RWE: Technisches Kursziel (weiter) hochsetzen

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: RWE (in EUR)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Utilities hat – vor dem Hintergrund der niedrigen Long-Bond-Renditen – in den letzten Wochen seine relative Stärke im europäischen Sektorvergleich verteidigt. Dies wird vom DAX Wert RWE (Sektoranteil ca. 4,6%; Pos. 7) mit getragen. Die Aktie hatte von Anfang 2008 (Start um €102,2) bis Oktober 2015 eine Baisse bis auf €9,1 durchlaufen und war anschließend in eine technische Bodenformation übergegangen. Ab Ende 2016 ergab sich der intakte langfristige Recovery-Trend (Trendlinie zzt. um €22,8). Nachdem das Recovery RWE im November 2017 bis auf €22,6 geführt hatte, bildete sich unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone (€22,6 – €23,3) eine mittelfristige Konsolidierung (tech. Aufwärtsdreiecks) heraus. Ein beschleunigter Aufwärtstrend, der im Oktober 2018 um €17,1 startete (Trendlinie zzt. um €26,5), führte RWE im März 2019 mit einem (Investment-)Kaufsignal über die 17-monatige Resistance-Zone €22,6 – €23,0. Oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie lief die Aktie in einem Wechselspiel aus Kaufsignalen und Konsolidierungen systematisch nach oben. Zuletzt kam es nach positivem Newsflow zu einer Aufwärtsbeschleunigung, welche den Titel auf neue Hausse-Tops um €31,9 führte. Jetzt befindet sich RWE wieder in einer trendbestätigenden Mini-Konsolidierung. Aufgrund der guten technischen Gesamtlage bleibt RWE, die auch nach dem jüngsten Kursanstieg noch eine erwartete (Brutto-) Jahresdividendenrendite von ca. 2,9% aufweist, ein technischer (Zu-)Kauf, wobei das neue technische Etappenziel bei €33,0 (zuvor €29,0) liegen sollte.

