Roche: Technische Neubewertung

Der Chart des Tages analysiert die technische Lage von: Roche (in CHF)

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der STOXX Health Care befindet sich in einer intakten Hausse-Bewegung und hat zuletzt neue All-Time-Highs erreicht. Die Sektorschwergewichte tragen diese Entwicklung. Hierzu gehört auch die Schweizer Roche Holding. Das Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen, das besonders durch seine führende Position in der Onkologie positiv auffällt, erhält aufgrund des hohen Geschäftsanteils in Nordamerika im Regelfall durch einen stabilen/festeren US-Dollar zusätzlich “Rückenwind”. Die Aktie von Roche gehört in Europa zu den technischen Marathonläufern (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen befinden). Innerhalb der sehr langfristigen Hausse-Bewegung – mit einer sehr hohen Aufwärtsdynamik in den 1990er Jahren – liegt seit März 2003 (Kurse um 73,4 CHF) ein etwas moderates Hausse-Momentum vor. Der zentrale, 16-jährige Hausse-Trend ist zurzeit bei 180,0 CHF angekommen. In den letzten 20 Jahren gab es insgesamt ein idealtypisches Wechselspiel aus übergeordneten Kaufsignalen, Hausse-Schüben und mittelfristige Pausen (z.B. in Form einer technischen Korrektur bzw. einer Zwischenbaisse). Ausgehend vom bisherigen All-Time-High um 295,8 CHF (Dezember 2014) bewegte sich Roche in einem Zwischenbaisse-Kanal, wobei Lows um 206,4 CHF (Juni 2018) erreicht wurden. Danach ist der Wert umgeschlagen und hat mit einem übergeordneten Kaufsignal den Baisse-Kanal verlassen. Jetzt liegt ein neuer, mittelfristiger Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie: 270,0 CHF) vor. Aus der trendbestätigenden Konsolidierung (Aufwärtsdreieck, Resistance um 283,0 CHF) ist Roche zuletzt mit einem Investment-Kaufsignal losgelaufen. Die gute technische Gesamtlage signalisiert, dass der Titel den Resistance um 296 CHF (alte All-Time-Highs) überbieten sollte und die technische Neubewertung wieder aufgenommen wird. Da bei Roche, die eine (Brutto-)Jahresdiv.-Rendite von ca. 3,0% bietet, eine Kursetablierung oberhalb von 300,0 CHF anstehen sollte, ist der Wert wieder ein technischer (Zu-)Kauf.

Produktidee: Faktor-Zertifikate