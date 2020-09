Pattsituation am Devisenmarkt

US-Arbeitsmarktbericht kein Gamechanger

Dem Devisenmarkt scheint es weiterhin schwer zu fallen, sich für eine Seite in EUR-USD zu entscheiden, und so handelt das Währungspaar seit einigen Wochen mehr oder weniger seitwärts. Schien die Geldpolitik nach Jackson Hole vergangene Woche für einen schwachen USD zu sprechen, haben Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane über den EUR-Wechselkurs für Verunsicherung gesorgt. Die Aussagen Lanes bedeuten nicht, dass die EZB versuchen wird, den EUR-Wechselkurs zu steuern. Ihre Möglichkeiten hierfür sind ohnehin begrenzt. Aber natürlich wecken derartige Aussagen Spekulationen, dass die EZB auf ihrer Sitzung nächste Woche taubenhafte Töne anschlagen könnte. Schwache Konjunkturdaten wie die gestrigen Einzelhandelsumsätze aus dem Euroraum oder die schwachen Einkaufsmanagerindizes aus Spanien und Italien fachen derartige Spekulationen zusätzlich an, zumal die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der zweiten Ausbruchswelle nach wie vor hoch ist. Es sieht also ganz nach einer Pattsituation in EUR-USD aus. Die heutigen Daten zum US-Arbeitsmarkt dürften an dieser Situation wohl nicht viel ändern. Wir erwarten, dass sich die Erholung am Arbeitsmarkt zwar fortgesetzt, jedoch an Schwung verloren haben dürfte. Mit Blick auf die Neuausrichtung der Fed, dürfte der Arbeitsmarktbericht heute den USD eher belasten. Auf der anderen Seite dürfte der Markt im Vorfeld der EZB-Sitzung nächste Woche wohl ungern auf einen steigenden EUR setzen. Das Aufwärtspotenzial in EUR-USD dürfte daher auf kurze Sicht begrenzt bleiben.

Kanadas Arbeitsmarkt dürfte auf solide Konjunkturerholung hindeuten

Auch in Kanada stehen heute die Daten zum Arbeitsmarkt für den Monat August an. Die Erholung am Arbeitsmarkt dürfte sich auch im vergangenen Monat fortgesetzt haben. Die Veröffentlichung, sollte sie nicht massiv überraschen, dürfte nur einen begrenzten Effekt auf USD-CAD haben, da der Fokus des Devisenmarktes heute vor allem auf den US-Daten liegen dürfte. Für den mittelfristigen CAD-Ausblick sind die heutigen Daten aber dennoch von Interesse, denn diese dürften bestätigen, dass sich Kanadas Wirtschaft auf einem soliden Erholungskurs befindet. Im Gegensatz zu manch anderen Ländern ist in Kanada zudem noch keine zweite Corona-Infektionswelle auszumachen, sodass zumindest aktuell eine erneute Verschärfung der Corona-Beschränkungen mit negativen Konsequenzen für die Konjunktur nicht zu erwarten ist. Der Anstieg in USD-CAD in den letzten Tagen dürfte daher nur vorübergehend sein. Wir sehen Raum für eine weitere Erholung, und der CAD dürfte die Marke von 1,30 über kurz oder lang erneut in Angriff nehmen.

