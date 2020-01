FX-Volatilität auf Allzeit-Tief

FX-Volatilität auf Allzeit-Tief

Am Devisenmarkt ist ein neuer Rekord zu vermelden: Rekord-Langeweile! Unser FX Volatilitäts-Index hat einen neuen Allzeit-Tiefststand erreicht, nachdem die Niveaus vom Sommer 2014 unterschritten wurden (Abbildung).

Zugegeben, dies sind nicht die spannendsten Zeiten in meinem Berufsleben (zum Glück!). Keine Finanzmarktkrise, Rezession ist abgesagt, selbst in den für den Finanzmarkt relevanten Emerging Markets kriselt es gerade nicht akut. Die Weltkonjunktur mag aus Sicht Vieler enttäuschend sein. Aber es fehlen die länderspezifischen Sondereffekte, die zu Wechselkurs-Sprüngen führen könnten. Wenn weltweit die Konjunktur müde dahin dümpelt, fehlt den Marktteilnehmern irgendwann der Appetit, große Wechselkurs-Ausschläge zu erzeugen.

Hinzu kommt – und das ist vielleicht noch wichtiger: Die großen Zentralbanken dürften auf absehbare Zeit kaum aktiv werden. Denn alle sind auf der expansiven Seite nah am Ende ihrer Handlungsmöglichkeiten und sehen auf der restriktiven Seite keinen Handlungsspielraum.

Ich habe allerdings den Verdacht, dass noch mehr dahinter steckt. Als das System fixer Wechselkurse (Bretton Woods) in den 1970er Jahren zusammenbrach, waren die Ökonomen baff. Denn die Wechselkurse schwankten viel, viel stärker als die Fundamentaldaten das nahelegten. Dass sich ein G10-Wechselkurs mal verdoppelt oder halbiert, kann kaum daran liegen, dass sich konjunkturelle Rahmenbedingungen entsprechend stark ändern. Des Rätsels Lösung kam von Rudi Dornbusch. Er lieferte das erste Modell, das das Überschießen von Wechselkursen erklärte. Die Idee hinter Dornbuschs Modell (und den Weiterentwicklungen) ist: Wenn Güter- und Dienstleistungspreise sich nur langsam an Änderungen der fundamentalen Faktoren anpassen, dann müssen Wechselkurse quasi in die Bresche springen und die Anpassungen solange übernehmen, wie Güter- und Dienstleistungspreise noch nicht auf neuen Gleichgewichtsniveaus sind. Nun war in den 1970er Jahren die Annahme einer Trägheit der Güter- und Dienstleistungspreise noch naheliegend und offensichtlich. Doch kommen den Ökonomen seit einigen Jahren an der Sinnhaftigkeit dieser These Zweifel auf. Wenn selbst meine Schwiegermutter Preis-Vergleichs-Plattformen im Internet benutzt, muss man nicht lange erklären, warum: Je transparenter Preise sind, desto weniger lange halten sich Preissetzungs-Spielräume und desto weniger Preis-Trägheit gibt’s. Stimmt mein Verdacht, müssen wir uns voraussichtlich auf absehbare Zeit auf diese niedrige Volatilität einstellen. Bevor Leser aber nun alle Kursabsicherungen auflösen, sei gewarnt: Ich habe nicht mehr als einen Verdacht. Bevor daraus verlässliche Erkenntnis wird, ist noch viel Arbeit nötig.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

JPY: Was will die BoJ schon sagen?

Morgen Früh gibt’s die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ). Eine eher depressive Veranstaltung. Was sollen Japans Währungshüter schon machen? Ihre Instrumente sind nach 20 Jahren expansiver Geldpolitik längst erschöpft. Sie wollen aber verständlicherweise nicht eingestehen, dass sie am Ende sind – obwohl sie längst die Nebenwirkungen der dauer-expansiven Geldpolitik eingestehen mussten. Also dürfte die BoJ morgen wieder tapfer so tun, als könne man noch expansiver werden. Und niemand wird ihnen glauben. Die Analysten werden sich wieder auf die marginal neuen Inhalte werfen: die neuen Projektionen der BoJ, ihre Einschätzung der Wirkung noch expansiverer Fiskalpolitik (die so ungezügelt agiert, wie die Geldpolitik). Also ob solch marginale Faktoren in der Lage wären, den gordischen Knoten zum Platzen zu bringen, der die BoJ einschnürt. Ich bin froh, dass eine meiner Kolleginnen und nicht ich morgen diese traurige Veranstaltung kommentierend begleiten muss.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XME Long EUR/JPY Faktor: 10 CU54ZD Short EUR/JPY Faktor: -10 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

PLN: Polens Inflation überschreitet Maastricht-Grenze

Die polnische Inflation beschleunigte sich zuletzt kontinuierlich und erreichte nach 2,4% im November einen Stand von 3% zum Vorjahr im Dezember (laut der Definition des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) von Eurostat). Anfangs machten die polnischen Entscheidungsträger die Nahrungsmittel- und Energiepreise für die hohe Inflation verantwortlich. Inzwischen liegt aber auch die Kerninflation über dem Zielwert, im Dezember überschritt sie mit 3,1% zum Vorjahr sogar die Gesamtinflation. Einige temporäre Faktoren spielen dabei eine Rolle, unseres Erachtens waren sie für die Inflationsbeschleunigung aber nicht ausschlaggebend. So beschleunigt sich die Kerninflation bereits seit dem letzten Sommer und diese Entwicklung deckt sich mit einem starken BIP-Zuwachs und Beschäftigungswachstum. In der heutigen Zeit der Schlagzeilen und Modewörter erregt Polen nun eine ungewünschte Aufmerksamkeit, weil seine Inflation erstmals seit Mai 2013 das „Maastricht-Kriterium“ verletzt: Das Kriterium gab für den Dezember einen Wert von 1,9% vor, wobei Polens tatsächlicher 12-Monats-Durchschnitt des HVPI 2,1% betrug. Im geldpolitischen Ausschuss der polnischen Zentralbank befinden sich zumindest einige Falken. Im Moment denken wir jedoch, dass es der Bank schwerfallen wird, Anpassungen wegen der höheren Inflation vorzunehmen. Kurzfristig könnte EUR-PLN nach unserer Meinung in Richtung 4,25 steigen.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL0YZX Call EUR/PLN Hebel: 5,0 CU9XR7 Put EUR/PLN Hebel: 4,6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

CNY: Wird der CNY-Enthusiasmus anhalten?

Nach der Unterzeichnung des Phase-1-Deals erlebte der CNY in der letzten Woche eine Outperformance. Zudem haben sich die chinesischen Konjunkturdaten unter dem Strich stabilisiert, was der Marktstimmung ebenfalls zuträglich war. Aus diesem Grund kehrte der CNY-Index auf den höchsten Stand seit letztem August zurück, als am Markt die negativen Handelsschlagzeilen begonnen hatten. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Enthusiasmus anhalten wird. Ich bleibe skeptisch, denn es kommt bereits bei den bedeutendsten Handelspartnern Chinas die Befürchtung auf, dass das Phase-1-Handelsabkommen letztendlich ihren Marktanteil in China verringern wird. Der Grund dafür besteht darin, dass sich China zu massiven Käufen aus den USA verpflichtet hat. Falls diese Befürchtungen eskalieren, würde der Phase-1-Deal zukünftig auf stärkere Kritik stoßen. Dies wiederum könnte seine reibungslose Umsetzung gefährden. Darüber hinaus möchte ich die besseren chinesischen Konjunkturdaten nicht bestreiten, jedoch daran erinnern, dass günstige Basiseffekte und saisonale Faktoren die monatlichen Konjunkturdaten verbessert haben dürften. Insbesondere findet das chinesische Neujahrsfest rund zehn Tage früher als im letzten Jahr statt, was wahrscheinlich beträchtliche Vorzieheffekte mit sich brachte. Alles in allem sehe ich Abwärtsrisiken für den CNY-Kurs.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CU95A2 Call EUR/CNH Hebel: 5,2 CU8H2V Put EUR/CNH Hebel: 3,8 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.