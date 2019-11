Optimismus im Handelsstreit verhindert Goldpreiserholung

Energie: Ölpreise kaum verändert, Gasöl erholt sich

Die Ölpreise befinden sich in Erwartung eines ersten (Teil-)Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gut eine Woche vor der mit Spannung erwarteten OPEC-Sitzung in Wartestellung. Brent handelt seit Ende letzter Woche in einer engen Spanne zwischen 63 und 64 USD je Barrel. Der Optimismus, dass sich der Handelskonflikt zumindest entschärft, verhindert aktuell einen Preisrückgang. Der positive Effekt auf den Ölpreis ist dabei eher psychologischer Natur. Wir haben gestern dargelegt, warum wir auch nach einer Unterzeichnung eines Teilabkommens nicht mit einer spürbaren Belebung der Ölnachfrage rechnen. Die OPEC bleibt daher gefordert, die Produktion weiter zu kürzen, will sie ein Überangebot im ersten Halbjahr 2020 verhindern, das die Ölpreise unter Druck setzt. Ob die OPEC dazu bereit ist, ist nach den jüngsten Nachrichten allerdings fraglich. Von daher droht den Ölpreisen im Dezember ein scharfer Rückgang. Dieser könnte von den spekulativen Finanzanlegern ausgehen, wenn diese aus Enttäuschung über einen nicht ausreichenden OPEC-Beschluss ihre in den letzten Wochen stark ausgeweiteten Netto-Long-Positionen glattstellen. Per 19. November beliefen sich diese bei Brent wie schon in der Woche zuvor auf gut 300 Tsd. Kontrakte und lagen damit auf dem höchsten Stand seit Ende Mai. Da der Brentölpreis in den darauffolgenden Tagen gestiegen ist, dürfte die Zahl der Long-Kontrakte inzwischen nochmals höher sein. In die andere Richtung bewegten sich zuletzt die Netto-Long-Positionen bei Gasöl. Diese befinden sich auf dem niedrigsten Niveau seit Januar. Das ist konsistent mit der schwachen Entwicklung des Gasölpreises und dem Zusammenschrumpfen des Gasöl-Brent-Crackspreads auf 14 USD je Barrel. Hier hat in den letzten Tagen allerdings eine Gegenbewegung eingesetzt. Gasöl kostet inzwischen wieder knapp 590 USD je Tonne und ist gut 15 USD je Barrel teurer als Brent.

Edelmetalle: Optimismus im Handelsstreit verhindert Goldpreiserholung

Der weiterhin vorsichtige Optimismus der Marktteilnehmer bezüglich des Handelsstreits zwischen den USA und China verhindert eine Erholung des Goldpreises. Dieser notiert heute Morgen weitgehend unverändert bei 1.455 USD je Feinunze. Gestern gab es auf hochrangiger Ebene ein Telefongespräch zwischen den beiden Parteien. Meldungen aus China lassen vermuten, dass eine Einigung auf ein „Phase-1-Abkommen“ näher rückt, da man einen „Konsens über die ordnungsgemäße Lösung relevanter Probleme“ gefunden habe. Zumindest zeichnet sich anscheinend vorerst keine erneute Eskalation ab. Darüber hinaus hat sich der Fed-Vorsitzende Powell während einer Rede optimistisch zur US-Wirtschaft geäußert. Seinen Worten zufolge ist das „Glas viel mehr als halb voll“. Der US-Dollar hat daraufhin zwar nicht wesentlich weiter aufgewertet, er bleibt aber fest.

Palladiumpreis auf dem Weg zum Rekordhoch

Palladium ist gestern wieder über die Marke von 1.800 USD je Feinunze gestiegen und damit auf dem Weg zu seinem Rekordhoch von Ende Oktober. Dieses könnte schon kurzfristig überschritten werden. Offenbar hat die 1.800 USD-Marke eine starke Anziehungskraft auf Palladium ausgeübt, so dass die Preiskorrektur vor 2½ Wochen nur von kurzer Dauer war. Daneben dürften spekulative Finanzinvestoren zum jüngsten Preisanstieg beigetragen haben. Es gibt aber auch fundamentale Gründe, die für hohe Palladiumpreise sprechen, wie zum Beispiel die strengeren Emissionsvorschriften in vielen Ländern. Dadurch müssen mehr Palladium und auch Platin in den Katalysatoren verwendet werden, was vor allem Palladium zugutekommt.

Industriemetalle: China hat im Oktober viel Nickel importiert

Vor der Einführung des Exportverbots von unbehandelten Nickelerzen in Indonesien, das Anfang Januar in Kraft tritt, hat China im Oktober erneut große Mengen Nickelerz importiert. Damit versuchen die chinesischen Händler und Verarbeiter offenbar Lagerbestände aufzubauen, um so das Exportverbot in Indonesien eine Zeit lang auffangen zu können. Gemäß Daten der chinesischen Zollbehörde summierten sich die Nickelerzimporte auf 6,85 Mio. Tonnen, 23% mehr als im Vorjahr. Aus Indonesien hat China dabei 3,11 Mio. Tonnen Nickelerz eingeführt, die größte Menge seit fast sechs Jahren. Größter Lieferant Chinas waren weiterhin die Philippinen mit einem Anteil von knapp 50%, auch wenn deren Lieferungen deutlich unter dem Vorjahresniveau lagen. Laut dem chinesischen Datenanbieter SMM lagerten in den chinesischen Häfen per Ende letzter Woche 14,75 Mio. Tonnen Nickelerz. Dies entspricht demnach einem Nickelanteil von 125,5 Tsd. Tonnen und ist die größte Menge seit über drei Jahren. Gemäß Daten von WBMS hat China im letzten Jahr rund 730 Tsd. Tonnen Nickelraffinade produziert. Das heißt, dass die Lagerbestände von Nickelerz gut zwei Monate der Jahresproduktion decken. Neben Nickelerz hat China im Oktober auch erneut viel Ferronickel importiert. Die berichteten 169 Tsd. Tonnen waren die drittgrößte Menge aller Zeiten. Auf den Nickelpreis hatten die Daten keinen Einfluss. Dieser notiert heute Morgen bei rund 14.500 USD je Tonne leicht oberhalb der 200-Tage-Linie, die in der letzten Woche mehrfach gehalten hat.

