, nachdem sie ihre Netto-Long-Positionen laut CFTC-Statistik in der Woche zum 19. November noch um 11% auf gut 195 Tsd. Kontrakte ausgeweitet hatten. Angesichts dessen war der Preisanstieg von Gold mit einem Plus von 1,1% in der Berichtswoche allerdings relativ gering. Deutlich stärker aufgebaut wurden die Netto-Long-Positionen bei Silber (+26% auf knapp 40 Tsd. Kontrakte) und Platin (+18% auf 24,5 Tsd. Kontrakte). Entsprechend größer waren auch die Preiszuwächse von Silber (+2,3%) und Platin (+4,8%). Deren Preisrückgänge seit Freitag deuten an, dass auch hier mittlerweile Gewinne mitgenommen worden sind. Die spekulativen Finanzinvestoren könnten aber auch auf dem falschen Fuß erwischt worden sein und ihre zuletzt eingegangenen Positionen wieder geschlossen haben, um größere Verluste zu vermeiden. Denn mittlerweile notiert Gold sogar niedriger als zu Beginn der Berichtswoche am 13. November.

Industriemetalle: Erneuter Versuch, die Zinnpreise zu stützen

Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen den USA und China geht weiter. Heute Morgen überwiegt zur Abwechslung mal wieder die positive Wahrnehmung. Chinas Präsident Xi Jinping erklärte am Wochenende, dass sein Land mit den USA ein „Phase-1-Abkommen“ auf Basis von gegenseitiger Achtung und Gleichberechtigung erreichen wolle. Er machte aber auch deutlich, dass China keine Angst davor habe, zum Schutz der eigenen Interessen zurückzuschlagen. Daneben ist China den USA etwas entgegengekommen, indem es ankündigte, die Strafen für den Klau geistigen Eigentums zu verschärfen. Ob dies die Verhandlungen über ein Handelsabkommen einfacher macht, bleibt abzuwarten. Eventuell werden die Gespräche auf hochrangiger Ebene diese Woche in Peking fortgesetzt. Kupfer steigt zum Wochenauftakt leicht auf knapp 5.900 USD je Tonne, Zink verteuert sich auf gut 2.300 USD je Tonne. Zinn beginnt die neue Handelswoche weitgehend unverändert bei 16.350 USD je Tonne. Letzte Woche war es wiederholt kurzzeitig unter die 16.000 USD-Marke gefallen. In Indonesien planen die Zinnschmelzen erneut die Produktion zu drosseln, um die Preise zu stützen. Laut Angaben des Verbands der indonesischen Zinnexporteure könnte die Produktion schon diese Woche zurückgefahren werden. Sie soll so lange eingeschränkt bleiben, bis der Preis wieder auf 20.000 USD gestiegen ist. Vergleichbare Versuche in diesem Jahr wie auch die Begrenzung von Zinnexporten hatten allerdings nichts gebracht. Auch die umfangreichen Produktionskürzungen zahlreicher Zinnschmelzen in China haben bislang ihre Wirkung verfehlt.

