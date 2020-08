Rohstoffe: Stürmische Zeiten voraus

Energie: Hurrikans könnten den US-Ölsektor zusätzlich belasten

Schwache US-Arbeitsmarktdaten haben die Ölpreise gestern zunächst unter Druck gebracht und um 1 USD bzw. über 2% fallen lassen. Doch mit der Rückkehr des Optimismus und der erneuten USD-Schwäche sind sie ebenso schnell wieder auf 43 USD (WTI) bzw. 45 USD (Brent) je Barrel gestiegen. Anfang der Woche wurde berichtet, dass chinesische Ölhändler im Vorfeld der noch anstehenden Überprüfung des Phase-1-Abkommens mit den USA für September 19 Tanker mit einer Kapazität von rund 38 Mio. Barrel gebucht haben, um US-Rohöl nach China zu liefern, so viele wie nie zuvor. Im Rahmen des Handelsabkommens hat sich China verpflichtet, über die Jahre 2020 und 2021 US-Energieträger für insgesamt 70,6 Mrd. USD zu kaufen. In diesem Jahr soll China Energieträger im Wert von 27,6 Mrd. USD aus den USA importieren, gefolgt von weiteren 43 Mrd. USD im nächsten Jahr. Diese Ziele hielten wir zwar von Anfang an für illusorisch, denn mit heutigen Preisen gerechnet müsste China über zwei Jahre 1,4 Mrd. Barrel Öläquivalente aus den USA importieren. Dabei hat das Land in den ersten sechs Monaten US-Energieprodukte im Wert von gerade einmal 1,3 Mrd. USD importiert bzw. die Ziele nur zu 10% erfüllt. Doch zeigt China mit den Vorbestellungen den Willen, das Handelsabkommen zu respektieren und unterstützt damit indirekt den gebeutelten US-Energiesektor. Auf diesen dürfte nun eine weitere Belastung zukommen: Die Hurrikansaison, die in den letzten Jahren weder die Produktion im Golf von Mexiko noch die Arbeit der Raffinerien an der Küste stark störte, könnte in diesem Jahr für massive Beeinträchtigungen sorgen. Erst vor zwei Wochen hat die Wetterbehörde NOAA vor einer “extrem aktiven” Hurrikansaison mit 19-25 Stürmen gewarnt. Aus heutiger Sicht scheint selbst diese düstere Prognose zu optimistisch, nachdem mittlerweile so früh wie nie zuvor die Stürme 13 und 14 klassifiziert wurden, die demnächst den Golf von Mexiko erreichen sollen. Laut EIA liegen 17% der US Ölproduktion und 45% der US-Ölraffinerien im Golf bzw. an dessen Küste.

Edelmetalle: Robuste Nachfrage nach Platin-ETFs

Der Goldpreis rutschte gestern zweimal bis auf 1.925 USD je Feinunze ab, drehte aber jeweils wieder nach oben. Am Morgen handelte Gold wieder bei 1.950 USD. Damit hat sich bei Gold eine wichtige Unterstützung etabliert, in deren Nähe auch das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2011 liegt. Darunter dürften viele Stopps liegen. Es wird somit wichtig sein, diese Unterstützung zu halten. Ansonsten könnte sich die Korrektur noch deutlich länger hinziehen. Insbesondere könnten sich dann ETF-Anleger dazu veranlasst sehen, Anteile zu verkaufen. Bislang ist ein geringeres Kaufinteresse zu beobachten. Die Zuflüsse in dieser Woche summieren sich lediglich auf gut sieben Tonnen. Bis Anfang August verzeichneten die ETFs häufig stärkere Zuflüsse an einem Tag. Während Gold aktuell in etwa auf dem Niveau zu Wochenbeginn handelt, deutet sich bei Platin ein kräftiges Wochenminus an. Gestern fiel der Preis bis auf 910 USD je Feinunze zurück und auch heute handelt er nur unwesentlich darüber. Platin ist damit ca. 1.030 USD billiger als Gold. In der Spitze lag die Preisdifferenz Anfang August bei 1.080 USD, als Gold sein Rekordhoch markierte. Die deutliche Unterbewertung von Platin lässt seit Wochen Mittel in die Platin-ETFs fließen. Allein in dieser Woche sind es schon wieder fast 32 Tsd. Unzen, in den letzten vier Wochen 323 Tsd. Unzen. Die ETF-Zuflüsse könnten ein Überangebot am Platinmarkt in diesem Jahr verhindern. Der World Platinum Investment Council (WPIC) erwartet bislang für 2020 einen Angebotsüberschuss von 247 Tsd. Unzen, wobei er bei den ETFs keinerlei Zuflüsse unterstellt. Bislang belaufen sich die ETF-Zuflüsse seit Jahresbeginn laut Bloomberg auf 223 Tsd. Unzen. Der WPIC gibt neue Schätzungen zu Angebot, Nachfrage und Marktbilanz für Platin Anfang September bekannt.

Industriemetalle: Zink- und Bleimarkt im ersten Halbjahr klar überversorgt

Nach dem World Bureau of Metal Statistics (WBMS) am Mittwoch hat gestern die International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) ihre Daten zur Marktbilanz für Zink und Blei veröffentlicht. Wie das WBMS sieht auch die ILZSG an beiden Märkten im ersten Halbjahr Angebotsüberschüsse. Im Falle von Zink übertraf nach Lesart der ILZSG das Angebot die Nachfrage um 205 Tsd. Tonnen. Zur gleichen Zeit im Vorjahr bestand noch ein Defizit in Höhe von 87 Tsd. Tonnen. Für den Umschwung war die schwache Nachfrage verantwortlich, die im Vorjahresvergleich um 3,7% gefallen ist. Das Coronavirus hat Zink-intensive Sektoren stark getroffen (wo viel Stahl verwendet wird, zum Beispiel im Transportbereich). Trotz einer erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr dürfte der bisherige Rückgang nicht mehr vollständig aufgeholt werden. Die Zinkproduktion lag dagegen leicht über Vorjahr und dürfte jetzt weiter ausgeweitet werden, nachdem die Lockdown-Maßnahmen in Zinkproduzentenländern wie zum Beispiel Peru aufgehoben wurden. Manche Marktbeobachter erwarten für das Gesamtjahr sogar einen doppelt so hohen Überschuss wie er jetzt für das erste Halbjahr berichtet wurde. Im Falle von Blei belief sich der Angebotsüberschuss im ersten Halbjahr 2020 gemäß ILZSG-Daten auf 78 Tsd. Tonnen (Vorjahr: 13 Tsd. Tonnen Defizit). Auch dies ist auf eine schwache Nachfrage zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr um 5,9% gefallen ist. Wir machen hier ebenfalls das Coronavirus verantwortlich, das die Autoindustrie hart getroffen hat. Blei ist noch Hauptbestandteil in Autobatterien. Die Bleiproduktion war zwar ebenfalls rückläufig (-4,3%), konnte den Überschuss aber nicht verhindern. Die berichteten Marktbilanzdaten rechtfertigen unseres Erachtens nicht die hohen Zink- und Bleipreise. Aus fundamentaler Sicht müssten die Preise deutlich niedriger notieren.