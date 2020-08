Protokoll der Fed-Sitzung stützt den Dollar – aber warum?

Ganz so eilig wie es einige am Markt erwartet haben, hat es die Fed dann doch nicht mit einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik. Von dieser Erkenntnis profitierte der Dollar nach der gestrigen Veröffentlichung des Protokolls der Juli-Sitzung der Fed. Insbesondere könnte die Fed doch noch länger als bis zur September-Sitzung damit warten, bis sie eine explizite Forward Guidance einführt, also den zukünftigen Kurs ihrer Geldpolitik an die Erreichung bestimmter Inflations- oder Arbeitsmarktziele knüpft. Doch der Rest der Minutes zeigt klar, dass das auf keinen Fall als ein falkenhaftes Signal missverstanden werden sollte. Die Zurückhaltung ist eher der anhaltenden Unsicherheit geschuldet. Die Pandemie ist noch im vollen Gange und nimmt damit weiterhin sehr dynamisch Einfluss auf den Wirtschaftsausblick. Solange das der Fall ist, ist eine explizite Forward Guidance schlichtweg unnötig, dient diese doch vor allem dazu Spekulationen über eine bevorstehende Normalisierung einen Riegel vorzuschieben. Angesichts der noch ausstehenden Einigung über weitere fiskalische Stimulusmaßnahmen und Abwärtsrisiken im Zuge wieder gestiegener Infektionszahlen ist in unseren Augen jedoch eher die Frage, ob die Fed nicht doch eher noch einmal ihre Unterstützung ausweitet. Eine Einschätzung, die laut dem Protokoll “mehrere Teilnehmer” teilten. Vor diesem Hintergrund ist die gestrige USD-Aufwertung für mich nicht so ganz nachvollziehbar.

Plötzlicher EUR-CHF-Anstieg – Zeigt die SNB Zähne?

Die EUR-CHF-Wechselkursbewegungen in den letzten Tagen erinnern mich an Haifischzähne. Immer wieder wagt EUR-CHF Ausbruchsversuche über die Marke von 1,08 nur um dann wenig später doch wieder in den Bereich bei 1,0750 zu sinken. Da liegt die Frage nahe, ob nicht doch eher die Schweizerische Nationalbank (SNB) als natürliche Marktkräfte hinter den plötzlichen Schwächeanfällen des Franken stecken, zumal die Sichteinlagen Schweizer Banken bei der SNB als Indikator für Devisenmarktinterventionen weiter nach oben tendieren, wenn auch nicht mehr so rasch wie im April. Angesichts europaweit steigender Infektionszahlen wäre es auch kaum überraschend, wenn der Franken weiter als sicherer Währungshafen gefragt ist. Ebenso, wie es nicht überraschen kann, dass sich die SNB gegen eine Aufwertung stemmt. Da die SNB den Aufwertungstrend des Franken zwar bremsen, aber kaum dauerhaft umkehren kann bzw. möchte, kann es noch eine Weile dauern, bis EUR-CHF nachhaltig nach oben tendiert. Da wir bis auf Weiteres keine EUR-Stärke erwarten, wird das erst der Fall sein, wenn mit dem Abflauen der Corona-Krise auch die Nachfrage nach dem Franken als sicheren Währungshafen nachlässt. Uns würde es daher nicht wundern, wenn auch der neuerliche Angriff auf die 1,08 gestern wieder korrigiert wird.

Kein Anpassungsbedarf für die Norges Bank

Für die Norges Bank gibt es keinen Grund, auf ihrer heutigen Sitzung groß etwas an ihrer Kommunikation zu ändern. Die Inflation fiel zwar etwas höher aus als erwartet, gleichzeitig sorgen zuletzt erhöhte Infektionszahlen in Norwegen und dem Rest Europas aber für Unsicherheit, wie es mit der wirtschaftlichen Erholung weitergeht. Die Norges Bank wird angesichtsdessen wohl erst einmal an ihrer expansiven geldpolitischen Ausrichtung festhalten, um die Abwärtsrisiken zu begrenzen. Ernsthaft überprüfen dürfte sie diesen Ausblick erst, wenn bei der nächsten Sitzung im September neue Prognosen veröffentlicht werden. Für die NOK-Wechselkurse dürfte der Informationsgehalt der BIP-Daten für das zweite Quartal nächste Woche daher wahrscheinlich höher sein, als der der heutigen Sitzung.

CNY: Vertraute Kehrtwende

In Bezug auf den Handel zwischen den USA und China kam es mal wieder zu einer Kehrtwende: Das „abgesagte“ Treffen von US-Präsident Trump zur Überprüfung des Handelsabkommens soll bald wieder aufgenommen werden. Weitere Einzelheiten gibt es aber bisher nicht. Der Markt scheint auf dieses Hin und Her nicht mehr sonderlich zu achten und dürfte nach der häufigen wechselseitigen Konfrontation inzwischen überwiegend den Eindruck haben, dass es beim Thema Handel zwischen den USA und China keinerlei Sicherheit gibt. Deshalb ist es äußerst schwer, dieses Risiko abzusichern. Am Devisenmarkt gehen die Händler daher wieder dazu über, sich an der Dynamik der G10-Länder zu orientieren.

Unterdessen behielt die chinesische Zentralbank (PBoC) heute Morgen die Loan Prime Rate, also ihre Leitzinsen für Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr, unverändert auf 3,85% bei. Damit verhält sich die PBoC bereits seit vier Monaten abwartend.