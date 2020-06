Risk On an den Devisenmärkten

Risk On

Risk on allerseits! AUD, NZD, GBP und EUR konnten zulegen (EUR-USD notiert heute Morgen erstmals seit 16. März wieder über 1,12), JPY und CHF gaben nach, EM-Währungen notierten durch die Bank stärker bis deutlich stärker. Kurz: Ein Lehrbuch-Beispiel für Risk On. Fragen Sie mich bitte nicht, warum gerade gestern den Devisenmarkt so viel Mut und Optimismus erfasste. An Daten war das nur bedingt auszumachen. Die Einkaufsmanager-Indizes – üblicherweise gute Frühindikatoren der Stimmung – werden größtenteils erst heute veröffentlicht. Für den wahrscheinlichen Fall, dass sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor im Mai verbessert hat, hätte ich ohne die gestrigen Wechselkurs-Bewegungen heute Morgen geschrieben, dass heute genau so eine Bewegung zu erwarten sei. Doch hat der Devisenmarkt mit der gestrigen Handelssitzung das halt schon vorweggenommen.

Bleibt Potenzial für noch mehr Risk On? Klar, wenn man das Risiko einer zweiten Pandemie-Welle ignoriert, ist noch Luft drin. EM-Währungen sind im Großen und Ganzen nicht wieder auf Vor-Corona-Niveaus, EUR-USD hat das dauerhafte Verschwinden des USD-Carry-Vorteils noch nicht verarbeitet, und EUR-CHF gehört in normalen Zeiten wohl eher in den Bereich um und über 1,10 als auf jetzige Niveaus mit 1,07-Handle. Und, dass alle so tun, als gäbe es kein Risiko einer zweiten Corona-Welle, nehme ich jetzt mal hin. Darüber habe ich mich in den letzten Tage schließlich schon genug aufgeregt. Wahrscheinlich bin ich irgendwann der letzte Mensch auf diesem Planeten, der noch mit Maske rumläuft. Komisch, bisher dachte ich, alle anderen wären panisch, nur ich wäre entspannt.

Man sollte sich nicht allzu sehr darüber wundern, dass “Risk On” so eruptiv auftritt. Wenn jeder glaubt, dass eigentlich Corona überwunden sei und nur noch deshalb zögert, weil er glaubt, dass alle anderen das anders sehen, wird “Risk On” schnell zu einer sich selbst verstärkenden Bewegung. Daher mag’s auch durchaus sein, dass positive Einkaufsmanager-Indizes heute diese Marktentwicklung weiter befördern. “Eingepreist” ist nicht immer das richtige Konzept, mit dem man solche Schwankungen der Marktstimmung interpretieren kann.

Dollar-Schwäche

Freilich ist noch mehr dran an der gestrigen Marktbewegung. Dass der US-Dollar selbst gegenüber dem Franken nicht zulegen konnte, ist schon etwas Besonderes. Es ist – egal welchen Maßstab man anlegt – halt auch idiosynkratische USD-Schwäche dabei. “Risk On” erklärt nicht alles. Da mag jedermann seine eigenen Gründe für USD-Pessimismus haben. Mich braucht davon niemand zu überzeugen. Meine derzeit favorisierten Argumente sind ein altes und ein neues:

Jetzt, da die Wirkung der Corona-Krise auf die Wechselkurse (zu Recht oder Unrecht) nachlässt, beginnt zu wirken, dass der Carry-Vorteil des Dollars gegenüber den meisten G10-Währungen futsch ist. Aus Marktsicht dauerhaft. Denn auch bis Ende 2022 preisen die Futures keine Fed-Zinserhöhung ein.

Corona ist im ökonomischen Sinn keine Rezession, da der weltweite BIP-Einbruch nicht dadurch ausgelöst wurde, dass irgendetwas am Vor-Corona-Wirtschaftsprozess falsch lief. Dennoch, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wird sich durch Corona dauerhaft verändern. Das ist keine gute Nachricht für “alte Industrien”, also für genau die, die der US-Protektionismus stärken wollte. Da mag der US-Präsident so viel protektionistisches Gift und Galle spucken, seine Erfolgsaussicht beim Zurückdrehen des Strukturwandels der US-Volkswirtschaft ist noch geringer als vor der Pandemie. Damit gibt’s aber auch weniger Grund dafür, aus dem US-Protektionismus US-Dollar-Stärke abzuleiten.

BoC Entscheidung unter neuem Gouverneur

Die heutige Entscheidung der Bank of Canada dürfte mit Spannung erwartet werden. Weniger wegen der geldpolitischen Entscheidungen, denn eine Zinssenkung ist unwahrscheinlich. Sondern vielmehr wegen des neuen Notenbankgouverneurs Tiff Macklem, der heute den Posten von Stephen Poloz übernimmt. Allerdings müssen sich die Marktteilnehmer lediglich mit einem Statement begnügen, denn einen geldpolitischen Report mit aktualisierten Prognosen und eine Pressekonferenz wird es erst auf der Juli-Sitzung geben. Dennoch wird der Markt genau darauf achten, ob das Statement bereits die Handschrift des neuen Gouverneurs enthält. Die BoC dürfte sich die Tür für weitere expansive geldpolitische Maßnahmen offen halten, denn schließlich ist die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer noch hoch. Fraglich ist, ob das Statement taubenhafter wird und ob vielleicht sogar das Thema Negativzinsen auf den Tisch kommt. Sollte dies der Fall sein, dürfte die deutliche Aufwertung des Loonie der letzten Tage ein jähes Ende finden. Wir halten es allerdings für wahrscheinlicher, dass die BoC auf ihrer heutigen Sitzung auf Konstanz setzt. Und damit dürfte die Entwicklung des CAD vorerst weiter vor allem von externen Faktoren abhängen.

CNY zurück auf 7,10

Vor einer Woche schien es noch fast unmöglich, doch heute Morgen kehrte der chinesische Renminbi wieder auf 7,10 zurück und enttäuschte damit die CNY-Bären massiv. Insgesamt hat sich die Marktstimmung verbessert, wobei Risikoanlagen zulegen. Dies wiederum hat die Stimmung gegenüber der chinesischen Währung aufgehellt. Kurzfristig könnte der CNY zwar einen weiteren Schub erhalten. Die Risikofaktoren liegen jedoch noch immer deutlich sichtbar auf dem Tisch, insbesondere da die Spannungen zwischen den USA und China jederzeit wieder eskalieren könnten. Während der restlichen Woche scheint USD-CNY also noch immer ein gewisses Abwärtspotenzial zu haben. Ich würde jedoch erwarten, dass USD-CNY nach der kurzen CNY-Rally wohl erneut um den Stand von 7,10 kämpfen wird.

Nebenbei bemerkt stieg der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der die Performance im Privatsektor misst, im Mai auf 55,0. Damit übertraf er seinen Wert im April von 44,4 deutlich. Der Privatsektor scheint also wieder anzuziehen.

