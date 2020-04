Ölproduktion in Nordamerika vor massivem Einbruch

Energie: Ölproduktion in Nordamerika vor massivem Einbruch

Während die Ölpreise für unmittelbare Lieferungen weiter unter Druck bleiben – WTI mit Fälligkeit im Mai fällt am Morgen auf 18 USD je Barrel -, steigen die Terminmarktpreise allmählich an. So hat sich die Preisdifferenz zwischen den Mai- und Juni-Kontrakten für WTI auf gut 7 USD bzw. 40% erhöht. Der Markt rechnet also damit, dass die massiven Produktionskürzungen in den USA unabhängig von den Entscheidungen der OPEC+ die Überschüsse reduzieren werden. Einer der größten US-Produzenten hat gestern sein erst vor einem Monat aufgestelltes Produktionsziel für Öl und Gas in Nordamerika für die kommenden Monate um fast 30% bzw. netto 200 Tsd. Barrel täglich reduziert. Die Schieferölproduktion wird dabei komplett stillgelegt. Neben den freiwilligen werden derzeit in Texas und Oklahoma angeordnete Produktionskürzungen diskutiert. Der texanische Ölregulierer, die Eisenbahn-Komission (TRRC) dürfte schon nächste Woche eine Entscheidung dazu fällen. Aus unserer Sicht wäre diese sog. Pro-Rationierung aus technischen und regulatorischen Gründen praktisch aber kaum umsetzbar. Deutlich aussichtsreicher erscheint uns der jüngste Vorschlag der US-Regierung, den Ölproduzenten Geld dafür zu zahlen, dass sie das Rohöl im Boden belassen – bis zu 365 Mio. Barrel Rohöl im Boden würden demnach zu den Strategischen Ölreserven zählen. Die meisten US-Ölproduzenten dürften sich freuen, dass sie nicht etwa in Kanada sitzen, denn die kanadische Ölsorte Western Canadian Select (WCS) verharrt seit März mit Unterbrechungen um 5 USD je Barrel. Hier sollte man tatsächlich eine baldige Reaktion der Provinzregierung Albertas ähnlich wie Ende 2018 erwarten, als sie wegen des lokalen Überangebots Produktionseinschränkungen anordnete. Ob dies aber diesmal angesichts der fehlenden Absatzmärkte kurzfristig hilft, darf angezweifelt werden.

Edelmetalle: Gold legt Verschnaufpause im Aufwärtstrend ein

Gold ist gestern zunächst auf fast 1.740 USD je Feinunze gestiegen. In Euro gerechnet hat es ein neues Rekordhoch markiert und notierte in Schlagdistanz zur 1.600 EUR-Marke. Am Nachmittag sorgten „bessere“ US-Arbeitsmarktdaten dann jedoch dafür, dass Gold seine Gewinne wieder abgab. Heute Morgen fällt es im Zuge der allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten sogar unter die Marke von 1.700 USD, was wir auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg zuvor zurückführen. In der letzten Woche haben über 5,2 Mio. Menschen in den USA ihren Job verloren, etwas weniger als befürchtet. In den letzten vier Wochen sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe allerdings um gut 22 Mio. in die Höhe geschossen. Damit wurde der Stellenaufbau von über zehn Jahren innerhalb von vier Wochen komplett zunichte gemacht. Der Arbeitsmarktbericht für April dürfte daher desaströs ausfallen. Die US-Notenbank Fed und die US-Regierung werden wohl fast alles tun, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Der Schuldenberg in den USA, aber nicht nur dort, dürfte daher weiter deutlich wachsen. Dies, gepaart mit der Geldschwemme der Zentralbanken fast überall auf der Welt, sollte die Nachfrage nach Gold als Krisenwährung und wertstabile Anlage hochhalten. Entsprechend dürfte der Goldpreis weiter steigen. Wir haben daher unsere Jahresendprognose auf 1.800 USD je Feinunze angehoben. Dass der Aufwärtstrend von Gold aber keine Einbahnstraße ist, zeigt die jüngste Korrektur. Wir sehen diese allerdings nur als Verschnaufpause.

Industriemetalle: Chinesische Konjunkturdaten werden positiv aufgenommen

Das Nationale Statistikbüro hat heute Morgen die mit Spannung erwarteten BIP-Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sie zeigen das Ausmaß des Schadens, der durch das Coronavirus angerichtet wurde. Demnach ist die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 6,8% geschrumpft, stärker als erwartet (der Marktkonsens lag laut Bloomberg bei -6,0%). Dies war zudem der stärkste Rückgang seit mindestens 1992, also seitdem es offizielle Daten auf Quartalsbasis gibt. Das chinesische BIP könnte ein Indikator für andere Länder sein, was diesen in der Corona-Krise blüht. Die Händler an den Metallmärkten scheinen die BIP-Daten zu ignorieren, da die Metallpreise heute Morgen merklich anziehen. Kupfer zum Beispiel steigt um gut 1% auf 5.200 USD je Tonne. Die Marktteilnehmer schauen stattdessen offenbar auf die ebenfalls veröffentlichte Zahl zur Industrieproduktion für März. Und die ist mit -1,1% gegenüber Vorjahr überraschend gut ausgefallen. Das heißt die chinesische Industrie hat sich von ihrem Einbruch zuvor bereits deutlich erholt und läuft wieder. Die Anlageinvestitionen sind dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,1% gefallen – ein Wermutstropfen, dem aber keine Beachtung geschenkt wird. Der Trend der gesamten chinesischen Industrieproduktion spiegelt sich in der Stahl- und Aluminiumproduktion wider: Daten des Nationalen Statistikbüros zufolge ist die Stahlproduktion im März gegenüber Vorjahr nur um 1,7% gefallen, die Aluminiumproduktion wurde sogar um gut 2% ausgeweitet. Für ein erstes Quartal wurde eine rekordhohe Menge Aluminium hergestellt. Dies geschah trotz des starken Rückgangs der Aluminiumpreise – an der SHFE ist der Preis im ersten Quartal um fast 18% gefallen, an der LME um knapp 16%.

