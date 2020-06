Saudi-Arabien erhöht nach “OPEC+”-Einigung die Ölpreise massiv

Am Samstag hat sich die OPEC+ auf eine Beibehaltung der gegenwärtigen Produktionskürzungen um 9,7 Mio. Barrel pro Tag bis Ende Juli verständigt. Darüber hinaus sollen Länder, die im Mai und Juni mehr produziert haben als vereinbart, bis September diese “Produktionsüberschüsse” wieder kompensieren, sprich die Produktion tendenziell stärker reduzieren. Das dürfte das Vertrauen in die Funktionalität der OPEC, das in den vergangenen Jahren stark unter dem Verdacht des gegenseitigen “Beschwindelns” gelitten hat, wiederherstellen. Der von Saudi-Arabien angezettelte Preiskrieg im April/Mai hat den anderen Kartellteilnehmern dessen Übermacht vor Augen geführt. Neben vielerlei politischer Einflüsse hat das Land mindestens eine starke wirtschaftliche “Waffe”, nämlich seine offiziellen Verkaufspreise. Insbesondere über die Preisabschläge für bestimmte Ölsorten für verschiedene Regionen kann man die “Betrüger” zum Einlenken zwingen, weil diese dann ihr Rohöl nicht oder nur zu schlechten Konditionen verkaufen können. Dieses Instrument kann Saudi-Arabien aber nicht nur zur Strafe, sondern auch zur Belohnung einsetzen. So hat Saudi Aramco nach der Einigung der OPEC+ seine Verkaufspreise für Juli massiv angehoben. Für die Lieferungen von Arab Light im Juli müssen asiatische Kunden nun 0,2 USD mehr als für Dubai/Oman bezahlen. Damit beträgt der Anstieg ggü. Juni 6,1 USD je Barrel, denn im Juni haben die Kunden Arab Light noch mit einem Abschlag von 5,9 USD je Barrel bezogen, der stärkste Anstieg seit mindestens 20 Jahren. Das kann man sich angesichts der aktuell rekordhohen Rohölimporte Chinas offenbar auch leisten. Auch für andere Regionen wurden die Preise um 5,6-7,3 USD je Barrel angehoben. Das Wiedererstarken der OPEC hat die Ölpreise deutlich steigen lassen. Erstmals seit März notiert WTI heute Morgen über 40 USD, Brent über 43 USD je Barrel. Wir halten diesen Preisanstieg weiterhin für nicht nachhaltig.

Edelmetalle: Gold nach kräftigem Rücksetzer bereits wieder erholt

Der Goldpreis geriet am Freitag nach der Bekanntgabe unerwartet starker US-Arbeitsmarktdaten deutlich unter Druck. Im Tief fiel er auf 1.670 USD je Feinunze, den niedrigsten Stand seit gut einem Monat. Im Wochenvergleich stand letztlich ein Minus von 2,6% zu Buche, was dem stärksten Wochenverlust seit dem Ausverkauf Mitte März entsprach. Am Morgen erholt sich der Preis bereits wieder auf knapp 1.700 USD. Laut US-Arbeitsministerium wurden im Mai per Saldo 2,5 Mio. neue Arbeitsplätze geschaffen. Erwartet wurde ein Abbau von 7,5 Mio. Stellen. Die Arbeitslosenquote fiel auf 13,3%, anstatt wie erwartet auf 19% zu steigen. Auch diese Abweichung von der Markterwartung war somit beispiellos. Offensichtlich ist der US-Arbeitsmarkt deutlich schneller durch die Krise gekommen als bislang gedacht. Die erste Reaktion des Goldpreises war daher folgerichtig, ebenso, dass die Gold-ETFs am Freitag merkliche Abflüsse verzeichneten. Erstmals seit März gab es damit an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ETF-Abflüsse. Die inzwischen erfolgte Preiserholung zeigt aber, dass Preisrückgänge weiterhin als Kaufgelegenheit erachtet werden. Auch dies ist absolut nachvollziehbar, da ein Umlenken der Zentralbanken von der Politik des zügellosen Gelddruckens nicht zu erwarten ist. Erst letzten Donnerstag hatte die EZB ihr Notfall-Anleihekaufprogramm deutlich aufgestockt und um mindestens sechs Monate auf Mitte 2021 verlängert. In dieser Woche berät die US-Notenbank Fed über den künftigen geldpolitischen Kurs. Wir rechnen trotz der robusten Arbeitsmarktdaten mit einer Bestätigung der bisher eingeleiteten Maßnahmen. Darüber hinaus könnte über eine Kopplung der Geldpolitik an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Ziele wie der Arbeitslosenquote und über explizite Zinsziele für Staatsanleihen nach japanischem Vorbild diskutiert werden. Die beträchtliche Unterauslastung der volkswirtschaftlichen Kapazitäten und die unter dem Fed-Ziel liegende Inflationsrate sprechen auf absehbare Zeit für Nullzinsen. Gold dürfte vor diesem Hintergrund unterstützt bleiben.

Industriemetalle: China hat auch im Mai große Mengen Kupfer und Eisenerz importiert

Die Metallpreise legen eine Verschnaufpause in ihrer Erholungsrally ein: Zum Wochenauftakt geben sie zumeist nach, allerdings nur moderat. Kupfer fällt leicht auf 5.650 USD je Tonne, nachdem es am Freitag im Zuge eines unerwartet guten US-Arbeitsmarktberichtes (siehe Edelmetalle oben) auf ein 3-Monatshoch von 5.700 USD nach oben gesprungen war. Zink ist ebenfalls von einem 3-Monatshoch etwas zurückgekommen, hält sich aber noch über der 2.000 USD-Marke. Aluminium verteidigt dagegen bei knapp 1.600 USD seine Gewinne von letzter Woche. Gemäß gestern veröffentlichter Daten der Zollbehörde ist der Handelsbilanzüberschuss Chinas im Mai deutlich gestiegen, was vor allem auf schwache Importe zurückzuführen ist, die rückläufige Ausfuhren mehr als kompensierten. Die insgesamt betrachtet geringeren Importe spiegeln sich aber nicht in den Zahlen für Rohstoffe wider. Denn China hat die niedrigen Preise genutzt – Kupfer war im März zeitweise unter 4.500 USD gefallen – und weiter große Mengen Rohstoffe eingeführt. So lagen die Kupferimporte mit 436 Tsd. Tonnen zwar leicht unter dem Vormonatsniveau, aber 21% über Vorjahr. Etwas anders sah es dagegen bei den Einfuhren von Kupferkonzentrat aus: Diese lagen mit 1,69 Mio. Tonnen deutlich unter dem Vormonats- und Vorjahresniveau (-17% bzw. -8%). Hier haben sich offenbar die Lockdown-Maßnahmen in großen Produzentenländern vor allem in Südamerika bemerkbar gemacht, wodurch zum Beispiel aus Chile und Peru weniger Kupferkonzentrat nach China verschifft wurde. Chinas Eisenerzimporte wiederum sind um 9% gegenüber April gefallen, lagen aber leicht über Vorjahr. Die im Vergleich zum Vormonat geringeren Einfuhren sind auf Lieferschwierigkeiten aus Brasilien zurückzuführen.

