Energie: Die Sommerlethargie am Ölmarkt geht nahtlos in den Herbst über

Die Ölpreise sind im August zwar den fünften Monat in Folge gestiegen. Doch in den letzten Wochen sind sie “eingeschlafen” und bewegen sich in einem engen seitwärtsgerichteten Handelsband. Sowohl im Juli als auch im August lag die Spanne bei weniger als 4 USD. Auch gestern ist dem Ölpreis der nachhaltige Ausbruch aus diesem Band nicht gelungen. Nach einem Anstieg auf ein 6-Monatshoch von 46,5 USD ist Brent um mehr als 1 USD gefallen und handelt heute Morgen wieder unter 46 USD je Barrel. Der schwache US-Dollar – der Dollar-Index ist auf den tiefsten Stand seit April 2018 gefallen – und die gute Förderdisziplin der OPEC+, wobei immer mehr Allianzmitglieder ihre Exporte reduzieren, wirken zwar unterstützend. Doch die Nachfragesorgen bleiben. Die Benzinnachfrage in den USA war im Juni laut EIA mit 8,29 Mio. Barrel täglich knapp 1% schwächer als die vorläufigen Daten und deutlich unter den 9,7 Mio. Barrel täglich im Vorjahr. Doch während die Benzinnachfrage ggü. Mai um 15% anstieg und sich auch in den letzten Wochen auf fast 9 Mio. Barrel täglich erholte, ist die Nachfrage nach Destillaten wohl wegen der schwachen Kerosinnachfrage im Juni ggü. Mai sogar leicht auf 3,49 Mio. Barrel zurückgegangen; sie blieb auch in den letzten Wochen eher schwach. Nicht nur im wichtigsten Konsumentenland, den USA, bleibt die Nachfrageerholung brüchig, sondern auch im drittgrößten, Indien, wo die Neuinfektionen mit dem Coronavirus bis zuletzt stark gestiegen sind. Und so bleibt auch das Gleichgewicht am Ölmarkt weiterhin fragil.

Unterdessen geht die Rally am europäischen Gasmarkt weiter, wobei der TTF-Kassakurs (day ahead) gestern mit 10,5 EUR je MWh auf den höchsten Stand seit Januar gestiegen ist. Den Preisanstieg kann man mittlerweile kaum noch mit den Infrastrukturschäden in den USA, den Wartungsarbeiten in Norwegen oder den Spannungen in der Ägäis erklären. Wir halten den jüngsten Preisanstieg (auch die Monats- und Jahres-Kontrakte sind stark gestiegen) aufgrund der guten Versorgungslage für unbegründet und rechnen mit einer Preiskorrektur.

Edelmetalle: Schwacher US-Dollar treibt Gold in Richtung 2.000 USD

Der Goldpreis schaffte es gestern nicht mehr ganz, den ersten Monatsrückgang seit März zu verhindern, auch wenn dieser im August mit weniger als 10 USD sehr gering ausfiel. Heute legt Gold bereits wieder merklich zu. Der Kassapreis steigt um mehr als 1% auf rund 1.990 USD je Feinunze und nimmt damit Kurs auf die Marke von 2.000 USD. Der Gold-Future an der Comex hat diese bereits wieder erreicht. Treibender Faktor ist der schwache US-Dollar. Der EUR-USD-Wechselkurs erreichte am Morgen fast die Marke von 1,20. Sollte diese überwunden werden, ist ein Anstieg des Goldpreises über 2.000 USD wohl nur eine Frage der Zeit. Denn sowohl die Schwäche des US-Dollar als auch der Preisanstieg von Gold haben dieselbe Ursache, nämlich den Strategiewechsel der Fed hin zu einem durchschnittlichen Inflationsziel von 2%. Fed-Vize Carida hat gestern den Strategieschwenk der Fed als “Meilenstein” bezeichnet. So würde eine niedrige Arbeitslosenquote nicht mehr zu einer Zinserhöhung führen, wenn sie nicht gleichzeitig mit einem überhöhten Inflationsdruck einhergeht. Genau dieser Zusammenhang zwischen niedriger Arbeitslosenquote und steigender Inflation war zuletzt nicht mehr gegeben. Dies hat zur Folge, dass die Fed noch wesentlich länger an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhalten wird. Damit steigt allerdings auch die Gefahr von neuen Blasen an den Finanzmärkten, was bereits in einigen Segmenten zu erkennen ist. So drängen sich bei den Tech-Aktien mittlerweile Parallelen zur Entwicklung rund um die Jahrtausendwende auf. Ohne den schwachen US-Dollar würde sich Gold mit einem weiteren Anstieg allerdings schwer tun. Denn die bis vor kurzem noch robuste ETF-Nachfrage ist merklich abgekühlt. Im August gab es laut Bloomberg-Daten noch Zuflüsse von 31 Tonnen. Das war der geringste Monatszufluss in diesem Jahr. Silber steigt heute noch deutlich stärker als Gold um mehr als 2% auf knapp 29 USD je Feinunze. Das Gold/Silber-Verhältnis fällt daraufhin unter 70 auf das niedrigste Niveau seit April 2017.

Industriemetalle: Keine Ermüdungserscheinung bei der Rally der Metallpreise

Nach den offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) gestern haben heute Morgen auch die von Caixin erhobenen PMIs eine weitere Erholung der chinesischen Wirtschaft angedeutet. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe ist im August sogar entgegen den Erwartungen den vierten Monat in Folge leicht auf 53,1 gestiegen. Damit ruht die Erholung auf einer breiten Basis. Denn der Caixin-PMI umfasst kleinere und private Unternehmen, während der offizielle PMI überwiegend die großen Staatsunternehmen abbildet. Heute gibt der ISM-Index einen Eindruck über die Stimmung in der US-Industrie. Laut Bloomberg-Konsensus dürfte diese so gut wie Anfang letzten Jahres nicht mehr gewesen sein, trotz der zeitweise wieder stark gestiegenen Neuinfektionszahlen mit Covid-19. Wegen der guten Vorgaben aus Shanghai legen die Metallpreise auch an der LME heute wieder deutlich zu, nachdem gestern feiertagsbedingt kein Handel dort stattfand. Gemessen am LME-Industriemetallindex (LMEX) sind die Metalle im August bereits den fünften Monat hintereinander gestiegen. Solch eine ununterbrochene Serie von Preiszuwächsen gab es zuvor im Frühjahr/Sommer 2009, also gegen Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der LMEX hat den August auf dem höchsten Niveau seit Mitte April 2019 beendet. Trotz der sich in den letzten Monaten aufgehellten Wirtschaftsperspektiven halten wir die Metallpreise für zu hoch. Die Preisanstiege wurden teilweise technisch getrieben – so zum Beispiel bei Nickel und Zink, die mittlerweile überkauft sind. Teilweise sind sie auch spekulativ getrieben, wie das Beispiel Kupfer zeigt: Laut CFTC-Statistik lagen die Netto-Long-Positionen an der Comex in New York per 25. August bei 62,7 Tsd. Kontrakten und damit so hoch wie zuletzt Mitte Juni 2018. Damals notierte Kupfer phasenweise über 7.300 USD je Tonne, brach in den darauffolgenden Wochen aber um rund 20% ein.

