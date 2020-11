Prosus N.V.: Technischer (Zu-)Kauf

Die niederländische Prosus NV, an der der südafrikanische Großaktionär Naspers ca. 72,5 Prozent hält, besitzt weltweit Technologie- und Internet-Beteiligungen. Dieser Titel, der im September 2019 an der Euronext Amsterdam gelistet wurde, ist mittlerweile – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – der drittgrößte Wert im STOXX Technology (Sektoranteil: ca. 7,9 Prozent).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Prosus NV: Technische Neubewertung setzt sich fort

Nachdem die Aktie im September 2020 in den EURO STOXX 50 (zurzeit Position 26, Index-Anteil: ca. 1,67 Prozent) aufgestiegen war, steht jetzt auch die Aufnahme in den STOXX 50 an. Da die niederländische Unilever N.V. (Unilever-Aktiengattungen werden zusammengelegt) voraussichtlich am 20.11.2020 (Schlusskurs) aus dem STOXX 50 entnommen wird, sollte Prosus N.V. als – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – größter “Nicht-Index-Titel” von der November- STOXX -50-Selektionsliste in den Index aufrücken (erwartete STOXX 50-Position 39; Index-Anteil: ca. 1,12 Prozent). Prosus N.V., die in Europa als “Teil-Lockdown-Gewinner” gilt und in Asien von der dortigen Wirtschaftserholung profitiert, plant zusätzlich noch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm von 5 Mrd. €. Ausgehend vom Corona-Baisse-Low (März 2020; 46,8 EUR) befindet sich der Titel in einer technischen Hausse. Nachdem der erste mittelfristige Hausse-Trend den Wert bis zum Juli 2020 auf neue All-Time-Highs um 90,9 EUR führte, war die Aktie zum Abbau der mittelfristig überkauften Lage in eine Konsolidierung (technische Form einer Flagge) hineingelaufen. Da diese Flagge einen trendbestätigenden Charakter nach oben aufweist, überrascht es nicht, dass Prosus N.V. an einem neuen (Investment-)Kaufsignal (Abschluss der Flagge) arbeitet. Aufgrund der guten technischen Lage bleibt das Etappenziel 93,0 – 95,0 EUR unverändert, sodass Prosus N.V. weiterhin einen technischen (Zu-)Kauf darstellt.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine