OPEC spielt “Russisches Roulette”

Heute fällt die Entscheidung darüber, ob und um wieviel die OPEC+ das Ölangebot zusätzlich reduzieren wird, um der schwächeren Ölnachfrage infolge des Coronavirus zu begegnen. Damit werden auch die Weichen gestellt, wo der Ölpreis nicht nur kurzfristig, sondern auch in den kommenden Wochen und Monaten hingeht. Die Entscheidung darüber liegt letztlich bei Russland. Die OPEC hat sich gestern darauf verständigt, das Ölangebot zusätzlich um insgesamt 1,5 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen. Das wäre die stärkste Produktionskürzung seit Ende 2008, als die Nachfrage wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise einbrach. 1 Mio. Barrel pro Tag der vorgesehenen Kürzung sollen auf die OPEC und 500 Tsd. Barrel pro Tag auf die beteiligten Nicht-OPEC-Länder entfallen. Die OPEC hat gestern klar gemacht, dass diese Kürzung nur zustande kommt, wenn sich auch die Nicht-OPEC-Länder daran beteiligen. Ohne die Zustimmung Russlands würde also der gesamte Vorschlag platzen und es zu keiner zusätzlichen Produktionseinschränkung kommen. Die OPEC will die zusätzlichen Kürzungen außerdem bis Ende des Jahres laufen lassen und nicht wie bislang vermutet nur für das 2. Quartal. Das hört sich zwar gut an, weil damit einer schwächeren Nachfrageerholung im Jahresverlauf und einem neuerlichen Überangebot vorgebaut würde. Eine Zustimmung Russlands wird dadurch aber nicht einfacher. Schließlich wollte Russland bislang nur die bestehenden Produktionskürzungen bis Mitte des Jahres verlängern. Bleibt Russland bei seiner harten Haltung und zieht die OPEC daraufhin ihr Angebot zurück, droht dem Brentölpreis ein Absturz auf 40 USD und darunter. Dann müsste der Marktausgleich durch eine fallende US-Schieferölproduktion erfolgen, was für längere Zeit niedrigere Preise erfordert. Stimmt Russland der Produktionskürzung zu, dürfte sich der Ölpreis stabilisieren und Brent in den kommenden Wochen wieder in Richtung 60 USD steigen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Edelmetalle: Nahezu perfektes Umfeld für Gold

In den USA hat es gestern an den Aktienmärkten einen weiteren sell-off gegeben: Der Dow Jones Industrial Average fiel um knapp 1.000 Punkte bzw. 3,6%. Die Volatilität des S&P 500 gemessen am VIX-Index ist wieder auf 40 nach oben gesprungen, was die Verunsicherung und Nervosität der Marktteilnehmer zeigt. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf ein neues Rekordtief von 0,8% gefallen. Und der EUR-USD-Wechselkurs ist auf ein 7-Monatshoch gestiegen. Dies sind die nahezu perfekten Rahmenbedingungen für einen höheren Goldpreis. Da ist es wenig verwunderlich, dass Gold gestern um 2,2% gestiegen ist und heute Morgen weiter bis auf 1.680 USD je Feinunze zulegt. Es hat sich damit bis auf wenige Dollar seinem 7-Jahreshoch von vor knapp zwei Wochen angenähert. Gold in Euro zieht ebenfalls an, wegen der Währungsentwicklung allerdings weniger stark. Es bleibt noch unter der Marke von 1.500 EUR je Feinunze. Heute wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar veröffentlicht, der normalerweise viel Aufmerksamkeit bekommt und für Preisbewegungen gut ist. Die vorgestern veröffentlichten ADP-Daten deuten auf solide offizielle Zahlen hin. Ob der Bericht auch heute viel Beachtung findet, ist angesichts der Coronavirus-Hysterie unseres Erachtens fraglich. Silber hinkt Gold weiter hinterher und ist nur unterproportional gestiegen. Daher liegt das Gold/Silber-Verhältnis mit 96,5 auf dem höchsten Stand seit 29 Jahren. Da Platin gestern sogar gefallen ist, hat sich die Preisdifferenz zwischen Gold und Platin auf über 800 USD ausgeweitet. So günstig war Platin im Vergleich zu Gold noch nie. Angesichts der jüngsten Entwicklungen an den Edelmetallmärkten haben wir unsere Goldpreisprognose nach oben revidiert, die Prognosen der anderen Edelmetalle aber nahezu unverändert beibehalten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Industriemetalle: Preise halten sich trotz Verlusten relativ gut

Die Erholung der Industriemetallpreise währte nur kurz: Schwache US-Aktienmärkte drückten die Preise gestern Nachmittag nach unten, so dass diese entweder einen Teil ihrer Gewinne abgaben (Zink) oder ins Minus rutschten (Kupfer). Da die Ölpreise und die Aktienmärkte nach Handelsschluss der LME weiter gefallen sind, holen die Metallpreise diese Verluste heute Morgen teilweise nach. Wieder müssen Virussorgen für den Rückgang herhalten, da sich das Coronavirus außerhalb Chinas weiter rasant ausbreitet und zum Beispiel der US-Bundesstaat Kalifornien wegen des Virus den Notstand ausgerufen hat. Insgesamt betrachtet halten sich die Metalle gerade im Vergleich zu den Energieträgern aber noch relativ gut. Auch die Stahl- und Eisenerzpreise sind nicht außergewöhnlich niedrig, obwohl das Coronavirus Berichten aus Industriekreisen zufolge die Stahlindustrie in China besonders stark getroffen hat. Nach den vorläufigen Autoabsatzzahlen in China werden am Wochenende weitere „harte“ Daten veröffentlicht, die einen Eindruck über die Stärke des Einbruchs der chinesischen Wirtschaft geben. Der Markt wie auch wir erwarten schwache Handelsdaten für Februar (die Januarzahlen werden morgen ebenfalls nachgereicht). Dies dürfte in den Metallpreisen aber weitgehend eskomptiert sein. Sollten die Daten weniger schlimm ausfallen als erwartet, könnten die Preise Anfang nächster Woche sogar etwas zulegen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Agrar: Auch Kakaopreis gegen Coronavirus nicht immun

Der Kakaopreis befindet sich weiter auf dem Rückzug. Der meistgehandelte Terminkontrakt an der Börse in New York rutschte gestern unter 2.600 USD je Tonne und damit auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar. Vom vor einem Monat verzeichneten Hoch ist der Preis um 12% gefallen. Ein wichtiger Grund hierfür ist die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Europa, das mit einem Anteil von 35% an der weltweiten Verarbeitung die wichtigste Region für die Kakaonachfrage ist. Die Kakaonachfrage könnte zusätzlich durch Preisanhebungen für die Endverbraucher beeinträchtigt werden. Anfang der Woche hatte ein großer Schokoladenproduzent angekündigt, den ab Oktober zu entrichtenden Aufschlag von 400 USD je Tonne auf den Marktpreis für Kakao aus der Elfenbeinküste und Ghana auf den Schokoladenpreis überzuwälzen. Die Elfenbeinküste und Ghana sind die beiden größten Kakaoproduzenten. Sie stellen zusammen mehr als 60% des weltweiten Kakaoangebots und besitzen daher eine marktbeherrschende Stellung. Ein Ausweichen auf andere Anbieter ist daher nicht so ohne weiteres möglich, zumal die stärkere Nachfrage nach Kakaobohnen bspw. aus Ecuador, Kamerun, Nigeria oder Indonesien die Preise auch dort nach oben schieben dürfte. Die Internationale Kakaoorganisation veröffentlicht heute erste Schätzungen für Angebot und Nachfrage am Kakaomarkt für das laufende Erntejahr 2019/20. Bislang gehen Marktbeobachter von einem geringen Angebotsdefizit aus, das bei einer schwächeren Nachfrage aber schnell in einen Überschuss drehen könnte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

