Palladium mit neuem Rekordhoch

Energie: Der Brentölpreis ist am Freitag kurzzeitig unter 61 USD je Barrel gefallen und hat damit sämtliche Gewinne nach den Angriffen auf Öleinrichtungen in Saudi-Arabien wieder abgegeben. Heute früh gibt Brent wieder nach, handelt aber noch oberhalb von 61 USD. Mit dem Kontraktwechsel in der kommenden Nacht droht ein weiteres Abrutschen, da der ab morgen maßgebliche Dezember-Kontrakt aktuell mit einem Abschlag von gut 70 US-Cent gegenüber dem heute auslaufenden November-Kontrakt gehandelt wird. Die spekulativen Finanzanleger haben ihre Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI in der letzten Berichtswoche (weiter) reduziert und damit zum Rückgang der Ölpreise beigetragen. Bei Gasöl gab es dagegen einen Positionsaufbau, was ebenfalls zu der Preisentwicklung passt. Gasöl kostet knapp 600 USD je Tonne und hielt sich damit besser als Brent. Der Gasöl-Brent-Crackspread weitete sich daraufhin auf knapp 18 USD je Barrel aus. Höher war er noch nicht in diesem Jahr. Aufgrund der ab Anfang 2020 in Kraft tretenden schärferen Regulierung von Schiffskraftstoffen rechnen wir in den kommenden Wochen und Monaten mit einer fortgesetzten Ausweitung des Crackspread, was sich bei einer Stabilisierung des Brentölpreises in einem steigenden Gasölpreis niederschlagen dürfte. Voraussichtlich heute werden die Umfragen von Reuters und Bloomberg zur OPEC-Ölproduktion im September veröffentlicht. Diese sind aus zwei Gründen interessant. Zum einen werden sie zeigen, ob Nigeria und der Irak auch im zu Ende gehenden Monat deutlich mehr produziert haben als vereinbart, was ein schlechtes Zeichen wäre. Zum anderen werden die Produktionsausfälle in Saudi-Arabien nach den Angriffen auf die Öleinrichtungen vor zwei Wochen sichtbar werden. Da die ausgewiesenen Produktionsdaten Monatsdurchschnitte abbilden, werden die Ausfälle zur Monatsmitte die Produktion etwa zur Hälfte beeinflussen.

Edelmetalle: Gold ist am Freitag unter die psychologisch wichtige Marke von 1.500 USD je Feinunze gefallen. Zum Wochenauftakt rutscht es zeitweise noch etwas weiter ab unter 1.490 USD. Die Preisreaktion heute Morgen dürfte auf die besseren China-Daten (siehe Industriemetalle unten) zurückzuführen sein, die zu etwas mehr Risikoappetit bei den Marktteilnehmern führen. Wie schon in den letzten Wochen ruft das niedrigere Preisniveau aber auch jetzt offenbar Kaufinteresse hervor. Denn die Gold-ETFs verzeichneten am Freitag weitere Zuflüsse und die spekulativen Finanzinvestoren haben die zweite Woche in Folge Netto-Long-Positionen aufgebaut. Diese stiegen in der Woche zum 24. September laut CFTC-Statistik um 11% auf 238 Tsd. Kontrakte und haben damit ein 2-Jahreshoch erreicht.

Palladium setzt seinen Preisanstieg scheinbar unbeirrt fort und steigt heute Morgen auf einen Rekordwert von über 1.700 USD je Feinunze. Im Gegensatz zu Gold und Silber wird Palladium jedoch nicht durch ein auffallend starkes Investoreninteresse unterstützt. Die von Bloomberg erfassten Palladium-ETFs haben im September kaum Zuflüsse verzeichnet und die Netto-Long-Positionen wurden zuletzt nur marginal ausgeweitet. Allerdings ist der Palladiummarkt sehr klein und seit Jahren von Angebotsdefiziten geprägt. Der weltweit größte Palladiumproduzent taxiert das Defizit in diesem Jahr auf 600 Tsd. Unzen und erwartet ein noch höheres im nächsten Jahr. Demnach soll die Palladiumnachfrage wegen den strengeren Emissionsvorschriften hoch bleiben. Daneben wurde laut Angaben des Produzenten in den letzten Jahren zu wenig in neue Minen investiert, so dass auf absehbare Zeit Angebot fehlt.

Industriemetalle: Überraschend gute Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe (PMIs) in China im September verhelfen den Metallpreisen zu einem positiven Wochenstart. Kupfer steigt auf 5.800 USD je Tonne, Zink kann sich etwas von der 2.300 USD-Marke lösen. Zwar bleibt der offizielle PMI trotz eines Anstiegs mit 49,8 noch unter der Marke von 50, die Expansion anzeigt. Der von Caixin erhobene PMI ist aber auf 51,4 und damit den höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren nach oben gesprungen. Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich zuletzt also verbessert, was wir auf Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit mit den USA zurückführen. Nächste Woche soll in Washington wieder verhandelt werden. Wir erwarten jedoch keinen großen Wurf, zumal die US-Administration angeblich plant, US-Investitionen in chinesische Unternehmen zu beschränken und deren Zugang zum US-Kapitalmarkt zu limitieren. Im Vorfeld der Handelsgespräche dürfte es an den Metallmärkten eher ruhiger zugehen, da in China ab morgen die Märkte wegen der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Volksrepublik für eine Woche geschlossen bleiben.

Aluminium erholt sich heute Morgen leicht auf 1.740 USD je Tonne, nachdem es am Freitag zeitweise auf 1.720 USD gefallen war, der tiefste Stand seit Januar 2017. Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach darauf hingewiesen, dass sich das fundamentale Bild für Aluminium eingetrübt hat. Dazu trägt die nach wie vor hohe globale Produktion ebenso bei wie das mehrfach nach unten revidierte Nachfragewachstum. Wir sehen bei Aluminium wenig Spielraum für höhere Preise.