Rohstoffmärkte in Feierlaune

Energie: Der Ölmarkt will mitfeiern, aber…

Der Brentölpreis klettert heute Morgen auf fast 52 USD je Barrel und verzeichnet damit den höchsten Stand seit 9½ Monaten. Nicht nur die Hoffnungen auf eine Verabschiedung des Stimuluspakets in den USA schieben die Preise höher, auch die US-Lagerdaten gaben positive Impulse. Schließlich sind die US-Rohölvorräte in der letzten Woche mit 3,1 Mio. Barrel stärker gefallen als erwartet, was nach dem massiven Aufbau in der Vorwoche Erleichterung verschaffte. Der Anstieg der Benzin- und Destillatebestände fiel ebenfalls geringer aus als erwartet. Dennoch lassen sich die Hinweise auf das schwache Fundamentalumfeld nicht beiseiteschieben. So berichtet die EIA, dass in der Thanksgiving-Woche der Bedarf an Treibstoff zu Transportzwecken rund 1,7 Mio. Barrel pro Tag bzw. 11% niedriger war als im Vorjahr. Trotz seines an sich geringen Anteils an den Treibstoffen war der Nachfrageeinbruch bei Kerosin um fast 50% gegenüber Vorjahr maßgeblich. Eine Auswertung internationaler Daten durch die EIA zeigt auch, dass die USA insgesamt noch ganz gut dastehen: In China liegt der Kerosinverbrauch für Passagierflüge derzeit zwar nur noch gut 30% unter Vorjahr, aber in Europa ist er zuletzt wieder zurückgefallen und liegt fast 80% unter Vorjahr. Wir sind skeptisch, dass der Markt auf Dauer das schwache Fundamentalumfeld ignorieren kann.

Jahresendrally auch am Kohlemarkt

Die Kohlepreise klettern zum Jahresende ebenfalls immer höher: Seit Anfang November ist der Preis des nächstfälligen Kohle-Futures an der ICE um 35% auf fast 70 USD je Tonne gestiegen. Maßgeblich dürfte eine Überhitzung am chinesischen Markt sein. Inspektionen in zahlreichen Kohlegruben hatten den Abbau gebremst, während die ohnehin gute Nachfrage saisonbedingt noch anzieht. Die chinesische Regierung könnte nun wie so oft mit ad-hoc-Maßnahmen gegensteuern. Wir sehen mittelfristig wieder niedrigere Kohlepreise.

Edelmetalle: Schwacher US-Dollar gibt Gold Auftrieb, Silber springt nach oben

Angetrieben durch einen schwachen US-Dollar bzw. starken Euro im Zuge überraschend guter Einkaufsmanagerindizes im Euroraum – der EUR-USD-Wechselkurs notiert erstmals seit April 2018 über 1,22 – hat Gold gestern weiter deutlich zugelegt. Über Nacht erhielt es zusätzlichen Auftrieb von der Fed-Sitzung, so dass es heute Morgen bei gut 1.880 USD je Feinunze handelt. Den Preisanstieg führen wir in erster Linie auf spekulative Käufe am Futures-Markt zurück, womit sich der Trend der letzten beiden Wochen fortgesetzt hätte. Die ETF-Anleger sind dagegen weiter zurückhaltend und haben gestern wieder Anteile verkauft. Wie erwartet hat die US-Notenbank zwar keine neuen Maßnahmen beschlossen. Sie hält aber an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik wohl noch lange fest – unseres Erachtens einige Jahre. Denn sie hat versprochen, die Anleihekäufe mindestens im bisherigen Umfang von 120 Mrd. USD pro Monat so lange fortzuführen, bis ein „weiterer erheblicher Fortschritt“ bei der Erreichung des Beschäftigungs- und Inflationsziels verzeichnet werde. In Asien bleibt die Goldnachfrage weiter äußerst verhalten. Darauf deuten zumindest die Schweizer Goldexporte hin. Gemäß Daten der Schweizer Zollbehörde hat die Schweiz im November nur 22,2 Tonnen Gold nach Indien und erneut kein Gold nach China exportiert.

Silber ist gestern um 3,4% nach oben gesprungen und steigt heute Morgen weiter auf 25,7 USD je Feinunze. Dies ist der höchste Stand seit sechs Wochen. Damit holt es weiter stark gegenüber Gold auf. Das Gold/Silber-Verhältnis ist mittlerweile auf 73 gefallen. Was den Preisanstieg der letzten beiden Tage ausgelöst hat, ist für uns nicht klar ersichtlich. Wir vermuten spekulative Käufe am Futures-Markt hinter dem Preisanstieg, da das Handelsvolumen gestern fast doppelt so hoch war wie in den Tagen zuvor. Die Silber-ETFs verzeichneten dagegen keine Zuflüsse.

Industriemetalle: Hohe Angebotsüberschüsse an vielen Metallmärkten

Wie die Edelmetalle erhalten auch die Industriemetalle Unterstützung durch den schwachen US-Dollar. Angeführt von Zinn, das erstmals seit über 1½ Jahren an der Marke von 20.000 USD je Tonne kratzte, ist der LME-Industriemetallindex gestern um 0,5% gestiegen. Heute Morgen setzt sich der Preisanstieg der Metalle fort. Wie so oft in diesem Jahr haben auch gestern Fundamentaldaten an den Metallmärkten keine Rolle gespielt. Die International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) hat ihre monatlichen Daten zu Angebot und Nachfrage veröffentlicht und wie erwartet für den Zink- und Bleimarkt hohe Angebotsüberschüsse ausgewiesen. Diese beliefen sich in den ersten zehn Monaten des Jahres auf 480 Tsd. Tonnen bei Zink und auf 164 Tsd. Tonnen bei Blei. Zur gleichen Zeit im Vorjahr waren beide Märkte noch unterversorgt. Für das Gesamtjahr geht die ILZSG von noch höheren Überschüssen an beiden Märkten aus. Der Nickelmarkt war gemäß Daten der International Nickel Study Group von Januar bis Oktober ebenfalls klar überversorgt. Auch das World Bureau of Metal Statistics meldete gestern für die Hälfte der Metallmärkte (hohe) Angebotsüberschüsse. Dies macht deutlich, dass die nach wie vor gute Stimmung an den Finanzmärkten klar metallspezifische Daten überlagert und die Metallpreise in erster Linie makro- bzw. stimmungsgetrieben sind. Dies dürfte unseres Erachtens auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Der Anstieg der Metallpreise ist unserer Meinung nach auch stark spekulativ getrieben. Wir sehen daher die „Gefahr“ einer Preiskorrektur, sollten die spekulativen Finanzinvestoren Gewinne mitnehmen.

