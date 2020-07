SAP: Chance auf technische Neubewertung

Steigt eine Aktie auf neue All-Time-Highs, besteht im Regelfall die Chance auf eine “technische Neubewertung”. Dies signalisiert für gewöhnlich einen mittelfistigen Prozess mit höheren Kursnotierungen. Genau diese Entwicklung findet sich aktuell bei vielen US-Tech-Giganten. Aber auch in Europa ist der STOXX Technology (enthält zurzeit die 35 größten Tech-Aktien) auf neue All-Time-Highs gestiegen. Diese Tendenz wird sowohl von den Sektor-Schwergewichten als auch von den vielen mittelgroßen, europäische Tech-Aktien getragen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

SAP: Zentraler, 12-jähriger Hausse-Trend weiterhin intakt

SAP, die nach Free-Float-Marktkapitalisierung zurzeit zweitgrößte Aktie in der Euro-Zone, befindet sich aus langfristige technischen Sicht seit Oktober 2008 (Start bei €20,7) in einem technischen Hausse-Zyklus, wobei der seit fast 12 Jahren bestehende, zentrale Hausse-Trend bei ca. €100,0 angekommen ist. Dieser wurde zwar innerhalb der Corona-Gesamtmarktbaisse (Februar/März 2020) kurzfristig zur Disposition gestellt, jedoch ist diesr durch das direkt “Wiederreinlaufen” in den zentralen Hausse-Trend weiterhin gültig und signalisiert eine Fortsetzung dieses Trends. Aus mittefristig technische Sicht hat sich bei SAP das seit März 2020 vorliegende “V”-Recovery (Start am Support um €82.1) zu einer mittelfristigen technischen Zwischenhausse ausgeweitet. Zwar konnte SAP das alte technische Etappenziel (Test der Resistance-Zone von €127.0 – €130.0) bereits erreichen, jedoch deutet die technische Gesamtlage neue All-Time-Highs an. Deshalb sollte das neue technische Kursziel bei €140.0 liegen. Auch wenn SAP aus kurzfristig technischen Sicht eine leicht überkaufte Struktur aufweist und es jederzeit zu einer normalen Konsolidierung kommen kann, bleibt der Titel ein technischen (Zu-)Kauf.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine