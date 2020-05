OPEC+ hat im April die Produktion massiv erhöht

Der WTI-Ölpreis (Juni-Future) fällt heute um gut 6% auf 18,5 USD, nachdem er sich vom Tief am Dienstag bis Freitag auf über 20 USD je Barrel verdoppelt hatte. Die Zuversicht der Marktteilnehmer über die bevorstehenden massiven Produktionskürzungen und ein Angebotsdefizit zum Jahresende scheint verfrüht. Denn noch sprechen die Fakten in Bezug auf die “OPEC+”-Produktion eine andere Sprache. Im Vorfeld der Produktionseinschnitte im Mai hat die OPEC ihre Produktion im April nochmals massiv um 1,61 Mio. auf 30,25 Mio. (Reuters) bzw. um 1,73 Mio. auf 30,36 Mio. Barrel täglich (Bloomberg) ausgeweitet, der stärkste Monatsanstieg seit mindestens 1987. Russland hat seine Produktion ebenfalls leicht auf umgerechnet 11,35 Mio. Barrel täglich erhöht, die höchste Tagesproduktion seit Januar 2019. Damit dürfte die OPEC+ nicht nur zum Preisrückgang seit März beigetragen, sondern auch langfristig ihre Aufgabe der Marktbereinigung von überschüssigen Kapazitäten erschwert haben, weil man statt einer zunächst diskutierten Kürzung der Produktion um 1,5 Mio. diese wohl um fast 2 Mio. Barrel pro Tag erhöht hat. Diese Überschüsse haben zum einen große Teile der freien Lagerkapazitäten weggenommen. Zum anderen werden sie auch später, wenn sich die Nachfrage wieder erholt, auf dem Markt lasten. Während der Beweis für eine koordinierte Angebotsdrosselung seitens der OPEC+ noch aussteht, ist in den USA der Produktionsrückgang schon voll im Gange. Laut den vorläufigen DOE-Daten ist die US-Ölproduktion im April in nur einem Monat von 13 Mio. auf 12,1 Mio. Barrel täglich gefallen. Der Rückgang dürfte sich fortsetzen. Laut Baker Hughes ist die Anzahl aktiver Ölbohrungen in den USA letzte Woche erneut um 53 gefallen und liegt mit 325 auf dem niedrigsten Stand seit Ende Mai 2016. Diese Woche dürfte sie sogar auf den niedrigsten Stand seit 2009 fallen. In nur zwei Monaten hat sich die Bohraktivität damit mehr als halbiert.

Edelmetalle: Gold mit kurzzeitiger Schwächephase

Gold steigt am Morgen wieder auf 1.700 USD je Feinunze, nachdem es am Freitag bis auf 1.670 USD abgerutscht war. Der jüngste Preisrückgang um bis zu 50 USD Ende letzter Woche dürfte auf Erwartungen einer baldigen Normalisierung des Wirtschaftslebens zurückzuführen sein, da mehr und mehr Länder in Europa und Bundesstaaten in den USA die Beschränkungen lockern. Zudem gibt es Hoffnungen auf Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs bzw. Medikaments gegen Covid-19. Inwieweit diese berechtigt sind, bleibt abzuwarten. Eine schnelle wirtschaftliche Normalisierung scheint dagegen illusorisch, wie die katastrophalen Konjunkturzahlen der letzten Wochen gezeigt haben und auch in dieser Woche zeigen werden. Zu nennen ist hier insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag mit schockierenden Zahlen aufwarten dürfte. Unsere Volkswirte erwarten einen Stellenabbau von 25 Mio. Jobs und einer Arbeitslosenquote von 17%, den höchsten Stand seit Anfang der 30er Jahre, wobei diese Zahlen die Realität vermutlich sogar noch unterzeichnen dürften. Von daher sollte jede Goldpreisschwäche wie jene Ende letzter Woche nur kurzlebig sein. Die massive Liquiditätsausweitung durch die beispiellosen Maßnahmen der Zentralbanken und der kräftige Anstieg der öffentlichen Verschuldung sprechen weiterhin für Gold, das nicht auf Knopfdruck beliebig vermehrt werden kann. Das spekulative Interesse in Gold hält sich weiter in Grenzen. Die Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzanleger verharrten auch in der Woche zum 28. April auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von 146 Tsd. Kontrakten. Das Kaufinteresse bei den Gold-ETFs ist dagegen ungebrochen hoch. In der letzten Woche gab es Zuflüsse von 35 Tonnen, im letzten Monat von knapp 160 Tonnen, was dem stärksten Monatszufluss seit Februar 2016 entspricht.

Industriemetalle: Die Wolken werden wieder dunkler

Es knirscht wieder mehr im Gebälk: Schwache Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks letzte Woche sowie zunehmende Spannungen zwischen den USA und China wegen des Coronavirus drücken auf die Stimmung der Marktteilnehmer und auf die Metallpreise. Nachdem der LME-Industriemetallindex Ende letzter Woche schon spürbar nachgegeben hat, starten die Metalle alle mit negativen Vorzeichen in die neue Handelswoche. Kupfer fällt unter 5.100 USD je Tonne, Aluminium gibt weiter auf 1.475 USD je Tonne nach und Zink handelt um die Marke von 1.900 USD je Tonne. Die diese Woche zur Veröffentlichung anstehenden Daten werden unseres Erachtens nicht dazu beitragen, dass sich die Preise schnell erholen. Im Gegenteil, die chinesische Handelsbilanz zum Beispiel dürfte schwache Exporte Chinas zeigen, da das Coronavirus im April viele Länder rund um den Globus fest im Griff hatte und in diesen zahlreiche Lockdownmaßnahmen ergriffen wurden. Darüber hinaus scheinen zum Beispiel die Kürzungen der Kupferproduktion in Chile nicht so gravierend zu sein wie zunächst angenommen. Daten des chilenischen Statistikinstituts INE zufolge ist die Kupferproduktion im März im Vergleich zum Vorjahr sogar um 4,2% gestiegen. Und die chilenische Kupferkommission erwartet, dass durch die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nur rund 1% der Jahresproduktion verloren gehen könnte. Im letzten Jahr hat Chile gut 5,8 Mio. Tonnen Kupfer produziert. Das heißt also, es ist weiterhin reichlich Angebot vorhanden, nicht nur von Kupfer, während die Nachfrage in den meisten Ländern außerhalb Chinas noch am Boden liegt.

