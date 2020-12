Risikoappetit am Rohstoffmarkt gewinnt wieder die Oberhand

Energie: Negative Überraschungen für den Ölpreis wahrscheinlich

Trotz anhaltender Nachfragesorgen halten sich die Ölpreise weiterhin gut und notieren heute Morgen mit rund 49 USD (Brent) bzw. 45,5 USD je Barrel (WTI) unweit ihrer jüngsten Mehrmonatshochs. Die API-Lagerdaten zeigten gestern einen erneuten Anstieg der US-Rohölvorräte um 1,14 Mio. Barrel in der Woche zum 4. Dezember. Dieser Anstieg folgte auf einen (vom API berichteten) Anstieg um 7,95 Mio. Barrel in den beiden Wochen zuvor. Obwohl die offiziellen DOE-Daten in den letzten Wochen im Vergleich zum API einen geringeren Lagerzuwachs zeigten, korrelieren diese Daten langfristig gut miteinander. Die API-Daten zeigten zudem einen kräftigen Lageraufbau bei Benzin um 6,44 Mio. und bei Destillaten um 2,14 Mio. Barrel. Bei den heutigen DOE-Daten rechnet der Bloomberg-Konsens mit einem Rückgang der Rohölvorräte und einem deutlich geringeren Zuwachs der Bestände für Benzin und Destillate. Diese Daten könnten also enttäuschend ausfallen.

Zur US-Ölproduktion bleibt die EIA in ihrem monatlichen Kurzfristausblick skeptisch gestimmt und rechnet mit einem Rückgang von aktuell 11,2 Mio. auf weniger als 11 Mio. Barrel täglich im März 2021. Bis Dezember 2021 dürfte die Produktion auf lediglich 11,4 Mio. Barrel täglich steigen. Doch hat die EIA auch die Nachfrageschätzung reduziert: In diesem Jahr soll sie um rund 240 Tsd. Barrel täglich stärker fallen und im nächsten Jahr um 110 Tsd. Barrel weniger steigen als noch vor einem Monat erwartet. Trotz der Revision rechnet die EIA jedoch mit einem Angebotsdefizit im nächsten Jahr wegen einer starken Abwärtsrevision der OPEC-Produktionsschätzung. Dabei soll die OPEC mit 33,7 Mio. Barrel täglich Ende nächsten Jahres rund 1 Mio. Barrel täglich weniger produzieren als im Jahr 2019. Aus unserer Sicht könnte die Förderdisziplin des Kartells negativ und die Produktion in Libyen und dem Iran positiv überraschen. Wir bleiben daher eher skeptisch gestimmt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Ausblick 2021

Für weiterhin reichlich Rückenwind bei den Edelmetallen sorgen in erster Linie die Zentralbanken mit ihrer ultra-expansiven Geldpolitik, die auch nach dem Beginn der Corona-Impfungen weitergehen dürfte. Entsprechend niedrig bzw. negativ bleiben die Nominalzinsen, während die Realzinsen noch tiefer in den negativen Bereich abrutschen dürften. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Goldpreis seinen im Herbst unterbrochenen Aufwärtstrend im nächsten Jahr wieder aufnehmen und im Laufe des Jahres neue Rekordhochs verzeichnen wird. Wichtigster Treiber bleibt die Investmentnachfrage, die in diesem Jahr dank beispielloser ETF-Zuflüsse sämtliche Rekorde gebrochen hat. Gleiches gilt auch für Silber, das im nächsten Jahr zusätzlich von der Belebung der Konjunktur profitieren dürfte. Die in diesem Jahr stark gesunkene Industrienachfrage sollte daher deutlich höher ausfallen. Der neue US-Präsident Biden könnte zudem mit seinem langfristigen Ziel, die US-Stromerzeugung klimaneutral zu machen, für Fantasie sorgen. Denn Teil dieses Plans ist ein deutlicher Ausbau der Solarkapazitäten, in denen Silber zum Einsatz kommt. Bei Platin und Palladium stehen die Zeichen auf erneute Angebotsdefizite. Bei Platin dürfte dieses wegen der Normalisierung der Minenproduktion in Südafrika allerdings deutlich geringer ausfallen als das Rekorddefizit in diesem Jahr. Der Palladiummarkt dürfte dagegen wieder stärker unterversorgt sein, da sich die Nachfrage aus der Automobilindustrie vom coronabedingten Einbruch in diesem Jahr erholen sollte. Allerdings könnte Platin davon ein Stück abbekommen, falls es zu Substitutionseffekten kommt. Wir sehen sowohl bei Platin als auch bei Palladium Aufwärtspotenzial.

Industriemetalle: Stark steigende physische Aluminiumprämien

Gestern zeigten sich die Metallpreise eher noch verhalten. Heute Morgen legen sie aber bereits im Zuge freundlicher Aktienmärkte wieder merklich zu. Der S&P 500-Aktienindex hat, getrieben von Hoffnungen auf ein neues Hilfspaket für die US-Wirtschaft, auf einem Rekordhoch geschlossen. Der Kupferpreis ist wieder auf dem Weg in Richtung 7.800 USD je Tonne. Der Zinkpreis steigt auf 2.850 USD und erreicht damit das höchste Niveau seit April 2019. Hier spielen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg angeblich Angebotssorgen eine Rolle. Demnach soll die chinesische Zinkproduktion im November marginal von ihrem fast rekordhohen Niveau im Vormonat gefallen sein. Diese Sorgen sind unseres Erachtens überzogen. Allerdings steht die „Gamsberg“-Mine in Südafrika nach dem Grubenunglück Mitte November noch still. Der Aluminiumpreis notiert heute Morgen wieder über 2.000 USD je Tonne, nachdem er gestern erstmals seit Ende November unter diese Marke gerutscht war. Stark gestiegen sind in den letzten Wochen die physischen Aluminiumprämien. Für den europäischen Markt beträgt der Aufschlag auf den LME-Preis aktuell rund 135 USD je Tonne (verzollt, in-warehouse Rotterdam). Er ist damit so hoch wie zuletzt Ende Oktober. In den USA (Midwest) liegt die Prämie bei 300 USD je Tonne, der höchste Wert seit Ende September. Und in Japan hat der Aufschlag am Kassa-Markt ein 2½-Jahreshoch von 114 USD je Tonne erreicht. In den Verhandlungen für die nächste Quartalsprämie fordern die Aluminiumhersteller von ihren japanischen Kunden eine Prämie von bis zu 140 USD. Erste Abschlüsse werden im Bereich 120-130 USD gemeldet. Dies wäre gut 40% mehr als im laufenden Quartal. Für die steigenden Prämien machen Marktbeobachter die anziehende Aluminiumnachfrage, knappe Container-Kapazitäten und höhere Transportkosten verantwortlich. Der von Drewry, einem Research- und Beratungsunternehmen für die Schifffahrt, erhobene Index für 40-Fuß-Standard-Container ist auf ein Allzeithoch gesprungen.

