RWE: Technische Kursziel (weiter) anheben

Der DAX-Titel RWE hatte nach der feinen technischen Hausse bis zum Januar 2008 seine All-Time-Highs bei €102,2 erreicht. Begleitet von dem “Transformationsprozess” der deutschen Energieversorger ergab sich in den Folgejahren – unterstützt durch Verkaufssignale – eine Baisse-Bewegung, die von einem zentralen, 9-jährigen Baisse-Trend begrenzt wurde.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach dem technischen Sell-Off (Sep./Okt. 2015) mit einem Kurseinbruch bis auf €9,3 war RWE in 2015/2016 in eine technische Bodenformation (Resistance-Zone um €13,0) hineingelaufen. Im Laufe des Jahres 2016 war die Aktie zuerst mit einem Kaufsignal aus der Bodenformation und danach aus dem zentralen Baisse-Trend herausgekommen. Im Anschluss etablierte sich ein Aufwärtstrend, der sich über die Jahre zu einem stabilen, bisher 4-jährigen Hausse-Trend (Hausse-Trendlinie: zurzeit €23,0 unterhalb der steigenden 200-Tage-Linie) ausgeweitet hat. Aus übergeordneter technischer Sicht arbeitet RWE damit die vorherige, 9-jährige Baisse auf. Mitte 2019 hatte RWE die mittelfristige Konsolidierung (Aufwärtsdreieck: Resistance um €23,3) mit einem Investment-Kaufsignal in einen beschleunigten mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei €26,5) verlassen. Einerseits ist RWE an das (alte) technische Etappenziel um €33,0 herangelaufen, andererseits weisen die technischen Hausse-Trends eine hohe technische Qualität auf. Deshalb sollte das neue, mittelfristige technische Etappenziel bei €36,0 liegen. RWE bleibt ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine