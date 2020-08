Schneider Electric: Zurück in der technischen Neubewertung

In Europa steigt aufgrund der technischen (Sektor-)Aufwärtsrotation die Anzahl der Titel, die sich in einer technischen Neubewertung (bedeutet: neue All-Time Highs) befinden. Ein Beispiel ist die Nr. 2 des STOXX Industrial Goods & Services, Schneider Electric. Der französische Elektrotechnik-Konzern, der unter anderem Schwerpunkte bei elektrischer Energieverteilung und industrieller Automation hat, ist weltweit tätig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Schneider Electric: Relative Stärke im STOXX Industrial Goods & Services

Aus langfristig technischer Sicht befindet sich die Aktie seit Oktober 2008 (Low bei €19,4) in einem Hausse-Zyklus. Das Wechselspiel aus Aufwärtsschüben und Kaufsignalen wurde bisher von vier größeren Korrekturphasen (2010-2011; 2015-2016; 2018-2019; 2020) unterbrochen. In der dritten Korrekturphase zwischen 2018 bis Anfang 2019 rutschte der Titel von €78,6 bis auf €60,2. Hier drehte die Aktie und erreichte im Februar 2020 das damalige All-Time High bei €105,5. Die Corona-Baisse (Februar/März 2020) sorgte dann für einen beschleunigten Kurzfrist-Abwärtstrend (zurück zur langfristigen Hausse-Trendlinie bei ca. €65,0), welcher bei €63,5 stoppte. Aus mittelfristig technischer Sicht kam es dann zu einer V-Recovery, welche seit Juni 2020 in einen moderateren Aufwärtstrend gemündet ist. Aus kurzfristig technischer Sicht hat der Titel zuletzt knapp neue All-Time Highs erreicht, wobei am nachhaltigen Ausbruch über €105,5 gearbeitet wird. Auch wenn sich die hohe Aufwärtsdynamik der letzten fünf Monate normalisieren sollte, deutet die technische Gesamtlage die Fortsetzung der Hausse und die nachhaltige Wiederaufnahme der technischen Neubewertung an. Hierbei sollte das nächste mittelfristige technische Etappenziel bei der Aktie, die zurzeit eine (Brutto-)Jahresdividenden-Rendite von 2,1% bietet, bei €112,0 liegen. Deshalb bleibt Scheider Electric ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine