Reißen Stürme den Ölmarkt aus seiner Lethargie?

Energie: Ungewissheit am Ölmarkt hält an

Über die nächsten drei Tage dürften Nachrichten vom Golf von Mexiko die Lage am Ölmarkt mitbestimmen. Gleich zwei Tropenstürme (Laura und Marco) steuern direkt auf die wichtige Energieinfrastruktur im Golf zu. Über 15% der US-Ölproduktion liegt dort, weshalb bereits eine vorübergehende Schließung der Produktionsanlagen – fast 60% steht seit gestern bereits still – die Versorgungssituation beeinflussen könnte. Noch wichtiger ist der mögliche Effekt auf die Verarbeitungskapazitäten, weil fast die Hälfte aller US-Raffinerien an der Küste im Gold von Mexiko liegt. Der psychologische Effekt sollte nicht unterschätzt werden, auch wenn sich die US-Ölproduktion in den kommenden Wochen nach Einschätzung der EIA wieder erholen soll. Tatsächlich ist die Anzahl der aktiven Ölbohrungen in den USA laut Baker Hughes in der letzten Woche um 11 auf 183 gestiegen, der stärkste Wochenanstieg seit Januar. Die meisten Neubohrungen entfielen auf das Permian Basin, wo sich ein Großteil der Schieferölprojekte befindet. Jedoch sollte man den Anstieg nicht überbewerten, denn insgesamt bleibt die Explorationsaktivität sehr gering.

Auf der anderen Seite bleibt die Nachfrage schwach und ihre Dynamik ungewiss. Indien, der drittgrößte Ölimporteur- und -verbraucher der Welt, hat im Juli laut dem Ministerium für Erdöl und Erdgas mit umgerechnet 2,92 Mio. Barrel täglich 36,5% weniger als im Vorjahr und so wenig Rohöl wie seit mindestens 2011 nicht mehr importiert. Die Exporte von Ölprodukten sind ebenfalls um 22,7% auf 3,9 Mio. Tonnen und die Binnennachfrage um 11,7% auf 15,7 Mio. Tonnen bzw. 3,7 Mio. Barrel täglich gesunken. Wegen der Einschränkungen – Indien verzeichnet aktuell die höchsten Neuansteckungen mit Covid-19 weltweit – dürfte die Nachfrageschwäche anhalten. Die schwache Dynamik der Juli-Einkaufsmanagerindizes in Europa deutet ebenso auf eine schwächere Nachfragedynamik hin. Und so bleibt die Situation am Ölmarkt ungewiss, wobei externe Faktoren wie die Finanzmärkte oder der US-Dollar eine größere Rolle für kurzfristige Preisbewegungen bekommen.

Edelmetalle: Konsolidierung bei Gold und Silber setzt sich fort

Gold startete zunächst etwas schwächer bei 1.930 USD je Feinunze in die neue Handelswoche, legt seither aber zu. Am Freitag war Gold zwischenzeitlich bis auf 1.912 USD gefallen, den tiefsten Stand seit der Korrektur Mitte August, hatte sich dann aber wieder erholt. Dennoch stand am Ende der zweite Wochenverlust in Folge zu Buche, was zuletzt Anfang Juni der Fall war. Die Konsolidierung bei Gold nach dem rasanten Anstieg bis Anfang August setzt sich somit fort. Erkennbar ist dies auch an der abwartenden Haltung der ETF-Anleger. Diese haben in der vergangenen Woche lediglich 9 Tonnen Gold erworben, nach Verkäufen von 17 Tonnen in der Woche zuvor. Der SPDR Gold Trust verzeichnete in den letzten vier Handelstagen keine Bestandsveränderung. Eine derartige Phase der Inaktivität seitens der ETF-Anleger gab es im SPDR Gold Trust zuletzt vor mehr als zwei Monaten. Ohne Impulse seitens der ETF-Nachfrage dürfte es dem Goldpreis schwerfallen, weiter zuzulegen. Aufgrund der anhaltenden Schwäche der anderen Nachfragesegmente droht dann sogar ein weiterer Preisrückgang. Die spekulativen Finanzanleger zeigen Gold weiterhin die kalte Schulter. Die Netto-Long-Positionen gingen in der letzten Berichtswoche nochmals leicht auf 95,4 Tsd. Kontrakte zurück und nähern sich damit dem Tief von Anfang Juni. Von dem bis März bestehenden Niveau sind sie damit weit entfernt. Einen kräftigen Anstieg der spekulativen Netto-Long-Positionen auf 32,3 Tsd. Kontrakte gab es dagegen bei Silber, womit der Abbau in der Vorwoche wieder rückgängig gemacht wurde. Auch bei Silber waren die spekulativen Netto-Long-Positionen in diesem Jahr schon deutlich höher. Auch wenn Silber die letzte Woche mit einem leichten Plus abschließen konnte, scheint die Luft nach dem kräftigen Anstieg bis Anfang August erst einmal raus. Das zeigt sich auch bei den Silber-ETFs, wo sich Zu- und Abflüsse seit zwei Wochen in etwa die Waage halten. Silber fiel am Morgen zwischenzeitlich auf 26,3 USD je Feinunze und bewegt sich seit Tagen weitgehend im Einklang mit Gold.

Industriemetalle: Globale Aluminiumproduktion auf Rekordkurs

Nach der Korrektur am Freitag, während der der LME-Industriemetallindex um 1,4% gefallen ist, starten die Metallpreise im Zuge freundlicher asiatischer Aktienmärkte leicht fester in die neue Handelswoche. Kupfer steigt wieder über 6.500 USD je Tonne, Nickel nähert sich der Marke von 15.000 USD und Aluminium verteuert sich auf 1.775 USD. Wie das International Aluminium Institute (IAI) am Donnerstag berichtete, ist die globale Aluminiumproduktion im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,6% auf 5,45 Mio. Tonnen (175,9 Tsd. Tonnen pro Tag) gestiegen. Dies ist auf China zurückzuführen, das seine Produktion nach Lesart des IAI um 2,3% gegenüber Vorjahr gesteigert hat. Das Nationale Statistikbüro hatte bereits letzte Woche eine Rekordproduktion für China gemeldet. Außerhalb Chinas wurde dagegen 1,6% weniger Aluminium hergestellt. Nach sieben Monaten liegt die globale Aluminiumproduktion nun 1,2% über Vorjahr. Sie ist damit auf dem Weg, das Rekordhoch aus dem Jahr 2018 zu übertreffen. Wie schon die Marktbilanzdaten des World Bureau of Metal Statistics (WBMS) und anderer Marktteilnehmer gezeigt haben, wird das viele Aluminium aber gar nicht benötigt. Das WBMS taxierte den Überschuss im ersten Halbjahr auf 1,34 Mio. Tonnen, ein großer Produzent aus Russland sogar auf 1,8 Mio. Tonnen. Im Gesamtjahr dürfte der Überschuss demnach noch viel höher ausfallen. Dass der Aluminiumpreis trotz dieser Angebotsflut in den letzten Monaten auf ein 7-Monatshoch von 1.800 USD je Tonne gestiegen ist, ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. Das Überangebot ist unserer Meinung nach nicht annähernd im Preis reflektiert. Wir erwarten daher eine deutliche Korrektur.

