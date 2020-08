Rohstoffe: Stimmung schlägt Fundamentaldaten

Energie: Steigt die US-Ölproduktion bald wieder?

Die Ölpreise starten die Woche wieder freundlicher, nachdem sie wegen Abwärtsrevisionen der Nachfrage durch die IEA am Freitag unter Druck kamen. Festere Aktienmärkte und Dollar-Schwäche tragen hierzu bei. Auch deutet ein weiterer Rückgang der Bohraktivität in den USA, die aktiven Ölbohrungen sind in der letzten Woche laut Baker Hughes um weitere 4 auf ein 15-Jahrestief von 172 gefallen, auf eine weiterhin schwache Ölproduktion in den USA hin. Nichtsdestotrotz sollte sich die US-Ölproduktion nach Einschätzung von Rystad Energy demnächst erholen. Nach der Auswertung der Quartalsbilanzen wollen wohl die meisten Ölproduzenten einen Großteil ihrer in den Monaten April bis Juni geschlossenen Produktion bereits bis Ende September wieder in Betrieb nehmen. Dies steht im Widerspruch zur EIA, die eine nachhaltige Wende erst im 1. Quartal 2021 sieht. Eine schon kurzfristig höhere US-Produktion würde angesichts der stockenden Nachfrageerholung und der gleichzeitigen Lockerung der Produktionskürzungen durch die OPEC+ für eine erneute Überversorgung am Ölmarkt sorgen und gegen einen Preisanstieg sprechen.

Höhenflug des US-Gaspreises nicht von Dauer

Die US-Erdgasproduktion ging im Mai gegenüber April um 5,9 Mrd. Kubikfuß pro Tag oder 5,3% zurück, der zweitgrößte monatliche Rückgang der US-Erdgasproduktion überhaupt. Der Markt bleibt aber überversorgt und die nach dem milden Winter ohnehin hohen Lagerbestände steigen schneller als in den Vorjahren; sie liegen mittlerweile mit über 3,3 Bio. Kubikfuß mehr als 22% über dem Vorjahreswert. Die US-Flüssiggasexporte (LNG), die im Januar noch einen Rekordwert von über 8 Mrd. Kubikfuß täglich erreicht haben, sind im Juli auf 3,1 Mrd. gefallen. Damit sind die Exportkapazitäten zu weniger als einem Drittel ausgenutzt. In den Vorjahren wurden die Terminal-Kapazitäten im Sommer zu über 90% ausgelastet. Die Anzahl stornierter Ladungen bleibt hoch. Fachpresseberichten zufolge wurden 45 Ladungen für August und schätzungsweise 30 für September storniert, nachdem laut EIA etwa 46 Ladungen im Juni und 50 im Juli storniert wurden. Der jüngste Anstieg des US-Gaspreises wegen der Hitzewelle dürfte angesichts der ansonsten schwachen Binnen- und Exportnachfrage nicht von Dauer sein.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SB3T6N Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 SB3T5Y Long Natural Gas Future Faktor: 4 SB3T76 Short Natural Gas Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Nachlassendes Interesse der ETF-Anleger bei Gold

Gold steigt zum Auftakt in die neue Handelswoche auf gut 1.950 USD je Feinunze. Preisunterstützend wirken ein schwächerer US-Dollar und fallende Anleiherenditen. Letztere waren in der vergangenen Woche deutlich gestiegen und damit ein Belastungsfaktor für den Goldpreis. Die Konsolidierung bei Gold dürfte in dieser Woche anhalten. Das Interesse der ETF-Anleger hat sich seit gut einer Woche merklich abgekühlt. Am Freitag gab es bereits den sechsten Tag mit ETF-Abflüssen in Folge. Das gab es zuletzt Mitte März. Die Abflüsse gehen dabei nahezu komplett auf das Konto des SPDR Gold Trust. Dieser wird vornehmlich von institutionellen Anlegern genutzt. Das bestätigten auch die SEC-Filings vom Freitag. Demnach stockten diese berichtspflichtigen Großanleger ihre Anteile im SPDR Gold Trust im zweiten Quartal um 4,1 Mio. Unzen auf. Sie waren damit für 60% der Zuflüsse im zweiten Quartal verantwortlich. Das Interesse der spekulativen Finanzanleger ist dagegen schon seit Monaten schwach. Daran hat sich trotz des Höhenfluges beim Goldpreis bis zuletzt nichts geändert. Die spekulativen Netto-Long-Positionen sanken in der Woche zum 11. August auf 97,7 Tsd. Kontrakte und damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil der Goldpreis in der besagten Berichtswoche sein bislang gültiges Rekordhoch von 2.075 USD je Feinunze markierte. Der Preisanstieg war somit nicht spekulativ getrieben. Daher sollte seitens der Spekulanten auch kein nennenswerter Verkaufsdruck ausgehen. Auch bei Silber bauten die Spekulanten ihre Netto-Long-Positionen deutlich ab. Hier könnte der scharfe Preisrückgang um 15% am letzten Tag der Berichtswoche eine Rolle gespielt haben. Im Gegensatz zu Gold verzeichnen die Silber-ETFs in den letzten Tagen allerdings kräftige Zuflüsse. Offensichtlich erachteten die ETF-Anleger den zwischenzeitlich deutlich gesunkenen Silberpreis als Kaufgelegenheit. Allerdings deutet das Gold/Silber-Verhältnis von 73 nur noch auf eine leichte Unterbewertung von Silber gegenüber Gold hin.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T60 Long Silver Future Faktor: 6 SB3T6J Short Silver Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Freundlicher Wochenauftakt dank chinesischer Liquiditätsspritze

Zu Beginn der neuen Handelswoche legen die Metallpreise allesamt zu. Kupfer verteuert sich auf 6.400 USD je Tonne, Zink kostet 2.400 USD und Nickel steigt auf 14.500 USD. Der Preisanstieg der Metalle wird auf die Maßnahmen der chinesischen Zentralbank (PBoC) zurückgeführt, die 700 Mrd. CNY (umgerechnet gut 100 Mrd. USD) in das Finanzsystem gepumpt hat. Die Aktion der PBoC hat zu steigenden chinesischen Aktienmärkten geführt, die den Metallpreisen Unterstützung geben. Ebenso hilft der schwächere US-Dollar. Ignoriert werden dagegen Nachfragerisiken in Folge möglicher neuer Lockdowns, nachdem die Weltgesundheitsorganisation gestern weltweit so viele Covid-19-Neuinfektionen an einem Tag vermeldete wie nie zuvor. Keine Beachtung findet auch die ursprünglich für letztes Wochenende geplante und jetzt auf unbestimmte Zeit verschobene Überprüfung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China. Das Zeugnis wäre aber wohl ohnehin nicht gut ausgefallen, da China seinen zugesagten Käufen von US-Gütern deutlich hinterherhinkt.

Nickel ist unter den Industriemetallen heute Morgen hinter Zink der zweitgrößte Gewinner, nachdem es schon am Freitag kräftig zugelegt hat. Es nähert sich seinem Jahreshoch von vorletzter Woche. Gemäß Behördenangaben von letzter Woche ist auf den Philippinen die Nickelminenproduktion im ersten Halbjahr um 27% gegenüber Vorjahr gefallen. Dies ist der Corona-Pandemie geschuldet. Zuvor hatte das staatliche chinesische Research-Institut Antaike verlauten lassen, dass die Nickelraffindeproduktion in China in diesem Jahr um 18% fallen könnte, da es nicht genügend Nickelerz gebe. Diese Woche veröffentlichen die International Nickel Study Group (INSG) wie auch die anderen Branchenverbände neue Angebots- und Nachfragedaten für die jeweiligen Metallmärkte. Die INSG hatte für die ersten fünf Monate des Jahres noch einen hohen Angebotsüberschuss berichtet.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine