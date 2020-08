Politischer Wandel und der Dollar

Politischer Wandel und der Dollar

Normalerweise mögen die Märkte politische Stabilität, wenn in großen Wirtschaftsräumen Wahlen anstehen. Und im Allgemeinen sehen sie ein markt- und wirtschaftsfreundliches Umfeld lieber als Regulierung und Einschränkung. Meines Erachtens ist es aber schwierig, zu beurteilen, was der Ausgang der diesjährigen US Präsidentschaftswahlen für den Dollar bedeuten könnte.

Mit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten könnte eine gewisse Reintegration in die internationalen Organisationen (WHO, Nato etc.) stattfinden. Vermutlich wäre die Politik Bidens gegenüber den ehemaligen Verbündeten konzilianter und berechenbarer. Das wäre möglicherweise positiv für den Dollar. Was den Handelskonflikt mit China anbelangt, so würde sich in der Beziehung zwischen den beiden Ländern aber wohl wenig ändern. Denn auch die Demokraten sind der Ansicht, dass China den USA gegenüber ein “unfaires” Geschäftsgebaren an den Tag legt. Der Handelskonflikt mit Europa und Japan könnte sich hingegen etwas beruhigen, auch wenn er nicht vollkommen vom Tisch wäre. Der Versuch der politischen Einflussnahme auf die Fed könnte unter Biden etwas geringer werden, was ebenfalls tendenziell positiv für den Dollar wäre. Da aber sowieso klar ist, dass die Fed auf absehbare Zeit ultra-expansiv bleiben wird, dürfte dieser Aspekt nicht stark ins Gewicht fallen.

Bidens Wirtschaftspolitik könnte jedoch insbesondere den US Aktienmärkten nicht schmecken und damit letztlich auch den Dollar unter Druck setzen. Es ist wahrscheinlich, dass er entgegen der Politik Trumps die Regulierung in vielen Bereichen der Wirtschaft forciert, die unter Obama in Gang gesetzt wurde. Außerdem dürfte er die Umverteilung im Land vorantreiben, unter anderem mittels einer Anhebung der Körperschaftssteuer und anderen Steuern für Unternehmen. Je nach Ausgestaltung und Schnelligkeit der Umsetzung könnten die US-Aktienmärkte empfindlich reagieren und deutlich nach unten korrigieren. Im Zuge dessen könnte auch der Dollar, der sowieso schon angeschlagen in die Wahlen geht, kurzfristig sogar noch stärker an Boden verlieren.

Wäre eine Wiederwahl Trumps für den Dolllar aufgrund der “politischen Stabilität” positiv? Angesichts der ersten Amtszeit Trumps, die mit vielen Unberechenbarkeiten und hoher Volatilität versehen war, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies der Fall wäre. Der Markt müsste sich wohl auf weitere Unwägbarkeiten und (negative) Überraschungen in der US Politik gefasst machen, selbst wenn der US Aktienmarkt möglicherweise kurzfristig positiv reagiert. Außerdem bleiben die Gründe für einen schwächeren Dollar unverändert erhalten.

Alles in allem kann ich mir vorstellen, dass die Abwärtsrisiken für den Dollar so oder so dominieren und diesmal weder politische Stabilität noch politischer Wandel unterm Strich positiv für den Dollar sein werden. Keiner mag ihn mehr so richtig, auch wenn er nach wie vor unverzichtbar ist, sodass EUR-USD heute früh knapp unter der 1,19-Marke handelt.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB2ENB Call EUR/USD Hebel: 7,3 SB2ESH Put EUR/USD Hebel: 7,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kaum Hoffnung auf Fortschritte bei Verhandlungen zwischen EU und UK

Heute gehen die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen in die siebte Runde. Bisher haben die Verhandlungsrunden keine Fortschritte gebracht und die Erwartungen, dass dies dieses Mal anders sein wird, dürften sehr gering sein. Bis spätestens Ende des Jahres muss ein Abkommen stehen, ansonsten wird Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion ohne verlassen müssen. Wobei aus Kreisen der EU zu hören ist, dass die tatsächliche Deadline der EU-Gipfel im Oktober ist, denn die EU-Staaten benötigen noch Zeit, um das Abkommen zu ratifizieren. Wie es bei Verhandlungen oftmals üblich ist, muss vor allem der zeitliche Druck hoch sein, damit sich die Parteien aufeinander zu bewegen. Oktober scheint noch weit genug entfernt, um weiter zu pokern, insofern ist ein Durchbruch wohl auch dieses Mal noch nicht zu erwarten. Sollte es wider Erwarten anders kommen, dürfte das Pfund sicherlich profitieren und zum EUR wieder unter die Marke von 0,90 fallen. Wahrscheinlicher halten wir allerdings, dass es keine Fortschritte gibt, was im EUR-GBP-Wechselkurs aber eingepreist sein dürfte.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine