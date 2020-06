SAP: Technisches Kursziel anheben

Der STOXX Technology weist im Hausse-Zyklus seit 2009 und auch im laufenden technischen Comeback nach der Corona-Baisse eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktindex STOXX 600 auf. Seit dem Jahresstart 2020 ist er – zusammen mit dem STOXX Health Care (+1,2 Prozent) – der einzige Sektor, der zurzeit eine positive Performance (+1,1 Prozent) aufweist. Der größte Sektortitel ist die SAP (Sektorgewicht: 25,6 Prozent), welche mit einer Free-Float-Marktkapitalisierung von ca. €121 Mrd. auch die größte DAX-Aktie ist (aufgrund der DAX-Indexregeln wird das SAP-Gewicht regelmäßig auf 10,00 Prozent gekappt).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

SAP: Sprung über die 200-Tage Linie

Aus technischer Sicht ist SAP zwar nicht die beste technische Aktie im Sektor, aber gegenüber dem STOXX 600 und DAX ist eine Fortsetzung der relativen Stärke zu erwarten. SAP war nach der Hausse-Bewegung 2015 – 2017 (Anstieg: €53,9 – €100,7) in eine mittelfristige Seitwärtspendelbewegung gelaufen. Dabei etablierte sich ein Support um €82,1. Ab 2019 startete SAP einen beschleunigten Aufwärtsschub und stieg dabei – begleitet von Kaufsignalen – auf ein All-Time High bei €130,0 (Resistance). Anschließend rutschte SAP im Umfeld der Corona-Baisse im Februar 2020 mit einem Verkaufssignal unter die 200-Tage Linie und der darauffolgende Sell-Off endete im März 2020 am Support bei €82,1. Danach startet das laufende technische Comeback. Nach einem Anstieg zurück an die 200-Tage Linie folgte eine kurzfristige Flaggen-Konsolidierung. Diese hat SAP nun mit einem weiteren Investment-Kaufsignal (z.B. Sprung über die 200-Tage Linie) trendbestätigend nach oben aufgelöst. Als Konsequenz bleibt SAP ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das nächste technische Etappenziel bei €125,0 – €130,0 (Test der Resistance-Zone im Umfeld der All-Time Highs) liegt.

