Rohstoffmärkte: Alle Boote steigen mit der (Geld-)Flut

Energie: Anlegeroptimismus stützt Ölpreis

Beflügelt vom Anlegeroptimismus angesichts vieler neuer und alter Stützungsmaßnahmen haben die Ölpreise gestern im Laufe des Handels ihre anfänglich hohen Verluste wettgemacht und sogar im Plus geschlossen. WTI stieg auf 37,5 USD, Brent auf knapp 40 USD je Barrel (bezogen jeweils auf die August-Futures). Die Summen der Stützungsmaßnahmen, die nun fast im Wochenrhythmus beschlossen werden, sind selbst sicherlich ein Zeichen der sog. Vermögenspreisinflation. Die japanische Zentralbank wird im Rahmen der speziellen Kreditprogramme der Regierung über eine Billion USD an Unternehmenskrediten vergeben, deutlich mehr als gedacht. Die US-Notenbank Fed will ab heute Unternehmensanleihen kaufen (siehe Edelmetalle unten). Darüber hinaus erwägt die US-Regierung ein Infrastrukturprogramm über fast eine Billion USD. All das erhöht zwar die Risikobereitschaft der Anleger und stützt die Finanz- und Rohstoffmärkte. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, wie schwach die Konjunktur aktuell ist. Der Ölmarkt dürfte daher nach einem heißen Ritt im Frühjahr weiter zwischen der Geldflut auf der einen und der Konjunkturschwäche auf der anderen Seite gefangen und schwankungsanfällig bleiben. Auch buchstäblich droht ein heißer Sommer: Nach Einschätzung der Nationalen US-Wetterbehörde NOAA war der Mai 2020 zusammen mit 2016 der wärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen vor 141 Jahren. Die 3-Monats-Saison und das bisherige Jahr rangierten auf dem zweitwärmsten Stand überhaupt. Kein Wunder, dass die NOAA eine aktive Hurrikan-Saison in diesem Jahr prognostiziert. Sie sieht eine 60%-ige Chance einer überdurchschnittlich und nur eine 10%-ige Wahrscheinlichkeit einer unterdurchschnittlich aktiven Saison. Mit “Cristobal” wurde zuletzt bereits der dritte Tropensturm registriert, so früh wie noch nie zuvor zu Beginn der Saison, die offiziell von Juni bis November dauert. Dies könnte Auswirkungen auf die Öl- und Gasproduktion im Golf von Mexiko haben. So mussten wegen “Cristobal” Ölplattformen mit einer Kapazität von 600 Tsd. Barrel täglich teilweise ihren Betrieb unterbrechen.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SR8CXU Call Oil Brent Future Hebel: 4,0 SB9B7V Put Oil Brent Future Hebel: 4,0 SR8GJV Call Oil WTI Light Future Hebel: 4,0 CL7MRV Put Oil WTI Light Future Hebel: 4,0 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold dreht mit Aktienmärkten nach oben

Gold konnte sich gestern der allgemeinen Marktschwäche zunächst nicht entziehen und gab zwischenzeitlich um 1,5% nach. Das Tief markierte Gold bei 1.705 USD je Feinunze. Einige Marktbeobachter führten dies auf Zwangsverkäufe zum Ausgleich von Verlusten in anderen Anlageklassen zurück. In der Tat fiel das Tief bei Gold gestern zeitlich mit dem Tief an den Aktienmärkten kurz nach Eröffnung der US-Börsen zusammen. Mit der Erholung an den Aktienmärkten ging es dann auch mit Gold wieder nach oben. Zum Handelsschluss notierte Gold bei 1.725 USD, wo es auch am Morgen handelt. Der seit gestern Nachmittag deutlich schwächere US-Dollar trägt ebenfalls zur Erholung des Goldpreises bei. Im Schlepptau von Gold drehten auch die anderen Edelmetalle nach oben. Silber handelt am Morgen bei 17,35 USD je Feinunze, Platin bei 820 USD je Feinunze und Palladium bei 1.950 USD je Feinunze. Auslöser des Stimmungsumschwungs an den Finanzmärkten war die Meldung, wonach die US-Notenbank Fed ab heute mittels einer von ihr geschaffenen und finanzierten Kreditfazilität Unternehmensanleihen auf dem Sekundärmarkt kaufen will. Die Käufe sollen sich an einem eigens dafür geschaffenen breiten Index von US-Unternehmensanleihen orientieren, die den Kriterien der Fed wie Mindestrating und maximaler Laufzeit entsprechen. Die Fed leitet mit dieser Maßnahme somit eine neue Stufe der geldpolitischen Lockerung ein. Seit Mitte Mai erwirbt die Fed über diese Fazilität bereits Anteile von breit angelegten ETFs über den Sekundärmarkt. Die Marktreaktion zeigt, wie abhängig die Märkte von immer neuer Liquidität inzwischen sind. Heute erscheint Fed-Chef Powell zu einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats. Dort dürfte er das weitere Vorgehen der Fed erläutern und auch einen Wirtschaftsausblick geben. Sollte er dort ähnlich pessimistische Töne anschlagen wie bei der Pressekonferenz letzte Woche, könnte es mit der guten Stimmung am Markt schnell wieder vorbei sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 CJ7RL3 Long Silber Future Faktor: 4 CJ7RLW Short Silber Future Faktor: -4 CJ7RMF Long Platin Future Faktor: 4 CJ7RL8 Short Platin Future Faktor: -4 CU0E6L Long Palladium Future Faktor: 2 CJ7RML Short Palladium Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Chile drohen Einschränkungen der Kupferminenproduktion

Wie wir bereits mehrfach geschrieben haben, ist Südamerika derzeit das Epizentrum der Corona-Pandemie. Vom Virus ist auch Chile betroffen, das per 100 Tsd. Einwohner sogar mit die höchste Infektionsrate in der Welt aufweist. Seit einigen Tagen schlagen dort nun die Gewerkschaften der Minenarbeiter Alarm, da die Virus-Ansteckungen in den Minen stark zunehmen. Sieben Gewerkschaften haben mittlerweile die Regierung Chiles aufgefordert, die Lage in den Minen neu zu bewerten und sicherzustellen, dass die Gesundheit und das Leben der Arbeiter über die Produktion geht. Angesichts der steigenden Fälle sind die Gewerkschaften mit den Vorsichtsmaßnahmen der Minenbetreiber nicht zufrieden und drohen diesen mit einer selbst auferlegten Quarantäne und damit einem Stopp der Produktion. Die großen Kupferminenunternehmen im Land haben ihre Produktion bislang aufrechterhalten. Insgesamt betrachtet wurde die Minenproduktion gemäß Regierungsdaten von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr sogar um 4,6% gesteigert, wobei die Produktion letztes Jahr durch äußere Umstände beeinträchtigt war. Sollten sich die Gewerkschaften durchsetzen und die Produktion vorübergehend gedrosselt werden, könnte dies auch Auswirkungen auf das Angebot am Weltmarkt haben. Daten des World Bureau of Metal Statistics (WBMS) zufolge stand Chile im letzten Jahr für 28% der weltweiten Kupferminenproduktion. Ein möglicherweise geringeres Angebot träfe aber auf eine aktuell nur verhaltene Nachfrage, die Auswirkungen auf den Kupferpreis sollten unseres Erachtens daher begrenzt sein. Das WBMS veröffentlicht morgen neue Daten zu Angebot und Nachfrage für April. Diese dürften einen weiteren Angebotsüberschuss zeigen. Gemäß den WBMS-Daten wies der globale Kupfermarkt schon im ersten Quartal einen Überschuss von 188 Tsd. Tonnen auf. Für das Gesamtjahr setzen einige Marktbeobachter diesen noch deutlich höher an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate