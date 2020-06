RWE: Technisches Kursziel anheben

Der Stoxx Utilities ist seit dem Jahresstart 2020 der drittbeste der 19 STOXX-Sektoren und liegt nur noch knapp mit 1,7 Prozent im Minus. Innerhalb des Sektors hat der deutsche DAX-Wert RWE (Sektoranteil ca. 5,3 Prozent; Pos. 6) eine Relative Stärke. Auf Jahresbasis liegt der Versorger gut +16 Prozent im Gewinn.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

RWE: Auf dem Weg an die Jahreshochs

Aus technischer Sicht war RWE ab Anfang 2008 (Start um €102,2) in einer “Mega-Baisse” (unter anderem wegen deutscher Energiewende; Fukushima in 2011 etc.) bis auf €9,1 (Oktober 2015) gefallen. Im September 2015 erfolgte die Entnahme aus dem EURO STOXX 50. Anschließend ging der Titel in eine technische Bodenformation über. Ab Ende 2016 ergab sich ein langfristiger Hausse-Trend (Start bei €10,5; Trendlinie zurzeit um €26,0). Dieser Hausse-Trend führte die Aktie bis Mitte 2018 an die Resistance-Zone um €22,6 – €23,3. Nach einer mittelfristigen Konsolidierung sprang die Aktie im März 2019 mit einem (Investment-)Kaufsignal an. Es folgte der beschleunigte Anstieg bis auf das Hoch bei €34,6 (neue Resistance-Zone). Im Rahmen der Corona-Baisse rutschte RWE in einen “technischen Wasserfall” und fiel dabei mit einem Verkaufssignal unter die 200-Tage-Linie, wobei auch der mehrjährige Hausse-Trend zur Disposition stand. Jedoch endete der Sell-Off bei €20,0. Hier schlug die Aktie in die intakte, beschleunigte Recovery (“V”-Charakter) nach oben um, wobei der Titel in den alten Hausse-Trend zurückgekehrt ist. Die gute tech. Qualität des “V” signalisiert aus mittelfristiger technischer Sicht ein Heranlaufen an den Resistance um €34,0. Da bei RWE noch die Dividenden-Zahlung (€0,80; Ex am 29.06.20; (Bruttto-)Div.-Rendite: ca. 2,5%) ansteht, bleibt RWE – trotz des Kursanstiegs der letzten Wochen – ein defensiver, technischer (Zu-)Kauf (nächstes, mittelfristiges technisches Etappenziel: Test der Hochs um €34,0).

