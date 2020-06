Realitätscheck am Devisenmarkt

Powell, Clarida und US-Daten

Heute melden sich gleich zwei Schwergewichte der US-Geldpolitik zu Wort. Fed-Chair Jay Powell in seiner Anhörung vor dem Senats-Ausschuss, sowie sein Vize Richard Clarida im Rahmen einer Dinner-Veranstaltung. Dabei dürfte ihre Aufgabe vor allem darin liegen, die vergangene Woche präsentierte Wirtschaftseinschätzung des FOMC näher zu erläutern. Denn insbesondere aus der Politik war seitdem die Kritik zu hören, dass die Notenbanker ein zu pessimistisches Bild malen würden. Auch der Markt hat seither seine Konjunkturerwartungen deutlich zurückgeschraubt. Allerdings drängt sich die Vermutung auf, dass viele die FOMC-Sitzung lediglich als willkommenen Anlass für eine Korrektur ihrer ohnehin bereits überzogenen positiven Erwartungen genommen haben. Denn die Wachstumsprognosen hätten durchaus katastrophaler ausfallen können. Mit einem Plus von 5% im kommenden Jahr und 3,5% in 2022 rechnet die Mehrheit der US-Notenbanker sogar mit einer recht dynamischen Erholung – klar, bei unverändert niedrigem Leitzins. Aber da die marktbasierten US-Zinserwartungen schon seit einer Weile bei nahe Null kleben, gab es auch hier eigentlich keinen Grund für eine dramatische Neubewertung.

Nachdem sich der Markt in den letzten Wochen doch etwas zu euphorisch auf positive Wirtschaftsdaten gestürzt hatte, ist zu erwarten, dass er sich vorerst eher etwas zurückhaltender zeigen wird – so wie gestern, als er kaum auf den Empire Index reagierte, obwohl dieser alle Erwartungen übertraf. Es wird wohl vielmehr einer ganzen Reihe von guten Wirtschaftsdaten bedürfen, bevor eine nachhaltige Risk-On Rallye erneut ins Rollen kommt. Doch mit dem Empire Index gestern und den US-Einzelhandels- und Industrieproduktionsdaten heute könnte zumindest schon ein guter Anfang gemacht werden. Hinzukommt die Ankündigung der Fed, dass sie nun damit beginnen werde, im Rahmen ihrer Kreditfazilität zur Stützung von Unternehmen neben ETFs auch Unternehmensanleihen kaufen werde. Das dürfte zumindest helfen, den Großteil der Risk-Off Bewegung von Ende letzter Woche zu korrigieren.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLR Long EUR/USD Faktor: 5 CU54YQ Short EUR/USD Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Aufwertungsdruck auf den Yen baut sich auf

Wie erwartet hatte die Bank of Japan im Rahmen ihrer Sitzung heute nichts Neues zu berichten. Sie beließ ihre Geldpolitik unverändert, betonte jedoch ihre Bereitschaft, diese, wenn nötig, weiter zu lockern. Doch während der Markt beispielsweise für die Fed oder die Bank of England, bereits eine ganze Liste von expansiven Schritten, die sie als nächstes ergreifen können, im Sinn hat, dürfte im Falle der Bank of Japan diesbezüglich jegliche Vorstellungskraft fehlen. Und wen wundert’s. All das was auf der Liste für Fed und BoE steht, hat die BoJ längst umgesetzt, von Zinskurvenkontrollstrategie bis zu Negativzinsen. Spätestens mit der aktuellen Krise ist klar, mehr geht nicht. Denn wenn sich die BoJ in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit keine geldpolitische Innovation einfallen lässt, dann gibt es wohl keine mehr. Und Maßnahmen wie Helikoptergeld sind ihr offensichtlich zu heikel. Die Konsequenz? Es dürften Zweifel aufkommen, dass es ihr gelingt, ein Zurückrutschen in die Deflation zu verhindern. Schon jetzt krebsen die marktbasierten Inflationserwartungen für Japan weiterhin nahe ihrer Krisentiefs, während sie in anderen großen Währungsräumen, wie den USA oder Euroraum, nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen der Notenbanken, schon lange wieder gestiegen sind. Damit baut sich zunehmend fundamentaler Aufwertungsdruck auf den Yen auf, der relevant wird, sobald sich die Märkte normalisiert haben, d.h. wenn der Wechsel von Risk-On/Risk-Off im Rahmen der Coronakrise vorbei ist.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XMD Long EUR/JPY Faktor: 5 CU54ZE Short EUR/JPY Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Brexit: Handelsabkommen in Rekordzeit?

Die EU und Großbritannien seien einer Einigung über ein Handelsabkommen einen Schritt näher gekommen, so das Fazit nach einem Treffen auf höchster Ebene zwischen Premierminister Boris Johnson, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel. Auffälligerweise schlug die britische Seite weitaus positivere Töne an als die EU. Während sich Johnson optimistisch zeigte, dass eine Einigung gar bis kommenden Monat möglich sei, betonte Michel, dass die EU nicht die “Katze im Sack” kaufen werde. Ich bleibe zugegebenermaßen skeptisch. Selbst wenn sich die beiden Parteien bis Ende dieses Jahres noch auf ein Handelsabkommen einigen könnten, wäre das meiner Kenntnis nach absolute Rekordzeit. Natürlich gibt es aufgrund der bisher engen Handelsbeziehung eine Basis auf der man aufbauen kann. Dennoch: Zwischen Mitglied des EU-Binnenmarktes und einem Freihandelsabkommen dürfte noch gigantischer Spielraum bestehen. Ich kann die Freude der GBP-Händler heute früh daher noch nicht teilen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XL5 Long EUR/GBP Faktor: 5 CU54Y6 Short EUR/GBP Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: US-China-Dynamik

Scheinbar gehen alle, selbst Donald Trump, davon aus, dass China Joe Biden als nächsten US-Präsident bevorzugt. Dennoch ist laut Medienberichten nicht auszuschließen, dass China eine Kehrtwende vollzogen hat und nunmehr auf Trump setzt, da Biden mit Verbündeten zimperlicher umgeht. Genau das könnte Chinas Aufstieg Steine in den Weg legen. Ehrlich gesagt, kaufe ich diese Story niemandem ab. Denn schließlich wählen immer noch die US-Amerikaner den US-Präsidenten – und nicht China. Wichtiger noch ist, dass die Spannungen zwischen den beiden Großmächten wohl kaum bald nachlassen, unabhängig davon, wie der nächste US-Präsident heißen wird. Der Markt hingegen scheint dieser Mär irgendwo aufgesessen zu sein. Vermutlich zeigt sich hieran, dass die jüngsten Entwicklungen zwischen den USA und China weniger angespannt sind, als von vielen befürchtet. Etwas überraschend ist, dass US-Außenminister Mike Pompeo, der China immer wieder in Zusammenhang mit Hongkong attackiert, morgen auf Hawaii mit dem chinesischen Topdiplomaten Yang Jiechi zusammentreffen soll. Auch wenn das uneinheitliche Signale impliziert, legt es zumindest nahe, dass man weiter miteinander redet. Die Märkte müssen die langfristigen Aussichten ohne Frage im Auge behalten. Dagegen hängt die kurzfristige Marktdynamik stark von der Stimmung ab. Dementsprechend sind einige Risk-on-Bewegungen zu erwarten, die USD-CNY nach unten treiben dürften.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine