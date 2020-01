SAP: Setzt sich nach oben ab

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage vom: SAP

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der “deutsche” Technologie-Titel SAP ist ein weltweit agierender Software-Entwickler und führend im Bereich ERP (Enterprise-Resource-Planning). Die Aktie ist ein technischer Marathonläufer und dank ausgezeichneter Performance seit dem Börsenstart in 1994 (rückgerechnet zu €3,4) mittlerweile zum größten DAX-Titel nach Free-Float-Marktkapitalisierung geworden, wobei SAP jetzt im DAX bei den Quartalsanpassungen regelmäßig auf das DAX-Maximalgewicht von 10,00% “zurück gekappt” wird. Aus langfristiger technischer Sicht startete SAP den laufenden Hausse-Zyklus im Oktober 2008 um €20,8. Seit 2015 befindet sie sich in einer Phase der technischen Neubewertung, wobei regelmäßig neue All-Time-Highs erreicht werden. Ab Mitte 2017 war das Aufwärtsmomentum der Aktie abgeflacht und es bildete sich ein Aufwärtstrendkanal (zw. €82,1 und €108,5). Ausgehend von €84,0 startete SAP ab Januar 2019 einen intakten steilen Aufwärtstrend. Dieser führte den Titel bis April 2019 auf das damalige All-Time High bei €125,0 (Resistance-Zone). Aufgrund einer überkauften technischen Lage ergab sich anschließend eine normale technische Korrektur, wobei im Oktober 2019 die steigende 200-Tage Linie getestet und verteidigt wurde. Seitdem läuft ein neuer Aufwärtsschub, wobei die Aktie nun am neuen (Investment-)Kaufsignal (Sprung über die Resistance.-Zone um €125,0) arbeitet. Damit untermauert SAP seine Rolle als technischer Marathonläufer und seine langfristige relative Stärke gegenüber. dem DAX. Als Konsequenz bleibt SAP ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das nächste technische Etappenziel unverändert im Bereich €135,0 bis €140,0 liegt.

