Energie: Rückgang der Cushing-Rohölvorräte

Das API hat gestern für die letzte Woche einen Rückgang der Rohölvorräte in Cushing um 2,26 Mio. Barrel berichtet. Wenngleich die gesamten US-Bestände mit 7,58 Mio. Barrel stärker als erwartet gestiegen sind – der Bloomberg-Konsens rechnet bei der heutigen DOE-Veröffentlichung mit einem Anstieg um 4,59 Mio. Barrel –, ist dies ein Hinweis auf eine starke Produktionsdrosselung in den USA. Die EIA rechnet in ihrem Monatsbericht mit einem Rückgang der täglichen US-Produktion von knapp 13 Mio. im 1. Quartal auf unter 11 Mio. Barrel im 4. Quartal. Im nächsten Jahr wird sie im Durchschnitt um weitere 0,8 Mio. auf 10,9 Mio. Barrel täglich sinken und damit erstmals wieder zwei Jahre in Folge fallen, nachdem die 17-jährige Periode sinkender US-Ölproduktion im Jahr 2008 zu Ende ging. Kein Wunder also, dass die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI auf 3,4 USD gesunken ist, den niedrigsten Stand seit Mitte April.

Die OPEC und ihre Verbündeten dürften auf der geplanten (Video-)Konferenz im Juni die Beibehaltung der massiven Produktionskürzungen von fast 10 Mio. Barrel täglich über Juni hinaus diskutieren. Die Golfstaaten haben zuletzt Bereitschaft demonstriert, die Vereinbarung umzusetzen und sogar zusätzliche Kürzungen von knapp 1,2 Mio. Barrel täglich im Juni beschlossen. Auch Russland, das diese in der Vergangenheit selten zeitnah und vollumfänglich implementierte, hat zwischen dem 1. und 11. Mai seine Produktion auf unter 9,5 Mio. Barrel täglich reduziert. Damit ist das Land seiner Verpflichtung, die Produktion im Mai und Juni auf 8,5 Mio. Barrel zu senken, nahe gekommen, wenn man um die Gaskondensate von ca. 800 Tsd. Barrel täglich bereinigt. Nach solchen Anstrengungen dürfte die OPEC+ ihre Produktion nicht vorschnell, sondern abhängig von Preis- und Nachfrageentwicklungen wieder hochfahren. Die Beibehaltung der massiven Produktionskürzungen über Juni hinaus würde den Ölmarkt schneller als erwartet ins Angebotsdefizit bringen und die Ölpreise unterstützen.

EU-Emissionshandel bleibt angeschlagen

Der CO2-Preis ist weiter unter 19 EUR je Tonne gerutscht. Laut der bereits am letzten Freitag erfolgten Veröffentlichung der EU-Kommission waren mit 1,385 Mrd. Zertifikaten Ende 2019 weniger Zertifikate im Umlauf als von den meisten Analysten gedacht. Das mag zunächst gut klingen,erklärt sich aber auch damit, dass in Großbritannien wegen des drohenden vorzeitigen Ausstiegs aus dem EU ETS Zertifikate für 2019 erst in diesem Jahr ausgegeben wurden. Und es bedeutet, dass von September 2020 bis August 2021 weniger Zertifikate in die Marktstabilitätsreserve überführt werden und sich das Auktionsangebot entsprechend nur um rund 330 Mio. Zertifikate reduziert. Umso schwerer wiegt die schwache Wirtschaftsleistung bzw. der momentan geringe Bedarf an Emissionsrechten.

Edelmetalle: Gold tritt weiter auf der Stelle, Debatte um Negativzinsen gewinnt an Dynamik

Seit Tagen handelt Gold in einer engen Spanne um 1.700 USD je Feinunze. Zuletzt bewegt sich der Preis kaum noch von der Stelle, was eine Richtungsentscheidung in Kürze erwarten lässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nach oben ausbricht, ist u.E. dabei deutlich höher einzuschätzen. Mit dem Coronavirus scheint sich auch das Virus der Negativzinsen immer weiter auf dem Globus auszubreiten. Der stellvertretende Gouverneur der Bank von England hat gestern in einem TV-Interview die Möglichkeit einer Zinssenkung unter null nicht ausgeschlossen. In der Nacht hat die neuseeländische Zentralbank neben der Verdopplung des Volumens ihrer Anleihekäufe auch eine weitere Zinssenkung in Aussicht gestellt. Sie schließt dabei auch einen negativen Leitzins nicht aus. Gleiches forderte gestern auch US-Präsident Trump von der US-Notenbank. Der Fed-Vorsitzende Powell könnte heute bei einer Rede dazu Stellung nehmen. Bislang hat die Fed dies ausgeschlossen. Einige regionale Fed-Präsidenten haben die ablehnende Haltung zuletzt erst wieder bestätigt. Es wäre daher sehr überraschend, wenn Powell andere Töne anschlagen würde. Dennoch preisen die Fed Fund Futures eine gewisse Wahrscheinlichkeit für negative US-Leitzinsen im nächsten Jahr weiterhin ein. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde dies Gold einen weiteren massiven Schub geben. Für etwas Gegenwind sorgten gestern die US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise gingen im April so stark zurück wie zuletzt im Jahr 2008. Die Inflationsrate fiel daraufhin auf 0,3%, womit die Realzinsen in den USA ab 5 Jahren Laufzeit wieder leicht positiv sind. Wirklich bedrohlich ist dieses Realzinsniveau für Gold allerdings nicht, zumal der Preisrückgang vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen war. Zieht man die Kerninflation zu Rate, ist der Realzins weiterhin deutlich negativ.

Industriemetalle: Eisenerz läuft Metallen den Rang ab

Wie wir gestern geschrieben haben, wachsen die Sorgen über eine zweite Pandemie-Welle und über ein Wiederhochkochen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Sie scheinen aber noch nicht erdrückend zu sein. Denn die Metallpreise geben nur moderat nach. Allerdings sieht es so aus, dass die Erholungsbewegung ins Stocken geraten ist. Seit Anfang letzter Woche sind die Metalle gemessen am LME-Industriemetallindex um 2% gestiegen. Eisenerz an der SGX in Singapur hat sich in dieser Zeit um 9% verteuert. Mit 87,5 USD je Tonne notiert es auf dem höchsten Stand seit gut sieben Wochen. Es profitiert dabei offenbar von einer robusten Stahlproduktion in China. Diese hat schon in den letzten Monaten zu einer hohen Nachfrage nach Eisenerz geführt, wie man an den hohen Importen erkennen kann. Die robuste chinesische Stahlproduktion überdeckt dabei anscheinend zugleich die Schwäche in anderen Ländern/Regionen. In einem gestern veröffentlichten Bericht schätzt das auf die Analyse der Stahlmärkte spezialisierte Research-Institut MEPS, dass die Stahlproduktion in der EU im laufenden Quartal um fast 30% gegenüber Vorjahr auf nur noch gut 30 Mio. Tonnen fällt, weniger als im Tiefpunkt der großen Wirtschaftskrise vor elf Jahren. In Nordamerika soll sie um über 20% fallen. In den großen stahlproduzierenden Nationen Asiens außerhalb Chinas wird die Produktion ebenfalls gedrosselt. Für 2020 insgesamt erwartet MEPS, dass global 4% weniger Stahl hergestellt wird (1,8 Mrd. Tonnen). Im nächsten Jahr soll sich die globale Stahlproduktion um 2,8% erholen, sofern das Coronavirus eingedämmt ist und keine weiteren Lockdownmaßnahmen implementiert werden.

