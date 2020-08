Rohstoffe: Fed bremst Preisrally vorerst aus

Energie: Weiter Zickzack-Bewegung am Ölmarkt

Während Brent seit Tagen um 45 USD je Barrel schwankt, ist der WTI-Ölpreis gestern auf Schlusskursbasis auf ein 5½-Monatshoch von fast 43 USD je Barrel gestiegen. Einige Marktteilnehmer führen dies auf die gestrige US-Lagerstatistik des DOE zurück. Zwar fiel der Rückgang der Rohölvorräte in der letzten Woche mit 1,6 Mio. Barrel geringer aus als erwartet und die Destillatebestände wurden entgegen den Erwartungen sogar aufgebaut. Dagegen sind aber die Benzinbestände um gut 3,3 Mio. Barrel zurückgegangen. Doch auf den zweiten Blick haben auch diese Daten enttäuscht. Denn die Benzinnachfrage ist unerwartet auf 8,6 Mio. Barrel täglich gefallen und blieb damit weiterhin rund 10% tiefer als in den Vorjahren. Der Abbau war neben einer gesunkenen Benzinproduktion wohl deutlich niedrigeren Importen von Benzin geschuldet, die sich im Wochenvergleich auf 557 Tsd. Barrel täglich nahezu halbiert haben. Deshalb sind die US-Netto-Exporte von Ölprodukten mit 4,3 Mio. Barrel täglich auf den dritthöchsten Wochenwert überhaupt gestiegen. Man könnte fast behaupten, dass die Nachfrageerholung außerhalb der USA deutlich dynamischer als in den USA selbst verläuft, dem mit Abstand weltgrößten Ölverbrauchsland. Wir führen den gestrigen Preisanstieg eher auf die höhere Zuversicht der Marktteilnehmer in Bezug auf die Strategie der OPEC und ihrer Alliierten (OPEC+) zurück. Letztere haben gestern im Rahmen des Ministeriellen Treffens erneut ihren Willen zur Produktionskürzungsvereinbarung und insbesondere zu den “kompensierenden” zusätzlichen Reduktionen einiger Länder im August und September bekundet. Bis Ende August soll eine detaillierte Planung hierzu erfolgen. Damit droht dem Markt trotz der zuletzt stockenden Nachfrageerholung wohl doch nicht wie befürchtet ein Überschuss, zumal die OPEC+ die Ölnachfrage im vierten Quartal bei 97% des Vorkrisenniveaus erwartet. Heute kommen die Ölpreise aber zusammen mit anderen Risikoanlagen im Zuge der steigenden Risikoaversion und des festeren US-Dollar unter Druck, womit sie in ihren engen Handelskorridoren der letzten Wochen verharren.

Edelmetalle: Gold erleidet erneuten Rückschlag

Der Goldpreis ist gestern Nachmittag kräftig unter Druck geraten. Bis zum Abend gab der Preis um rund 70 USD bis auf 1.925 USD je Feinunze nach, womit alle Gewinne seit Wochenbeginn wieder abgegeben wurden. Auslöser für den Preisrutsch war ein aufwertender US-Dollar, nachdem dieser auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen war. Zumindest die Hälfte der Abwärtsbewegung beim EUR-USD-Wechselkurs und bei Gold war auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom 29. Juli am Abend zurückzuführen. Darin fand sich kein Hinweis auf eine bevorstehende Zinskurvenkontrolle. Einige Marktteilnehmer, die darauf gesetzt hatten, dürften daraufhin ihre Positionen glattgestellt haben. Zudem äußerte sich St. Louis-Fed-Präsident Bullard gestern deutlich optimistischer zu den Konjunkturaussichten in der zweiten Jahreshälfte. Bullard gilt als ausgewiesene Taube im FOMC, so dass diese Aussagen besonderes Gewicht haben. Mit dem gestrigen scharfen Preisrückgang setzt sich die Konsolidierung bei Gold fort. Das zeigt sich auch am deutlich abgeflauten Interesse der ETF-Anleger. Zwar verzeichneten die Gold-ETFs in den letzten Tagen wieder leichte Zuflüsse. Diese stehen aber in keinem Verhältnis zu den kräftigen Zuflüssen bis vor zwei Wochen. Es ist auch kein Zufall, dass der Höhepunkt der ETF-Zuflüsse mit dem Rekordhoch bei Gold zusammenfiel. Seither stehen per saldo Abflüsse von 13 Tonnen zu Buche und Gold notiert niedriger. Es bestätigt sich somit, dass der Goldpreisanstieg maßgeblich auf die rekordhohe ETF-Nachfrage zurückzuführen war. Die heute von der Schweizer Zollbehörde veröffentlichten Goldhandelsdaten für Juli zeigen unverändert schwache Lieferungen nach Asien. Nach China und Hongkong wurde den sechsten Monat in Folge so gut wie kein Gold exportiert, nach Indien dagegen immerhin 15 Tonnen, was den höchsten Exporten seit acht Monaten entspricht und auf eine leichte Belebung der dortigen Goldnachfrage hindeutet. Der Großteil der Lieferungen ging dank der robusten ETF-Nachfrage mit 63 Tonnen erneut in die USA.

Industriemetalle: Zumeist Angebotsüberschüsse im ersten Halbjahr

Der nach der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls festere US-Dollar und schwächere Aktienmärkte bremsen die Rally der Metallpreise heute Morgen zunächst aus. Das Protokoll wurde zum einen falkenhaft interpretiert, zum anderen warnte die Fed vor zu großem Optimismus hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung, solange das Coronavirus nicht eingedämmt ist. Kupfer fällt um 1% auf ein aber noch immer sehr hohes Niveau von 6.600 USD je Tonne. Auch alle anderen Metalle geben moderat nach. Gestern war der LME-Industriemetallindex erstmals seit 16 Monaten auf über 3.000 Punkte gestiegen. Von seinem Tief im März hat der Index um 35% zugelegt. Das World Bureau of Metal Statistics (WBMS) hat gestern für die meisten Metallmärkte im ersten Halbjahr teilweise hohe Überschüsse berichtet. Demnach übertraf am globalen Aluminiummarkt das Angebot die Nachfrage um 1,34 Mio. Tonnen. Bei Zink belief sich der Überschuss auf 177 Tsd. Tonnen, bei Blei auf 36 Tsd. Tonnen. Am Nickelmarkt wurde er auf 31 Tsd. Tonnen taxiert. Angebotsdefizite sah WBMS dagegen im ersten Halbjahr bei Kupfer (155 Tsd. Tonnen) und Zinn (17,4 Tsd. Tonnen). Heute und in den nächsten Tagen veröffentlichen die International Study Groups ihre Bilanzdaten zu den jeweiligen Metallmärkten. Sie dürften von der Tendenz her zumeist gleich ausfallen, sich in der Höhe aber unterscheiden. Darauf deuten deren Daten der ersten vier bzw. fünf Monate des Jahres hin. Daneben gibt das International Aluminium Institute Daten zur globalen Aluminiumproduktion bekannt. Diese dürfte weiter auf einem sehr hohen Niveau gelegen haben, nachdem China bereits für Juli eine rekordhohe Produktion gemeldet hatte. Die in vielen Fällen hohen Angebotsüberschüsse sind unseres Erachtens nicht in den Metallpreisen reflektiert.

