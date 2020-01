Ölpreisrückgang macht OPEC nervös

Energie: OPEC+ erwägt Vorverlegung der nächsten Sitzung auf Anfang Februar

Der Brentölpreis fiel gestern kurzzeitig unter 58 USD je Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober 2019. Gasöl kostete erstmals seit Anfang 2019 weniger als 500 USD je Tonne. Angesichts des dramatischen Preisverfalls der letzten Tage scheint die OPEC nervös zu werden. Nur so sind Meldungen zu verstehen, wonach eine Vorverlegung des nächsten “OPEC+”-Treffens um einen Monat auf Anfang Februar erwogen wird. Die Idee wurde vor einigen Tagen zunächst vom algerischen Ölminister ins Spiel gebracht, der derzeit auch OPEC-Präsident ist. Saudi-Arabien soll das Vorhaben unterstützen, wie OPEC-nahe Quellen berichten. Allerdings haben noch nicht alle Länder ihre Bereitschaft signalisiert, insbesondere die Zusage von Russland steht noch aus. Wir erachten ein Vorziehen der “OPEC+”-Sitzung als nicht zielführend. Dies könnte am Markt auch als Panikreaktion aufgefasst werden und damit das Gegenteil bewirken. Zudem lässt sich im Moment noch nicht abschätzen, wie stark der nachfragedämpfende Einfluss des Coronavirus letztlich sein wird. Die Schätzungen schwanken von wenigen hunderttausend bis hin zu 1 Mio. Barrel pro Tag im laufenden Quartal. Eine kurzfristige Anpassung der Fördermenge kann auch ohne vorherige Sitzung erfolgen.

Noch kein Brexit aus dem EU ETS

Großbritannien scheidet zwar heute offiziell aus der EU aus, den EU-Emissionshandel verlässt es aber erst mit Ablauf der dritten Handelsperiode Ende des Jahres. Die seit 2019 ausgesetzten britischen Versteigerungen sollten spätestens bis Ende März wieder aufgenommen werden. Ein offizieller Kalender, der von der EU-Kommission genehmigt werden muss, liegt noch nicht vor. Auch wenn mit dem Ausscheiden der Briten, die ursprünglich das Projekt Emissionshandel vorangetrieben haben, das Handelssystem einen wichtigen Befürworter verliert, die momentane Preisschwäche am Markt erklärt sich damit nicht. Vielmehr ist diese wohl auf die niedrigen Gaspreise und die allgemein gestiegenen Konjunktur-/Nachfragesorgen zurückzuführen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3THV Long Brent Oil Future Faktor: 5 CU54XX Short Brent Oil Future Faktor: -5 CU3THU Long WTI Oil Future Faktor: 5 CU54X3 Short WTI Oil Future Faktor: -5 CJ3F6N Long ICE ECX EUA Future Faktor: 2 CJ3F6R Short ICE ECX EUA Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Edelmetalle: Indische Goldnachfrage soll sich 2020 wieder beleben

Gold hat gestern zunächst von der anhaltend hohen Risikoaversion der Marktteilnehmer profitiert und ist merklich gestiegen. Am Abend rutschte Gold aber sogar ins Minus, obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Coronavirus den internationalen Notfall erklärt hat. Die Märkte reagierten offenbar erleichtert darauf, dass die WHO noch keine Reise- und Handelsbeschränkungen empfohlen hat. Heute tritt Großbritannien nach langem Hin und Her aus der EU aus. Bis Jahresende gilt eine Übergangsfrist, in der ein Freihandelsabkommen mit der EU vereinbart werden soll. Die Zeit für die Verhandlungen ist angesichts dessen, was alles verhandelt werden muss, äußerst knapp bemessen. Der britische Premierminister Johnson hat eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase bereits ausgeschlossen. Es besteht also durchaus noch die Gefahr eines harten Brexit, sollte bis Ende des Jahres kein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien stehen.

Die indische Goldnachfrage ist im letzten Jahr gemäß Daten des World Gold Council (WGC) um 9% auf 690 Tonnen gefallen. Für 2020 erwartet der WGC wieder eine Belebung auf 700-800 Tonnen. Damit würde die indische Goldnachfrage aber weiter unter dem langjährigen Durchschnitt bleiben. Der WGC schätzt, dass Reformen der indischen Regierung wie zum Beispiel Steuersenkungen das Konsumentenvertrauen verbessern und die privaten Ausgaben dadurch steigen. Auch würden sich die Inder mit der Zeit an das höhere Goldpreisniveau gewöhnen. Die Goldnachfrage soll sich allerdings erst im zweiten Halbjahr so richtig beleben. Selbst mit der höheren Nachfrage bleibt Indien wohl klar hinter China zurück. Letztes Jahr ist die chinesische Goldnachfrage um 15% auf rund 900 Tonnen zurückgegangen. Schätzungen des WGC für dieses Jahr sind uns nicht bekannt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E63 Long Gold Future Faktor: 10 CU3THG Short Gold Future Faktor: -10 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Industriemetalle: Kupfer verliert im Januar fast 10%

Gemessen am LME-Industriemetallindex (LMEX) sind die Metallpreise gestern weiter auf den tiefsten Stand seit November 2016 gefallen. Seit dem Beginn des Ausverkaufs am 20. Januar ist der LMEX mittlerweile um 9,2% abgesackt. Heute Morgen unternehmen die Metalle einen neuen Versuch zur Stabilisierung. Sollte Kupfer den Handel heute Abend auf seinem aktuellen Niveau von 5.610 USD je Tonne beenden, würde es den größten Monatsverlust seit November 2015 verzeichnen. Am Montag sollen die Märkte in China wieder öffnen, was zu Verwerfungen führen könnte. Denn für die Metallpreise an der SHFE in Shanghai besteht quasi Nachholbedarf, da die SHFE seit dem 24. Januar geschlossen ist und die Preise dort nur einen Teil des Abverkaufs an der LME in London mitgemacht haben. Ein größerer Rutsch an der SHFE könnte zu Wochenbeginn auch die Preise an der LME nach unten ziehen. Gleiches gilt für Eisenerz zwischen den Börsen in Dalian und Singapur. In China wurde heute zwar der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) veröffentlicht – dieser ist im Januar wie erwartet auf 50 gefallen, die Schwelle zur Expansion –, seine Aussagekraft ist diesmal allerdings begrenzt. Denn die Daten wurden bis zum 20. Januar erhoben, also bevor das Coronavirus die Oberhand gewonnen hat. Für Februar erwarten wir daher einen schwachen PMI, auch weil viele Fabriken in China über die üblichen Feiertage hinaus geschlossen bleiben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7J Long Copper Future Faktor: 5 CJ3D7R Short Copper Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

