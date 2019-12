Sanofi: Technisches Kursziel anheben

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Sanofi (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Europe 600 Health Care weist sowohl langfristig, als auch in 2019, eine Relative Stärke gegenüber dem STOXX Europe 600 auf. In diesem Jahr liegt der Sektor mit einer Kurssteigerung von ca. 25% etwas vor dem Benchmarkindex (+20%). Eine Analyse der Sektorstruktur zeigt, dass dieser wesentlich von Mega- und Large-Caps aus der Schweiz und UK aber auch aus Frankreich geprägt wird. Hierzu gehört auch der franz. Pharma- und Biotech-Wert Sanofi (im Sektor an Pos. 5; Sektorgewicht: 7,8%; im STOXX 50 an Pos. 14 und im EURO STOXX 50 an Pos. 6). Sanofi ist zuletzt durch M&A-Aktivitäten und dem damit verbundenen Strategiewechsel (Ausbau des Wachstumsfeld Krebsmedikamente; Geschäftsreduzierung u.a. im Bereich Diabetes-Medikamente) in den Fokus gekommen. Aus technischer Sicht erreichte Sanofi im August 2015 bei €101,1 neue All-Time-Highs. Davon ausgehend etablierte sich ein übergeordneter Baisse-Trend. In diesem fiel Sanofi Mitte 2016 auf die mehrjährige Support-Zone um €62,5 zurück. Die folgende Recovery endete bei €90,7, bevor ein neuer Baisse-Schub die Aktie in 2018 zurück auf die mehrjährige Support-Zone führte. Analog zum Sektor ist die Aktie ab März 2018 (Start bei €62,9) in eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Nach einem Zwischenstopp unter der mittelfristige Resistance bei €80,0 sprang der Titel im September 2019 mit einem neuen Investment-Kaufsignal aus dieser Trading-Range an. Das erste technische Etappenziel (Test des vierjährigen Abwärtstrends) ist bereits abgearbeitet. Da die Aktie – jetzt begleitet vom Newsflow – den mehrjährigen Baisse-Trend verlassen hat und die Aufwärtsbewegung an Stabilität gewinnt, ist das alte technische Kursziel (€90,0) zu konservativ. Hier sollte das technische Kursziel auf €93,0 angehoben werden. Sanofi, die eine erwartete (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ca, 3,6% aufweist, bleibt damit ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Zertifikate