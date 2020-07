Prosus: EURO STOXX 50-Aufnahmekandidat mit neuem technischen Kursziel

In der niederländischen Prosus NV hat der südafrikanische Großaktionär Naspers seine weltweiten Technologie- und Internet-Beteiligungen gebündelt und seit September 2019 an der Euronext Amsterdam gelistet. Trotz eines Free Floats von nur 27,5% ist der Titel auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung (aktuell ca. 40 Mrd. Euro) nach SAP und ASML mittlerweile der drittgrößte Eurozonen Tech-Wert im STOXX Technology.

Prosus NV: Technisches Kursziel anheben

Mit Blick auf die im September 2020 anstehende, reguläre jährliche Überprüfung der EURO STOXX 50-Zusammensetzung befindet sich Prosus NV in dem zweistufigen Selektionsverfahren bereits überzeugend auf einen automatischen Index-Aufnahmerang (EURO STOXX 50-Anpassung: Freitag, den 18.09.20, zum Börsenschluss). Neben diesen kursstützenden Index-Aspekten liegt unverändert ein attraktive techischen Gesamtlage vor. Nach der Notierungsaufnahme war die Aktie – ausgehend von €77,4 – zunächst in einen mittelfristigen Abwärtstrend hineingelaufen, der sich innerhalb der “Corona-Baisse” beschleunigte und in einem technischen Sell-Off (März 2020 bei €46,8) endete. Da es sich bei dem Titel jedoch eindeutig um einen “Corona-Krisengewinner” handelt, war der Titel mit einem “V”-Recovery umgeschlagen. Ab April 2020 (Notierungen um €60,0) hat sich ein mittelfristiger technischer Hausse-Trend ergeben, dessen Hausse-Trendlinie jetzt bei €80,0 liegt. Nach dem ersten Investment-Kaufsignal (im Mai 2020; Verlassen des mittelfristigen Abwärtstrends) und dem zweiten Investment-Kaufsignal (Abschluss der trendbestätigenden Konsolidierung unterhalb des Resistance um €84,1) setzt sich die technische Neubewertung fort. Da die index-technische und technische Gesamtlage – nach dem Erreichen des mittelfristigen technischen Etappenziels von €90,0 – weiterhin gut aussieht, sollte das neue technischen Etappenziel bei €95.0 – €97,0 liegen. Prosus NV bleibt somit ein technischer (Zu-)Kauf.

