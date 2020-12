SAP: Antizyklischer, technischer (Zu-)Kauf

Der STOXX Technology startete im März 2009 bei 125,4 seinen (technischen) Hausse-Zyklus, wobei der zentrale, 12-jährige Sektor-Hausse-Trend zurzeit bei 450 liegt. Dieser Sektor, mittlerweile von den 20 STOXX-Sektoren der fünftgrößte Sektor im STOXX 600 (Anteil: ca. 7%), weist im Regelfall eine mittelfristige relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 auf. Die kurzen Phasen, in denen diese relative Stärke nicht gegeben war, erwiesen sich wiederholt als gute, antizyklische, technische Investitionsmöglichkeiten. Eine vergleichbare technische Lage findet sich zurzeit bei SAP.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

SAP: Gaps werden geschlossen

Auch dieser Titel befindet sich seit Oktober 2008 (Start bei €20,75) in einem technischen Hausse-Zyklus, der den Wert bisher auf ein All-Time-High um €143,3 (September 2020; Resistance) geführt hat. Seit dem Jahresanfang 2018 hat die mittelfristige Aufwärtsdynamik in SAP nachgelassen und die zwischenzeitlichen Kursschwächen – im Index bzw. im Titel – haben zur Etablierung und dem wiederholten Test der langfristigen Support-Zone um €82,0 geführt. Im Umfeld des Company-Newsflow im Oktober 2020 war der SAP-Kurs kräftig unter Druck (Kursrutsch: €125.0 – €89,9) gekommen. Der gesamte Kursverlust vom All-Time-High (€143,3) auf das aktuelle Kursniveau hat den DAX ca. 400 Punkte kostet. Genau diese Punkte fehlen dem DAX – im Gegensatz zu anderen dt. Auswahlindizes – zum neuen All-Time-High. Bei SAP macht der technische Hausse-Zyklus oberhalb der langfristigen Support-Zone damit nur eine Pause. Nach der technischen Stabilisierung um €100,0 steht aus mittelfristiger Sicht im Regelfall ein Recovery zum Schließen des hinterlassenen Gaps (€125.0 – €105) an. SAP stellt damit einen antizyklischen technischen (Zu-)Kauf mit dem ersten Etappenziel €115,0 dar, wobei jede SAP-Position mit einem strategischen Sicherungsstopp von €80,0 belegt werden sollte.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine