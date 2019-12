Palladium überwindet erstmals die 2.000 USD-Marke

Energie: Ölpreise bleiben gut unterstützt

Die Bedingungen für einen steigenden Ölpreis scheinen aktuell gut. Der Konjunkturoptimismus zusammen mit einem schwächeren US-Dollar und einer steigenden Anlegernachfrage haben den Brentölpreis auf über 65 USD und den WTI-Ölpreis auf über 60 USD je Barrel steigen lassen. Doch gehen wir aktuell davon aus, dass der Preisanstieg hauptsächlich der freiwilligen Produktionskürzungen der OPEC+ geschuldet ist. Deshalb dürfte er auch nicht von Dauer sein, weil er lediglich zu einer höheren US-Ölproduktion und einer schnelleren US-Energieautarkie führen wird. Das wird im gestrigen Monatsbericht zur Explorationsaktivität für Schieferöl und -gas der EIA (US-Energieministerium) noch einmal deutlich. So dürfte die Produktivität neu erschlossener Schieferölfelder weiter steigen, von durchschnittlich 821 in diesem Monat auf 833 Barrel täglich pro Bohrung im Januar 2020. Damit wird ein anhaltender Rückgang der Anzahl aktiver Ölbohrungen kompensiert, auch die Erschließung der sog. DUC, d.h. Vorkommen, die zwar angebohrt, jedoch nicht erschlossen wurden. Deren Anzahl ist vom Hoch im Februar dieses Jahres bei 8.427 auf 7.574 im November gefallen. Die Gesamtproduktion der Schieferölformationen in den USA sollte im Monatsvergleich um fast 30 Tsd. Barrel täglich steigen und ein neues Rekordhoch von 9,14 Mio. Barrel täglich erreichen und damit rund 1 Mio. Barrel täglich höher liegen als zu Beginn dieses Jahres.

Das Klimapaket der Bundesregierung lässt den CO2-Preis steigen

Gestern haben sich in Deutschland Bund und Länder auf einen Kompromiss beim Klimapaket der Regierung geeinigt. Unter anderem soll der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro je Tonne starten, statt mit dem bisher diskutierten Einstiegspreis von 10 Euro. Bis zum Jahr 2025 soll der CO2-Preis dann schrittweise auf mindestens 55 Euro erhöht werden. Die Nachricht hat wahrscheinlich auch den Fokus der Marktteilnehmer an der Börse erneut auf die gesetzlichen Initiativen europäischer Regierungen gelenkt (siehe hierzu unseren CO2-Text von gestern) und den CO2-Preis erneut auf fast 25 EUR je Tonne steigen lassen. Ebenfalls dürfte die aktuelle Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA zur Kohlenachfrage die Thematik und Notwendigkeit von Klimaschutzinitiativen unterstreichen. Die IEA rechnet mit einem weiteren Nachfrageanstieg in den kommenden fünf Jahren, weil der Rückgang in Europa und den USA durch eine steigende Nachfrage in Asien mehr als nur ausgeglichen wird. Langfristig sind wir nach wie vor von höheren CO2-Preisen überzeugt. Kurzfristig dürften jedoch eher belastende Faktoren überwiegen.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Palladium überwindet erstmals die 2.000 USD-Marke

Es hatte sich angedeutet: Palladium hat heute Morgen erstmals kurzzeitig die Marke von 2.000 USD je Feinunze überwunden. Diese hatte offenbar eine starke Anziehungskraft und den Preis in den letzten Wochen förmlich angesogen. Allein seit Mitte November ist Palladium nunmehr um über 18% gestiegen. Die Frage ist, war es das jetzt oder legt die Rally sogar noch einen Gang zu? Trotz der anhaltenden Angebotsdefizite ist der starke Preisanstieg von Palladium – in diesem Jahr steht ein Plus von fast 60% zu Buche, nachdem sich der Preis schon in den drei Jahren zuvor mehr als verdoppelt hatte – unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. Wie in unserem Ausblick 2020 dargelegt, erwarten wir vielmehr eine merkliche Korrektur. Die heute Morgen vom Verband der europäischen Automobilproduzenten (ACEA) veröffentlichten Autoneuzulassungszahlen für die EU könnten dem Palladium- wie auch dem Platinpreis aber zunächst noch Unterstützung geben. Die Neuzulassungen sind im November um fast 5% gegenüber Vorjahr gestiegen, auch wenn dies auf eine niedrige Vergleichsbasis zurückzuführen ist. Es war bereits der dritte Monat in Folge mit positiven Jahresveränderungsraten. Der Rückstand zum Vorjahr wurde mittlerweile fast vollständig aufgeholt.

Gold behauptet sich im aktuellen Marktumfeld, das von einem hohen Risikoappetit geprägt ist, und handelt weiter bei knapp 1.480 USD je Feinunze. Ein unterstützender Faktor dürfte der US-Dollar sein, der gestern etwas abwertete.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Industriemetalle: Preisanstieg von Kupfer auch spekulativ getrieben

Nach anfänglichem Zögern hat sich gestern eine weitgehend freundliche Stimmung an den Metallmärkten eingestellt. Diese hält heute Morgen an. Unterstützt durch feste asiatische Aktienmärkte steigt Kupfer an der LME auf über 6.200 USD je Tonne und markiert damit ein 7-Monatshoch. An der SHFE erreicht Kupfer den höchsten Stand seit acht Monaten. Der bisherige Preisanstieg im Dezember dürfte zu einem großen Teil spekulativ getrieben sein. Denn die spekulativen Finanzanleger hatten laut CFTC-Statistik schon in der Woche zum 10. Dezember ihre Netto-Short-Positionen um zwei Drittel reduziert. Der Abbau dürfte sich seitdem fortgesetzt haben. Stärker als Kupfer legte gestern Zink zu, das sich um 1,7% auf 2.290 USD je Tonne verteuerte. Da das Schwestermetall Blei gleichzeitig gefallen ist, hat sich die Preisdifferenz zwischen Zink und Blei auf rund 400 USD ausgeweitet. Gemäß gestern Abend veröffentlichter Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) waren sowohl der globale Zinkmarkt als auch der globale Bleimarkt von Januar bis Oktober im Angebotsdefizit. Am Zinkmarkt belief sich das Defizit demnach auf 152 Tsd. Tonnen, am Bleimarkt auf 81 Tsd. Tonnen. Im Falle von Zink wurde es im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert, im Falle von Blei hat es sich ausgeweitet. Die Daten sind aber nur ein Blick in den Rückspiegel und sollten die Marktteilnehmer daher nicht lange beschäftigen. Interessanter ist der Blick nach vorne. Und für 2020 hatte die ILZSG schon im Oktober für beide Märkte Angebotsüberschüsse prognostiziert.

