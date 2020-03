SAP: Technisches Comeback

Der DAX hat im Umfeld der “Corona-Pandemie” vom All-Time High (13.795; 17.02.20) bis zu seinem bisherigen Baisse-Low bei 8.256 (16.03.20) ca. 40% verloren. Seine übergeordneter 13-jährige Support-Zone von 8.000 bis 8.150 ist (bisher) jedoch intakt geblieben. Ein Grund hierfür ist die laufende relative Stärke – des nach Free-Float-Marktkapitalisierung größten DAX-Titels – SAP.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dieser europöische Software-Gigant, der weltweit mit führend im Bereich von ERP-Software (Enterprise-Resource-Planning) ist, “surft” aufgrund seines hohen US-Umsatzanteils im Regelfall im Fahrwasser des technologielastigen, amerikanischen Nasdaq-Composite Index. Aus langfristiger technischer Sicht startete SAP im Oktober 2008 um €20,8 einen Hausse-Zyklus, wobei regelmäßig neue All-Time-Highs erreicht wurden. Bei SAP macht dieser Hausse-Zyklus aktuell nur eine “Pause”. Aus mittelfristiger technischer Sicht stieg die Aktie ab Januar 2019 in einem steilen Aufwärtstrend bis auf ein All-Time High bei €129,6. Hier startete mit einem Take-Profit-Signal – parallel zum Gesamtmarkt – ein beschleunigter Abwärtsrutsch. Dabei wurde auch die 200-Tage Linie (zurzeit bei €115,0) mit einem Verkaufssignal nach unten gecrosst. Es folgte ein von hohen Handelsvolumina begleiteter technischer Sell-Off bis auf die langfristige Support-Zone um €82,0, die damit bestätigt wurde. Vor dem Hintergrund der stark überverkauften Lage ist SAP aus kurzfristiger technischer Sicht nach oben umgeschlagen, sodass sich ein technisches Recovery-Potential bis €108,0 – €110,0 (nächste, mittelfristige Resistance-Zone; bis in Richtung der 200-Tage-Linie) andeutet. In Kombination mit der intakten Relativen Stärke gegenüber den Blue-Chips-Indizes stellt SAP wieder einen technischen (Zu-)Kauf dar. Der strategische Sicherungsstopp sollte bei €78,0 (unterhalb der Support-Zone um €82,0) liegen.

