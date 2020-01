Roche: Technisches Kursziel (weiter) anheben

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage der Roche Holding

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Stoxx Healthcare weist eine mittel- und langfristige relative Stärke im europäischen Sektorvergleich auf. Hierbei folgt der europäische Healthcare-Sektor der positiven Entwicklung – speziell seit dem 4. Quartal 2019 – vieler US-Pharmariesen. Dies zeigt sich sowohl in der guten Sektormarktbreite als auch bei der guten technischen Lage der Sektorschwergewichte, wie z.B. bei dem aktuellen Sektorleader Roche (Sektoranteil zzt. ca. 15,7%).

Roche Holding AG – Genussschein ist ein technischer Marathonläufer, der im Dezember 2014 seine damaligen All-Time-Highs um 295,8 CHF erreichte. Danach durchlief die Aktie eine mehrjährige Zwischen-Baisse (in Form eines technischen Abwärtstrendkanals), die beim Low um 206,4 CHF (August 2018) endete. Ausgehend von diesen Lows bildete Roche einen neuen, intakten Hausse-Trend (Trendlinie zzt. um 290 CHF) heraus, der die Aktie mit einem ersten Investment-Kaufsignal aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal bis an das alte All-Time-Highs führte. Das zweite Investment-Kaufsignal überführte Roche wieder in die technische Neubewertung, wobei das nächste, technische Etappenziel bei 320 CHF lag. Zuletzt hat Roche die kurzfristige Konsolidierung um 320 CHF mit einem weiteren (Trading-)Kaufsignal nach oben verlassen. Aufgrund dieser sehr guten technischen Gesamtlage bleibt Roche, die darüber hinaus auch nach dem Kursanstieg der letzten Wochen und Monate immer noch eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von insgesamt ca. 2,7% aufweist, ein technischer (Zu-)Kauf. Aufgrund der qualitativ hochwertigen tech. Neubewertung wird das neue technische Etappenziel weiter auf jetzt 345 CHF bis 350 CHF (zuvor 320 CHF) angehoben.

