Rohstoffe: Der Ausverkauf geht weiter

Energie: Ölpreise stürzen auf niedrigstes Niveau seit 2002/03 ab

Die Ölpreise legen heute merklich zu, nachdem sie gestern regelrecht unter die Räder gekommen waren. Dies galt insbesondere für WTI, das um 25% auf 20 USD je Barrel abstürzte, den niedrigsten Stand seit Februar 2002. Brent fiel “nur” um 13% auf 24,5 USD, was dem tiefsten Niveau seit Mai 2003 entspricht. Seit der geplatzten “OPEC+”-Sitzung vor knapp zwei Wochen haben sich die Ölpreise damit in etwa halbiert. Noch ärger erwischte es den Preis für kanadisches Öl (Western Canada Select). Dieser rutschte gestern erstmals überhaupt unter die Marke von 10 USD je Barrel. Es ist kaum vorstellbar, dass der Abbau von Ölsanden bei diesen Preisen noch kostendeckend ist. Eine erneute Anordnung der Provinzregierung von Alberta zur Einschränkung der Produktion ist daher nur noch eine Frage der Zeit, falls die Produzenten nicht von sich aus reagieren. Auch für die US-Schieferölindustrie stehen bei einem WTI-Preis von 20 USD schwere Zeiten bevor. Bis sich dies in einem starken Produktionsrückgang bemerkbar macht, kann es aber noch etwas dauern, da aus den bestehenden Quellen weiter gefördert werden dürfte, um die laufenden Kosten noch halbwegs zu decken. Neue Quellen werden aber kaum mehr angebohrt, so dass der hohe Rückgang der Produktionsmengen bei den aktiven Bohrungen für eine fallende Schieferölproduktion sorgen wird. Kurzfristig fällt die globale Ölnachfrage wegen des Lockdown in immer mehr Ländern rund um den Globus aber deutlich schneller. Das Beratungsunternehmen Rystad Energy erwartet inzwischen einen Nachfragerückgang um 2,8 Mio. Barrel pro Tag in diesem Jahr. Gleichzeitig öffnet Saudi-Arabien den Ölhahn bis zum Anschlag. Die Folge ist ein massives Überangebot, das im zweiten Quartal noch größer werden dürfte. Dies zeigt sich auch in der Brent-Terminkurve, die immer ausgeprägter in Contango ist. Der Timespread zwischen den beiden vordersten Terminkontrakten liegt mittlerweile bei 1,8 USD je Barrel und damit so hoch wie zuletzt vor knapp fünf Jahren.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Gold kann sich trotz EZB-Bazooka nicht behaupten

Gold gelingt es nicht wirklich, sich im aktuellen Marktumfeld zu behaupten. Es ist gestern wieder unter die Marke von 1.500 USD je Feinunze gefallen und hat sich heute Morgen kurzzeitig sogar seinem Tief vom Wochenbeginn genähert. Neben dem festen US-Dollar lastet derzeit wohl der merkliche Anstieg der Anleiherenditen auf dem Goldpreis. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen hat sich seit Wochenbeginn verdoppelt und liegt jetzt wieder bei 1,2%. Auch in vielen europäischen Ländern haben sich die Renditen der Staatsanleihen deutlich erhöht, da befürchtet wird, dass das Haushaltsdefizit der Länder wegen der umfangreichen Konjunkturmaßnamen kräftig steigt. Die EZB hat gestern Abend die Bazooka ausgepackt und ein Kaufprogramm im Umfang von 750 Mrd. EUR angekündigt („Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP“). Sie springt damit den Regierungen zu Hilfe. Sollte dies nicht ausreichen, werden weitere Maßnahmen folgen. Aber selbst dies ist anscheinend nicht genug, um Gold einen Schub zu geben.

Weitere negative Nachrichten für Platin und Palladium

Wie der Verband der europäischen Automobilproduzenten (ACEA) gestern berichtete, sind die Autoneuzulassungen in der EU im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 7,4% gefallen. Gemäß Angaben der ACEA spielten hierbei mehrere Gründe eine Rolle: So gab es zum Beispiel in vielen EU-Ländern eine Änderung bei der Besteuerung von Fahrzeugen, so dass Autokäufe im letzten Jahr vorgezogen wurden. Daneben trübten sich die globalen wirtschaftlichen Bedingungen ein und die Unsicherheit der Konsumenten wuchs. Der größte Absatzrückgang wurde übrigens in Deutschland verzeichnet. Die Februar-Zahlen spiegeln die Auswirkungen des Coronavirus nur zu einem kleinen Teil wider. Diese werden sich ab März in den Daten niederschlagen. Dann wird das Minus bei den Absatzzahlen wohl deutlich größer ausfallen, da seit gestern auch die Autohäuser in Deutschland geschlossen sind und viele Autohersteller ihre Produktion einstellen. In anderen EU-Ländern wurde das öffentliche Leben bekanntermaßen schon früher eingeschränkt. Dies sind weitere negative Nachrichten für Platin und Palladium. Und sie dürften noch nicht vollständig in den Preisen eskomptiert sein.

Industriemetalle: Kupfer bricht weiter ein, Eisenerz ist der Fels in der Brandung

Jetzt herrscht auch an den Metallmärkten offenbar Panik: Nach den starken Verlusten gestern (Kupfer fiel um fast 8%), geht es heute Morgen weiter steil bergab. An der LME verliert Kupfer im frühen Handel zeitweise weitere 8% und ist sogar unter 4.400 USD je Tonne gerutscht. Vor einer Woche war Kupfer noch 1.000 USD teurer. An der SHFE bricht Kupfer heute sogar um 9% ein. Unter den Marktteilnehmern herrscht schiere Angst, dass die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession rutscht und die Nachfrage nach Metallen völlig einbricht.

Es gibt bei den industriellen Rohstoffen aber auch einen Fels in der Brandung: Eisenerz. In Singapur ist der Eisenerzpreis in diesem Jahr bis gestern lediglich um 3% gefallen, in Dalian ist er sogar um fast 5% gestiegen. Dort wurde der Einbruch von Ende Januar komplett aufgeholt. Die Coronavirus-Krise hat dem Preis also nicht nachhaltig zugesetzt. Dies dürfte daran liegen, dass die Stahlhersteller in China ihre Produktion bislang nicht nur aufrecht gehalten, sondern sogar ausgeweitet haben, was eine robuste Eisenerznachfrage mit sich bringt. Laut Angaben des chinesischen Transportministeriums wurde mittlerweile auch die Arbeit an zahlreichen Bauprojekten (z.B. Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Flughäfen) wieder aufgenommen, so dass auch die Stahlnachfrage in China wieder anziehen sollte. Dies dürfte die Stahlhersteller davon abhalten, ihre Produktion nennenswert zu drosseln, wovon die Eisenerznachfrage profitieren sollte. Daneben war in den ersten beiden Monaten des Jahres das Eisenerzangebot aus den beiden größten Produzentenländern Australien (Tropensturm) und Brasilien (schwere Regenfälle und regulatorische Einschränkungen) niedriger. Beide Länder haben in diesem Jahr bislang weniger Eisenerz exportiert als im Vorjahr.

