Eine ereignisreiche Woche für Gold

Energie: Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Brent fällt auf 63 USD, WTI auf 56 USD je Barrel. Die Spannungen in der Straße von Hormus lassen die Ölpreise bislang weitgehend kalt. Wichtige westliche und asiatische Abnehmerländer treffen nach der Festsetzung eines britischen Öltankers vor 1 1/2 Wochen Vorkehrungen zum Schutz ihrer Tankerflotte. Großbritannien hat ein Kriegsschiff in den Persischen Golf entsandt. Die anderen europäischen Länder erwägen ähnliche Maßnahmen unter gemeinsamer Flagge. Südkorea will sich einem US-geführten Marineverband anschließen. Mit der höheren Militärpräsenz in der Krisenregion steigt auch das Risiko eines unbeabsichtigten Zwischenfalls, der zu einer von keiner Seite gewollten militärischen Eskalation führen könnte. Umso erstaunlicher ist, dass die Ölpreise mittlerweile wieder dort stehen, wo sie vor der besagten Beschlagnahmung des britischen Öltankers standen. Hauptgrund hierfür sind Nachfragesorgen, die auch von den soliden US-BIP-Zahlen am Freitag nicht zerstreut werden konnten. Diese zeigten insbesondere einen sehr robusten privaten Verbrauch im zweiten Quartal. Offensichtlich rechnen die Marktteilnehmer nicht damit, dass sich diese Stärke in den kommenden Quartalen beibehalten lässt. Das zeigt sich auch am Verhalten der spekulativen Finanzanleger, die in der letzen Berichtswoche ihre Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI spürbar reduziert haben. Wir erachten die aktuelle Preisschwäche für übertrieben und das weitere Abwärtspotential für begrenzt. Denn aktuell ist der Ölmarkt eher unter- als überversorgt. Das dürften auch die OPEC-Produktionsschätzungen von Reuters und Bloomberg für Juli im Laufe der Woche zeigen.

Edelmetalle: Gold handelt zum Wochenauftakt nahezu unverändert bei rund 1.420 USD je Feinunze und bleibt damit weiterhin klar über der psychologisch wichtigen 1.400 USD-Marke. Diese Woche steht für die Goldmarktteilnehmer eine ereignisreiche Woche an. Den Höhepunkt dürfte die Fed-Zinsentscheidung Mitte der Woche darstellen. Die Erwartungen an die US-Notenbank, die Zinsen zu senken, sind hoch. Eine Zinssenkung um „nur“ 25 Basispunkte könnte als Enttäuschung angesehen werden, da der Markt mehr eingepreist hat. Auch kommt Vieles darauf an, wie sich der Fed-Vorsitzende Powell in der anschließenden Pressekonferenz äußern wird. Sollte er keinen Zinssenkungszyklus andeuten und Gold daraufhin unter Druck geraten, sehen wir dies nicht als Trendwende, sondern als attraktive Kaufgelegenheit. Denn die Geldpolitik vieler Zentralbanken ist expansiv bzw. wird gerade noch expansiver ausgerichtet, wovon Gold als wertstabile Anlage profitieren sollte. Je nachdem was die Fed macht, kommt dem US-Arbeitsmarktbericht Ende der Woche noch eine mehr oder weniger große Bedeutung zu. Laut Angaben der EZB haben sich die europäischen Zentralbanken darauf verständigt, das Zentralbankgoldabkommen (CBGA) nicht mehr zu verlängern. Dieses läuft im September aus. Die im CBGA vertretenen Zentralbanken treten schon seit Jahren nicht mehr als Goldverkäufer auf bzw. verkaufen nur noch Gold, um Münzen zu prägen. Die europäischen Zentralbanken hatten das Abkommen 1999 geschlossen und bislang alle fünf Jahre verlängert. Durch das Abkommen wurden die damals noch hohen Goldverkäufe der Zentralbanken gedeckelt, um den Markt nicht zu verzerren.

Industriemetalle: Nach dem Rückgang letzte Woche – gemessen am LME-Industriemetallindex haben die Metallpreise in der letzten Woche 1,7% verloren, trotz guter US-Konjunkturdaten am Freitag – starten die Metalle verhalten in die neue Handelswoche. Aluminium notiert bei etwas über 1.800 USD je Tonne, Kupfer kostet 5.960 USD und Nickel handelt unter 14.000 USD. Morgen und übermorgen werden auf hochrangiger und persönlicher Ebene die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Shanghai fortgesetzt. Einen unbedingten Willen einen Kompromiss zu erzielen hat anscheinend keine Seite. Chinesischen Medienberichten zufolge hat China zwar als Zeichen des guten Willens Millionen Tonnen an Sojabohnen in den USA gekauft und will dort auch weitere Agrarprodukte kaufen, es erwartet aber von den USA Entgegenkommen. Insbesondere die US-Restriktionen gegen ein großes chinesisches Technologieunternehmen sind der Führung in Peking ein Dorn im Auge. Positiv wäre es daher wahrscheinlich, wenn sich beide Seiten nach dieser Gesprächsrunde auf weitere Gespräche verständigen.

Gemäß Daten des Weltstahlverbands (WSA) ist die weltweite Stahlproduktion im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 159 Mio. Tonnen gestiegen. Auf Tagesbasis (5,3 Mio. Tonnen) war dies ein neuer Rekordwert, wofür China fast alleine verantwortlich war. Die Daten für China waren bekannt, das Nationale Statistikbüro hatte sie bereits vor zwei Wochen veröffentlicht. Im ersten Halbjahr wurden der WSA zufolge weltweit 925 Mio. Tonnen Stahl produziert, fast 5% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch dies war in erster Linie auf China zurückzuführen. Es ist nicht absehbar, dass sich an den hohen Produktionsraten etwas ändert. Denn sowohl in China als auch weltweit werden neue Kapazitäten gebaut. In China müssen zwar im Gegenzug alte Produktionsanlagen außer Betrieb genommen werden, unter dem Strich kommt es dort aber kaum zu einem Abbau der Kapazitäten. Die OECD schätzt, dass weltweit bis 2021 zwischen 88 und 110 Mio. Tonnen p.a. neuer Produktionskapazitäten an den Markt kommen, der Großteil davon in Asien.