Palladium mit neuem Rekordhoch

Energie: Gewinnmitnahmen bei Öl nach US-Lagerdaten, Russland bremst OPEC+

Die Ölpreise gerieten gestern Nachmittag nach der Veröffentlichung der US-Lagerdaten unter Druck, wobei diese lediglich als Anlass für Gewinnmitnahmen im Vorfeld des langen Thanksgiving-Wochenendes in den USA herhalten mussten. Schließlich war der Brentölpreis kurz zuvor auf ein 2-Monatshoch von 64,6 USD je Barrel gestiegen. Die Lagerdaten selbst boten bis auf den kräftigen Anstieg der Benzinbestände um 5,1 Mio. Barrel wenig Gründe, die für einen Preisrückgang gesprochen hätten. Die US-Rohöllagerbestände stiegen in der letzten Woche zwar unerwartet um 1,6 Mio. Barrel. Das API hatte am Vortag aber einen noch stärkeren Lageraufbau berichtet. Auffällig war ansonsten noch der weitere Anstieg der US-Ölproduktion auf ein neues Rekordniveau von 12,9 Mio. Barrel pro Tag, was sich allerdings mit der Prognose der US-Energiebehörde in ihrem aktuellen Monatsbericht deckt und somit eigentlich niemanden überraschen dürfte. Die US-Rohölexporte stiegen kräftig, was zu einem weiteren Rückgang der Netto-Importe beitrug. Dem standen in etwa gleich große Netto-Exporte von Ölprodukten gegenüber. In der Woche zuvor waren die USA sogar Netto-Ölexporteur. Die USA sind also mittlerweile nahezu autark.

Heute wollen die russischen Ölproduzenten mit Energieminister Nowak über die Strategie für das Treffen mit der OPEC in der kommenden Woche beraten. Die Bereitschaft für stärkere Produktionskürzungen ist nicht vorhanden. Selbst die Zustimmung zu einer Verlängerung der bisherigen Kürzungsmaßnahmen scheint mittlerweile fraglich. Der Chef des russischen Ölkonzerns Lukoil sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Grund für eine Verlängerung über März 2020 hinaus. Auch die Umsetzung der bisherigen Produktionskürzungen lässt weiter zu wünschen übrig. Daten von gestern zeigen, dass Russland im November gut 50 Tsd. Barrel pro Tag mehr gefördert hat als vorgesehen. In acht der elf Monate hat Russland das vereinbarte Produktionsziel damit überschritten.

Edelmetalle: Gold in enger Handelsspanne, Palladium mit neuem Rekordhoch

Gute US-Konjunkturdaten (leichte Aufwärtsrevision des US-BIP für das dritte Quartal, guter Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, eher niedrige wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) haben gestern Nachmittag zu einer Aufwertung des US-Dollar geführt, was wiederum den Goldpreis belastete. Wie schon am Vortag fiel der Preis daraufhin Richtung 1.450 USD je Feinunze. Über Nacht hat Gold seine Verluste aber wieder aufgeholt und handelt heute Morgen bei knapp 1.460 USD, da die Risikoaversion der Marktteilnehmer etwas gestiegen ist. Denn US-Präsident Trump hat das Hongkong-Gesetz unterzeichnet, was ein (Teil-)Handelsabkommen mit China unseres Erachtens erschwert. Ein solches strebt Trump eigenen Aussagen zufolge nach wie vor an. China hat bereits verkündet, sich entschieden dem Gesetz zu widersetzen und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. In einer ersten Reaktion wurde der US-Botschafter einbestellt. Die Unsicherheit, wie es im Handelsstreit weitergeht, bleibt also bestehen. Gold sollte hiervon in seiner Eigenschaft als sicherer Hafen profitieren. In den letzten Tagen verzeichneten die Gold-ETFs leichte Zuflüsse.

Nachdem Palladium Anfang der Woche die 1.800 USD-Marke überwunden hatte, ist es gestern auf ein neues Rekordhoch von 1.836 USD je Feinunze gestiegen. Es hat zugleich gegen den Trend im Edelmetallsektor zugelegt. Neue Nachrichten zu Palladium gab es allerdings nicht. Palladium ist mittlerweile rund 380 USD teurer als Gold und mehr als doppelt so teuer wie Platin. So groß war der Aufschlag von Palladium gegenüber Platin noch nie.

Industriemetalle: Nickel handelt an kritischer Schwelle

Der feste US-Dollar im Zuge guter US-Konjunkturdaten hat den Kupferpreis gestern ausgebremst, der nach den zuvor optimistischen Äußerungen zum Handelsstreit auf dem Weg zur 6.000 USD-Marke war. Bis zum Handelsende hat Kupfer einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Heute Morgen fällt der Preis im Zuge der etwas höheren Risikoaversion (siehe Edelmetalle oben) unter 5.900 USD je Tonne. Wie die LME-Statistik zeigt, war der Preisanstieg von Kupfer in der letzten Woche auch spekulativ getrieben. Denn die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Long-Positionen an der LME in London um über 30% ausgeweitet. Die CFTC hatte dagegen für die letzte Berichtswoche einen deutlichen Aufbau der Netto-Short-Positionen an der Comex in New York berichtet. Bei Aluminium, Zink und Blei wurden die Netto-Long-Positionen an der LME reduziert, was mit Preisrückgängen dieser Metalle einherging. Nickel fällt heute Morgen unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie auf ein 4-Monatstief, was technische Anschlussverkäufe auslösen könnte und wohl einen weiteren Preisrutsch zur Folge hätte. Von seinem 5-Jahreshoch Anfang September ist der Nickelpreis mittlerweile um 25% gefallen. In den USA bleiben die Märkte heute wegen Thanksgiving geschlossen. Der „Black Friday“ morgen wird für gewöhnlich zu einem langen Wochenende genutzt, so dass für den Rest der Woche eine deutlich geringere Liquidität und wenig Aktivität an den Märkten zu erwarten ist.

