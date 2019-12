EZB und Euro stecken fest

Der Anstieg in EUR-USD seit Anfang des Monats ist vorwiegend einem schwächeren US-Dollar zuzuschreiben, wohingegen der Euro seit Mitte September mehr oder weniger stabil handelt (siehe Grafik). Das ergibt Sinn. Denn seit der September EZB-Sitzung hat der Markt seine Erwartungen an die Notenbank deutlich zurückgeschraubt und rechnet weder mit Zinssenkungen noch Zinserhöhungen auf absehbare Zeit. Und aktuell gibt es keine starken Argumente, die diese Erwartung infrage stellen können. Die Konjunktur- und Inflationsentwicklung spricht zwar dafür, dass die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Lockerung größer ist als für eine Straffung. Doch zum einen herrschte im September, als die EZB sich zu weiteren Maßnahmen durchrang, konjunkturelle Weltuntergangsstimmung. Zum anderen wurden die Maßnahmen, bzw. ein Teil von ihnen, schon damals nicht von allen EZB-Ratsmitgliedern unterstützt, was darauf hindeutet, dass die Hürde zu weiteren Schritten hoch ist. Nun mögen die Frühindikatoren noch nicht signalisieren, dass die Euroraum-Wirtschaft über den Berg ist. Aber immerhin haben sie ihre Talfahrt beendet. Entsprechend reagierten die EUR-Wechselkurse gestern gelassen auf die leicht schwächeren PMIs.

Da die Hürde für Zinserhöhungen mit Blick auf die magere Inflationsentwicklung und insbesondere die anhaltend niedrigen Inflationserwartungen sogar nochmals höher liegen dürfte, steckt die EZB also alles in allem fest. Damit sie sich bewegt, müsste sich der Konjunktur- und Inflationstrend im Euroraum schon dramatisch verbessern oder verschlechtern, wovon aktuell nicht auszugehen ist. Für den EUR-USD-Kurs bedeutet das, dass die USD-Seite weiterhin den Ton angeben wird.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

GBP: Brexit-Sprint

Nachdem Boris Johnson siegreich aus den Wahlen hervorgegangen ist, soll es nun in Sachen Brexit ganz schnell gehen . An diesem Freitag will die neue Regierung die für eine Ratifizierung des Austrittsabkommens notwendige Gesetzesgrundlage dem neuen Parlament für eine zweite Lesung vorlegen. Angesichts der komfortablen Mehrheit der Tories im britischen Unterhaus wird allgemein angenommen, dass der offizielle Austrittsprozess bis zum Fristdatum Ende Januar glatt über die Bühne läuft. In den nächsten Monaten dürfte der Brexit für das Pfund daher eher in den Hintergrund treten – zumindest bis eine Verlängerung der Übergangszeit dringlicher wird. Stattdessen dürfte sich der Fokus endlich mal wieder auf die fundamentale Situation im UK richten. Der überraschend schwache PMI hat gestern in dieser Hinsicht keinen guten Anfang gemacht. Allerdings dürfte dieser das Wahlergebnis als auch die jüngste Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt noch nicht gänzlich berücksichtigt haben. Entscheidend ist, wie sich die Konjunkturdaten von nun an entwickeln, nun da diese Risikoereignisse hinter uns liegen. Wichtig wäre insbesondere zu erfahren, inwieweit die jüngste Schwäche der britischen Wirtschaft auf die Brexit-Unsicherheit, auf den Handelskonflikt oder gar auf strukturelle Faktoren zurückzuführen ist. Erweist sich die realwirtschaftliche Schwäche als tiefer und entsprechend langlebiger wäre dies idealer Nährboden für Zinssenkungsspekulationen, was dem Pfund kurzfristig den Wind aus den Segeln nehmen könnte.

