Philips: Technische Doppelstrategie

Philips durchlief in den 90er Jahren eine technische Hausse (Start Ende 1992 um 1,9 Euro), welche die Aktie im Juli 2000 auf das bisherige All-Time-High um 58,1 Euro (Resistance-Zone) führte. Nachdem die Gesamtmarktbaisse, die ab 2000 auf die (TMT-)Hausse folgte, den Titel bis auf 12,2 Euro (März 2003) gedrückt hatte, etablierte Philips eine schwankungsintensive Seitwärtspendelbewegung.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Philips: Arbeitet am neuen Investment-Kaufsignal

Hierbei bildete sich eine Kernzone zwischen der Support-Zone 10,5 – 12,0 Euro und der Resistance-Zone 26,5 – 28,0 Euro heraus. Ab Mitte 2016 startete die Aktie dann in eine Aufwärtsbewegung, welche Philips aus dieser sehr langfristigen Seitwärtspendelbewegung führte. In einem Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und z.T. ausgeprägten Konsolidierungen etablierte der Wert eine neue technische Hausse-Bewegung, die in den Jahren 2019/2020 zur Etablierung der Resistance-Zone (45,0 – 46,0 Euro) führte. Unterhalb dieser Zone ergab sich wieder eine – durch die Corona-Baisse (Kursrutsch bis auf 26,4 Euro im März 2020) verstärkte – volatile Seitwärtsbewegung. Aus technischer Sicht handelt es sich um eine trendbestätigenden technische Korrektur (nach oben), sodass die vorherige Hausse-Bewegung “nur” eine Pause gemacht hat. Aktuell arbeitet die Aktie am nachhaltigen Überwinden der Resistance-Zone (45,0 – 46,0 Euro) und der Etablierung eines Investment-Kaufsignals. Als Konsequenz bietet sich bei Philips eine technische Doppelstrategie an: Zuerst Aufbau einer Anfangsposition auf dem aktuellen Kursniveau. Bei einer technischen Bestätigung des Investment-Kaufsignals (würde bei Kursen über 48,0 Euro) vorliegen, ist eine Positionsaufstockung sinnvoll. Die technische Gesamtlage signalisiert als nächstes mittelfristiges Etappenziel den Bereich von 52,0 – 53,0 Euro.

