Rohstoffmärkte im Panikmodus

Energie: Ölproduzenten im Selbstzerstörungsmodus

Die Ölpreise erholen sich am Morgen etwas. Nach dem Absturz gestern fällt dies aber kaum ins Gewicht. Selbst eine tote Katze springt vom Boden ab, wenn sie nach einem Fall aus großer Höhe aufprallt. Der Aufprall bei Brent erfolgte unterhalb von 30 USD je Barrel. So niedrig notierte Brent zuletzt vor mehr als vier Jahren. Die Zeichen am Ölmarkt stehen derweil weiter auf Preiskrieg. Denn die großen Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland machen keinerlei Anstalten, aufeinander zuzugehen. Russlands Präsident Putin beabsichtigt laut gestriger Verlautbarung des Kreml derzeit keine Kontaktaufnahme mit der saudischen Führung. Und Saudi Aramco verkündete gestern, dass man auch im Mai soviel Öl zu fördern gedenke wie im April, also mehr als 12 Mio. Barrel pro Tag. Zudem betonte der saudi-arabische Ölkonzern, auch bei einem Preis von 30 USD profitabel zu sein. Ähnliches gilt auch für viele russische Ölproduzenten, nicht jedoch für die jeweiligen Staatshaushalte. Hier rasen zwei Lokomotiven mit vollem Tempo aufeinander zu. Da gleichzeitig die Nachfrage wegen der immer weiter um sich greifenden Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus zurückgeht, kann man das Verhalten des zweit- und drittgrößten Ölproduzenten der Welt als mutwilligen Akt der Selbstzerstörung bezeichnen. Werden die angekündigten Produktionsausweitungen tatsächlich umgesetzt, droht ein weiterer Preisabsturz in Richtung 20 USD. Wollen wir hoffen, dass die Vernunft am Ende doch noch siegt, auch wenn es im Augenblick nicht danach aussieht. Ansonsten würde dies die US-Schieferölproduktion noch stärker ausbremsen. Diese soll laut Einschätzung der US-Energiebehörde im April zwar um 18 Tsd. auf 9,08 Mio. Barrel pro Tag steigen. Allerdings wurde die Prognose für März deutlich nach unten revidiert, so dass im April weniger produziert werden soll als bislang für März erwartet wurde. Ab Mai dürfte die Schieferölproduktion wegen der niedrigen Preise auch im Monatsvergleich sinken.

CO2-Preis rutscht unter 20 Euro je Tonne

Auch der Preis im EU-Emissionshandel gerät immer stärker in den Abwärtssog der Coronavirus-Krise: Gestern rutschte er erstmals seit Februar 2019 unter die Marke von 20 EUR je Tonne CO2. Schließlich bremst die drastische Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa den Bedarf an Emissionsrechten. Das belastet, auch wenn – anders als nach der Wirtschafts- und Finanzkrise – entsprechende Überschüsse mit Verzögerung in die Marktstabilitätsreserve überführt werden. Ebenfalls belastend ist die Verbilligung von Gas am EU-Kassamarkt, die den Brennstoffwechsel weiter forciert. Schon im letzten Jahr hatte die Verschiebung von der emissionsintensiven Kohle- zur emissionsärmeren Gaskraft neben dem anhaltenden Vormarsch der erneuerbaren Energien den Emissionsausstoß der europäischen Stromproduzenten massiv gebremst: Wie das deutsche Umweltministerium gestern berichtete, sind die Emissionen des deutschen Energiesektors 2019 geschätzt um fast 17% gefallen. Der Trend dürfte sich im laufenden Jahr fortsetzen, auch wenn die momentane Verbilligung der Emissionsrechte die Kosten für Kohlestrom wiederum reduziert. Der CO2-Preis dürfte vorerst weiter zur Schwäche neigen, auch weil die ansonsten tragenden klimapolitischen Ambitionen im aktuellen Umfeld nachrangig sind.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ8EWY Long WTI Oil Future Faktor: 2 CJ3D4N Short WTI Oil Future Faktor: -2 CJ3F6P Long ICE ECX EUA Future Faktor: 3 CJ3F6S Short ICE ECX EUA Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Ausverkauf erreicht historische Dimensionen

Das sah gestern sehr nach Kapitulation aus: Gold ist zwar schlussendlich nur um 1% auf 1.515 USD je Feinunze gefallen (zwischenzeitlich war es über 5% im Minus), im Vergleich zu den anderen Edelmetallen ist dies aber schon fast nicht der Erwähnung wert. Silber fiel zeitweise um 20% unter 12 USD je Feinunze und damit auf das niedrigste Niveau seit elf Jahren. Das Gold/Silber-Verhältnis ist daraufhin erstmals auf über 120 gestiegen. Platin brach vorübergehend sogar um 26% ein – der größte jemals gemessene Verlust – und fand sich mit gut 560 USD je Feinunze auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2002 wieder. Palladium gab in der Spitze um 17% nach. Auch wenn sich die Preise bis zum Handelsschluss etwas erholten, blieben doch große Verluste übrig. Und der Druck auf die Edelmetallpreise wächst heute Morgen bereits wieder: Gold rutscht erneut unter die Marke von 1.500 USD, Silber und Platin verlieren bis zu 3%. Gestern wurden Gold, Silber & Co. offenbar von den kollabierenden US-Aktienmärkten angesteckt: Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete den größten absoluten Tagesverlust aller Zeiten und den stärksten prozentualen Rückgang seit dem “Schwarzen Montag” im Oktober 1987 (3.000 Punkte bzw. 13%). Er brach im späten Handel so richtig ein, nachdem US-Präsident Trump die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verschärft hat und davon sprach, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession steuern könnte. Dass die Aktien-Futures heute Morgen jedoch klar im Plus sind, scheint den Edelmetallpreisen erstmal keine Unterstützung zu geben. Auf den Goldpreis könnte unseres Erachtens ein neuer großer Belastungsfaktor zukommen: Die stark fallenden Ölpreise und die sich immer mehr herauskristallisierende wirtschaftliche Rezession könnten bei den Marktteilnehmern Ängste vor einem deflationären Schock auslösen. Das wäre Gift für Gold.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 CJ7RL2 Long Silver Future Faktor: 3 CJ7RLX Short Silver Future Faktor: -3 CJ7RMQ Long Palladium Future Faktor: 3 CU3TG7 Short Palladium Future Faktor: -3 CJ7RMD Long Platinum Future Faktor: 2 CJ7RMA Short Platinum Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Lage am Aluminiummarkt trübt sich ein

Sah es gestern Morgen noch nach einer verhaltenen Reaktion der Metallpreise auf die jüngsten Entwicklungen aus, ging es im Laufe des Tages zur Sache: Angeführt von Kupfer ging es für die Metalle deutlich bergab. Kupfer selbst fiel zwischenzeitlich um 5% unter 5.200 USD je Tonne, den tiefsten Stand seit November 2016. Aluminium hielt sich von den Metallen zwar noch am besten, gab aber ebenfalls nach. Nachdem der Aluminiumpreis an der LME schon zu Beginn der letzten Woche ein Mehrjahrestief markiert hatte, ist nun auch der Preis an der SHFE gefolgt: Mit 12.700 CNY je Tonne wurde der niedrigste Wert seit Anfang 2017 verzeichnet. Und die Aussichten sind angesichts der Coronavirus bedingten Verwerfungen nicht rosig. Da die Produktion insbesondere in China offenbar aufrechterhalten wurde und im Januar und Februar sogar gestiegen ist, die Nachfrage sich aber nur sehr langsam erholt, haben sich mittlerweile hohe Lagerbestände aufgetürmt. Die SHFE-Bestände sind in der letzten Woche um weitere 8,4% auf 520 Tsd. Tonnen gestiegen. Viele chinesische Aluminiumproduzenten hoffen nun auf Infrastrukturmaßnahmen der Regierung, die die Nachfrage ankurbeln sollen. Bevor sich die Lage verbessert, dürfte sie sich aber erst noch weiter verschlechtern, so zumindest die Meinung einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten. Demnach soll das erste Halbjahr 2020 noch unter dem schon schwachen Gesamtjahr 2019 liegen. Der Produzent sieht insbesondere den chinesischen Markt schwierig, wo sich ein größerer Angebotsüberschuss anhäufen dürfte. Allerdings sei derzeit in China über ein Viertel der Aluminiumschmelzen nicht profitabel. Ob dies zu Produktionskürzungen führt, ist unseres Erachtens fraglich, zumal die Kostenbasis durch die stark gefallenen Ölpreise zuletzt entlastet wurde. Die Gewinnschwelle für die chinesischen Schmelzen wurde bislang bei 14.000 CNY je Tonne angesetzt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7G Long Copper Future Faktor: 3 CU54EW Short Copper Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Agrar: Preise für Genussmittel taumeln

Der Zuckerhändler Czarnikow erwartet, dass sich in den stark von der Verbreitung des Coronavirus betroffenen Ländern wie China, Südkorea, Italien und Deutschland, der Zuckerkonsum in diesem Jahr um rund 5% verringert. Hintergrund sind die Beschränkungen im öffentlichen Leben. Dies veranlasst Czarnikow dazu, die Prognose für die globale Zuckernachfrage 2020 um 2 Mio. Tonnen zu reduzieren. Damit wird für die Saison 2019/20 nicht mehr ein Zuwachs um 1%, sondern eine Stagnation des Verbrauchs erwartet. Trotzdem geht Czarnikow für 2019/20 weiterhin von einem Defizit am globalen Zuckermarkt aus. Es wird auf stolze 10 Mio. Tonnen geschätzt. 2020/21 soll es aber zu keinem weiteren Defizit kommen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage drückt auf die Zuckerpreise. Auch der Ölpreisverfall zieht die Zuckerpreise weiter stark in Mitleidenschaft. Gestern ging es für den Rohzuckerpreis an der Börse New York im Kontrakt mit Fälligkeit Mai nochmals 5% nach unten. Er fiel auf ein 6-Monatstief und schloss bei wenig über 11 US-Cent je Pfund.

Die prognostizierte Nachfrageschwäche trifft auch andere Märkte. So äußern sich am Kaffeemarkt viele Beobachter skeptisch, dass ein verstärkter Konsum in den eigenen vier Wänden den Ausfall im Außer-Haus-Verzehr auch nur annähernd auffangen kann. Der Preis für Kaffee Arabica gab gestern um 2,7% auf 104 US-Cent je Pfund nach. Noch stärker ging es für den Kakaopreis bergab. Er schloss 3,8% tiefer als am Freitag bei 2.331 USD je Tonne, nachdem er zwischenzeitlich auf ein 6-Monatstief gefallen war. Hier macht sich allerdings auch die verbesserte Witterung mit überdurchschnittlichen Regenfällen und sonnigen Abschnitten in der Elfenbeinküste, dem mit Abstand größten Kakaoproduzenten, bemerkbar. Schon in der Vorwoche hatte Regen in vielen Gebieten, die hart von der Trockenzeit zu Jahresbeginn getroffen worden waren, für Entlastung gesorgt. Die Wetterbesserung erhöht die Erwartungen an die bevorstehende Zwischenernte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU54EL Long Sugar Future Faktor: 5 CL2TYQ Short Sugar Future Faktor: -5 CU54EN Long Coffee Future Faktor: 5 CJ3D6P Short Coffee Future Faktor: -5 CJ3D6W Long Cocoa Future Faktor: 5 CJ3D62 Short Cocoa Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.