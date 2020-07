Philips: Technischer Ausbruch nach oben

Der STOXX Health Care weist als “Corona-Kriesengewinner” eine relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 auf. Mit einer Performance von zurzeit +5,3% ist er in 2020 der zweitbeste der 19 Sektoren. Innerhalb des Sektors hatte die niederländische Koninklijke Philips (kurz: Philips) eine relative Schwäche.

Koninklijke Philips NV: Neues 19-Jahres-Hoch

Der EURO STOXX 50-Titel, welcher ein Hersteller von Gesundheitstechnologie und Haushaltsgeräten ist, hat sich aber in den letzten Handelstagen auf eine technische Aufholdjagd begeben. Dabei ist der Titel mit dem Rückenwind des Newsflows auf ein neues 19-Jahres-Hoch gesprungen. Aus langfristig technischer Sicht beendete Philips zum Jahreswechsel 2016/17 eine vierjährige Seitwärtsbewegung und startete einen Hausse-Trend. Dieser Hausse-Trend führte die Aktie bis Sept. 2018 auf ein Hoch bei €40,0. In der folgenden Zwischen-Baisse rutschte die Aktie zurück bis auf €29,0 (März 2019). Der neue Hausse-Aufwärtsschub führte den Wert wieder auf neue Kurshochs bei €45,0. Parallel zum EURO STOXX 50 war Philips im Q1 2020 in der “Covid-19-Baisse” nach Take-Profit- und Verkaufssignalen aus diesem Hausse-Trend herausgefallen. Es folgte ein Kurseinbruch bis zum Sell-Off bei €26,4. Hier startete eine “V-Recovery”, welches nach dem Anstieg zurück an die 200-Tage-Linie in einen etwas flacheren Aufwärtstrendkanal (untere Trendkanallinie bei €40.5) überführt wurde. Jetzt ist Philips – im Umfeld von über Erwartungen ausgefallenen Q2-Finanzdaten – mit einem neuen (Investment-)Kaufsignal über die Resistance-Zone bei €45,0 auf neue Hochs gesprungen. Da sich als nächstes mittelfristiges technisches Etappenziel der Bereich von €49,0 – €50.0 andeutet; stellt Philips einen technischen (Zu-)Kauf dar.

