OPEC öffnet Ölhahn nur langsam

Energie: Gute Förderdisziplin der OPEC+ sorgt für Gleichgewicht am Ölmarkt

Nach wie vor halten sich stützende und belastende Faktoren am Ölmarkt die Waage. Zwar war die US-Ölproduktion im Juni laut EIA mit 10,44 Mio. Barrel täglich deutlich höher als noch vor einem Monat geschätzt (9,75 Mio.). Deshalb dürfte auch der nächste EIA-Monatsbericht eine etwas höhere Produktion im Jahresverlauf zeigen. Dafür scheinen die OPEC und ihre Alliierten (sog. OPEC+) die Angebotsseite weiterhin unter Kontrolle zu haben und mit ihren Produktionskürzungen für einen leicht unterversorgten Markt zu sorgen. Die OPEC-Produktion ist im August laut Bloomberg-Umfrage um lediglich 550 Tsd. auf 23,97 Mio. Barrel täglich gestiegen. Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kürzungen der “Nachzügler” wie Nigeria, Irak oder Angola, die von Mai bis Juli mehr als vereinbart produziert hatten, hat die OPEC ihre Vorgaben damit übererfüllt. Auch die Reuters-Umfrage, die die Produktion für August mit 24,25 Mio. Barrel täglich etwas höher schätzt, sieht eine nahezu komplette Erfüllung der Quoten. Die VAE haben im August mit fast 2,7 Mio. Barrel täglich über 100 Tsd. Barrel mehr als vereinbart produziert und damit eine Übererfüllung verhindert. Dafür war wohl eine stärkere Binnennachfrage verantwortlich. Um die jüngste Überproduktion zu kompensieren, wurden von den VAE für Oktober Exportsenkungen um 30% angekündigt. Für September wurden die Lieferungen bereits um 5% gekürzt.

Die Aussagekraft der US-Lagerberichte in den nächsten Wochen – heute Nachmittag wird das US-Energieministerium seine Daten vorlegen – dürfte eher gering sein, weil die Hurrikans im Golf von Mexiko die Produktion und den Transport von Rohöl und Ölprodukten massiv beeinträchtigt haben. Gestern waren noch immer fast 30% der US-Ölproduktion im Golf geschlossen. Daher bekamen die Ölpreise gestern auch kaum Unterstützung durch den API-Bericht, der einen weiteren starken Rückgang der Rohölvorräte um 6,4 Mio. und der Benzinbestände um 5,8 Mio. Barrel in der letzten Woche gezeigt hat.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T6X Long Oil Brent Future Faktor: 6 SB3T6R Short Oil Brent Future Faktor: -6 SB3T6V Long Oil WTI Light Future Faktor: 6 SB3T6N Short Oil WTI Light Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold und Co. im Schlepptau der USD-Wechselkursentwicklung

Der Goldpreis fällt am Morgen auf 1.960 USD, nachdem gestern ein Anlauf auf die Marke von 2.000 USD scheiterte. Grund für den Rücksetzer ist ein festerer US-Dollar. Der EUR-USD-Wechselkurs fällt heute unter 1,19. Gestern wurde in der Spitze kurzzeitig die Marke von 1,20 überschritten. Die anderen Edelmetalle folgten Gold zunächst nach oben und heute nach unten. Silber fällt unter 28 USD je Feinunze und handelt damit rund 1 USD niedriger als im gestrigen Tageshoch. Platin rutscht auf 930 USD ab, was einem Minus von rund 30 USD im Vergleich zum gestrigen Hoch entspricht. Palladium handelt bei 2.260 USD, nachdem der Preis gestern zwischenzeitlich bei über 2.300 USD notierte. Die aktuell deutlich höhere Abhängigkeit des Goldpreises von der USD-Entwicklung ist eine Folge der nachlassenden Investmentnachfrage. Dies macht die Goldpreisentwicklung abhängiger von Bewegungen am Devisenmarkt. Dass Gold derzeit bei den Anlegern weniger gefragt ist als noch vor einem Monat, dürfte mit den Hoffnungen auf eine schnellere Konjunkturerholung zusammenhängen. Die Konjunkturdaten in den USA, China und Europa überraschten zuletzt positiv. Im Zuge dessen werden die Konjunkturprognosen für das zweite Halbjahr und das nächste Jahr nach oben revidiert. Auch der anhaltende Höhenflug an den Aktienmärkten mit immer neuen Rekordhochs bei den wichtigsten US-Indizes ist ein Indiz für die positive Marktstimmung. Die weiterhin sehr niedrige Inflation – die Verbraucherpreise in der Eurozone lagen im August sogar 0,2% niedriger als im Vorjahr – dürften die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken allerdings noch für sehr lange Zeit manifestieren. Von daher sollte es sich nur um eine vorübergehende Schwäche bei der Investmentnachfrage handeln. Diese verlagerte sich zuletzt von den ETFs zu Goldmünzen und -barren. So berichteten die Perth Mint und die U.S. Mint für August robuste Verkaufszahlen von 67,5 Tsd. bzw. 95 Tsd. Unzen. Die schwächeren ETF-Zuflüsse kann dies allerdings nicht kompensieren.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SB3T61 Long Gold Future Faktor: 6 SB3T6T Short Gold Future Faktor: -6 SB3T60 Long Silver Future Faktor: 6 SB3T6J Short Silver Future Faktor: -6 SB3T5G Long Platinum Future Faktor: 3 SB3T9Q Short Platinum Future Faktor: -3 SB3T5Q Long Palladium Future Faktor: 3 SB3T9R Short Palladium Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Angespannter Markt für Kupferkonzentrat

Kupfer und die anderen Metalle legten gestern im Zuge des schwachen US-Dollar zunächst stark zu. Kupfer kletterte auf über 6.800 USD je Tonne, den höchsten Stand seit Juni 2018. Zink stieg auf fast 2.600 USD, was dem höchsten Niveau seit Mai 2019 entsprach. Und Nickel verzeichnete mit über 15.700 USD ein 10-Monatshoch. Die hohen Preisniveaus wurden aber nicht gehalten, trotz überraschend guter US-Konjunkturdaten: Im August ist der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe deutlich stärker als erwartet auf 56 gestiegen, die Auftragskomponente zog sogar noch stärker an. Dies führte aber dazu, dass der US-Dollar seine Verluste aufholte und die Metalle einen großen Teil ihrer Gewinne abgaben. Kupfer zum Beispiel beendete den Handel unter 6.700 USD. Die Preisbewegungen gestern haben eindrucksvoll den Einfluss des US-Dollar gezeigt, den dieser aktuell auf die Metallpreise hat.

Wie das nationale Statistikinstitut INE am Montag berichtete, ist die chilenische Kupferminenproduktion im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 468 Tsd. Tonnen gefallen. Dies wird in erster Linie auf die Corona-Maßnahmen vieler Minenbetreiber zum Schutz der Arbeiter zurückgeführt. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurde demnach 1,2% mehr Kupfer produziert (3,3 Mio. Tonnen) als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Corona-bedingten Produktionsausfälle in Chile waren damit bislang weit weniger dramatisch als von vielen Marktteilnehmern befürchtet. Seit Anfang August werden dort auch wieder zeitweise stillgelegte Produktionsanlagen in Betrieb genommen. Auch in Peru wird nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder deutlich mehr Kupfer produziert. Dennoch scheint der Markt für Kupferkonzentrat aktuell sehr angespannt. Laut Information des chinesischen Datenanbieters SMM liegen die Schmelz- und Verarbeitungsgebühren in China derzeit unter 50 USD je Tonne. Dies dürfte zumindest längerfristig betrachtet ein zu niedriges Niveau für die Schmelzen sein, um profitabel zu arbeiten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate