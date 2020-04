Ölpreise zu Wochenbeginn wieder unter Druck

Energie: Ölpreise zu Wochenbeginn wieder unter Druck

Die Ölpreise stehen heute wieder stark unter Druck. Der WTI-Ölpreis fällt am Morgen zeitweise um 15% auf 14,3 USD je Barrel. Brent nähert sich wieder der Marke von 20 USD. Die Phase der Stabilisierung seit Mitte letzter Woche ist damit schon wieder vorbei. Eigenlich schien sich die Situation zuletzt etwas aufgehellt zu haben. Angesichts niedrigerer Infektionszahlen beginnen einige Konsumentenländer mit einer kontrollierten Rückkehr zur “Normalität”. Auf der Angebotsseite haben wichtige OPEC-Staaten wie Saudi-Arabien, Kuwait, Nigeria und Algerien die vereinbarten Produktionskürzungen vorverlegt und starten damit noch vor dem 1. Mai. Im März hat China fast 5% mehr Rohöl als im Vorjahr importiert, was auf Vorratskäufe hindeutet. Dabei hat der Top-Importeur weniger Rohöl aus Saudi-Arabien als im Vorjahr eingeführt, dafür aber über 30% mehr aus Russland. Das erklärt auch die aggressive Preispolitik Saudi-Arabiens mit dem Ziel, seine Marktanteile auf dem wichtigen asiatischen Ölmarkt zu verteidigen. Damit die Ängste vor einer neuerlichen Eskalation des Preiskrieges die Stimmung nicht weiter belasten, muss insbesondere Russland demnächst Überzeugungsarbeit leisten und die Produktion massiv reduzieren. Diese ist zuletzt laut Energieministerium stabil bei 11,3 Mio. Barrel täglich geblieben. Meldungen zufolge dürften sich jedoch die seewärtigen Exporte über das Baltikum und das Schwarze Meer im Mai um knapp 900 Tsd. Barrel täglich reduzieren, was auf eine Umsetzung der Kürzungsvorgaben schließen lässt. Auch in den USA sollte die Produktion demnächst massiv fallen. Die Anzahl aktiver Ölbohrungen ist in der Vorwoche weiter um 60 auf lediglich 378 gefallen, ein Rückgang um 43% innerhalb eines Monats. Doch einige diskutierte Maßnahmen wie die direkten Hilfen der Unternehmen oder der Ausruf von “force majeure” würden lediglich die Bereinigung des Marktes von Überkapazitäten hinauszögern.

Überraschender Anstieg der spekulativen Netto-Long-Positionen bei WTI

Laut Daten der CFTC sind die Netto-Long-Positionen der spekulativen Anleger bei WTI in der Woche zum 21. April um 52 Tsd. Kontrakte gestiegen, was 52 Mio. Barrel Öl entspricht. Dies ist erstaunlich, da der WTI-Preis am letzten Montag, also einen Tag vor Ende der Berichtswoche, in den negativen Bereich gerutscht war. Reflektieren einige Positionen das massiv gestiegene Interesse der Kleinanleger, sind sie womöglich falsch kategorisiert oder hat sich die Meldung mit dem Preisverfall zeitlich überschnitten? Interessant ist auch, dass die offenen Positionen im Juli-Kontrakt bereits höher sind als im Juni-Kontrakt. Offensichtlich haben die Anleger ihre Lehren aus dem jüngsten Debakel im Mai-Kontrakt gezogen und investieren nicht mehr vorrangig im nächstfälligen Terminkontrakt, auch wenn dieser vom Preisniveau her niedriger ist und daher auf den ersten Blick attraktiver erscheint. Um weitere Schlüsse zu ziehen, sollte man die nächsten Daten am kommenden Freitag abwarten.

Edelmetalle: Gold mit kurzem Rücksetzer, Aussichten weiter positiv

Der Goldpreis fällt am Morgen um rund 10 USD auf 1.715 USD je Feinunze. Die allgemeine Marktstimmung hellt sich auf, da mehr und mehr Länder die strengen Ausgangsbeschränkungen lockern. Wir sehen deswegen allerdings keinen Grund für eine länger andauernde Schwächephase bei Gold. Selbst nach einer Aufhebung des Lockdown ist die Welt vom Normalzustand weit entfernt. Dann droht vielmehr der wirtschaftliche Absturz. Dies zeigen die katastrophalen Konjunkturindikatoren nahezu überall. Um dem zu begegnen, dürften die Regierungen rund um den Globus weiterhin beispiellose Summen Geld in die Hand nehmen, das wiederum größtenteils von den Zentralbanken geschaffen wird. Aktuell hat die Bank von Japan ein unbegrenztes Anleihekaufprogramm verabschiedet. Sie folgt damit dem Beispiel der Fed. Sowohl Fed als auch EZB dürften bei ihren Sitzungen in dieser Woche zunächst keine weiteren Maßnahmen beschließen. Das, was bislang beschlossen wurde, ist allerdings schon so weitreichend, dass eigentlich kaum noch mehr möglich ist. Gold dürfte in diesem Umfeld als Krisenwährung gefragt bleiben, was sich an anhaltenden ETF-Zuflüssen zeigt. Seit Monatsbeginn belaufen sich diese laut Bloomberg-Daten bereits auf mehr als 150 Tonnen, womit die Zuflüsse vom März bereits deutlich übertroffen wurden. Weniger gefragt ist Gold dagegen bei den Spekulanten. Diese haben ihre Netto-Long-Positionen in der letzten Berichtswoche auf 146,3 Tsd. Kontrakte reduziert, als der Goldpreis kurzzeitig auf 1.660 USD abgerutscht war. Das spekulative Interesse ist damit auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2019, was ebenfalls für steigende Preise spricht. Denn es ist vorstellbar, dass auch die Spekulanten noch auf den fahrenden Zug aufspringen.

Industriemetalle: Gute Stimmung, aber schwache Daten

Die Stimmung der Marktteilnehmer hat sich über das Wochenende aufgehellt, da das Coronavirus in vielen Ländern offenbar erfolgreich eingedämmt werden kann und die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden. Die positive Stimmung spiegelt sich unter anderem in festen Aktienmärkten wider und führt auch zu steigenden Metallpreisen. Letztere lassen sich somit nicht von den Ölpreisen mit nach unten ziehen. Nachdem der LME-Industriemetallindex in der letzten Woche leicht nachgegeben hat, ziehen die Metalle zum Wochenauftakt spürbar an: Kupfer verteuert sich um 2% auf rund 5.250 USD je Tonne, der höchste Wert seit Mitte März. Nickel legt um 1,5% auf gut 12.400 USD je Tonne zu. Die Preise profitieren allerdings nur von der guten Stimmung. Denn die „harten“ Daten rechtfertigen den Preisanstieg unseres Erachtens nicht. So wies auch der globale Nickelmarkt zu Beginn des Jahres einen Angebotsüberschuss auf. Wie die International Nickel Study Group (INSG) am Freitag berichtete, belief sich der Überschuss im Januar und Februar zusammen auf 27,3 Tsd. Tonnen. Zur selben Zeit im Vorjahr gab es noch ein kleines Defizit. Der hohe Überschuss jetzt kommt in erster Linie durch eine schwache Nachfrage zustande, die die INSG mit -6,5% gegenüber Vorjahr angibt. Zugleich ist das Angebot um 1,8% gestiegen. Auch am globalen Kupfermarkt wandelt sich das Bild: Daten der International Copper Study Group (ICSG) zufolge war der Markt im Januar nahezu ausgeglichen. Im Vorjahr bestand aber noch ein hohes Defizit. Wie die Nickelnachfrage ist auch die Kupfernachfrage gefallen, wenn auch nur leicht, wohingegen das Angebot deutlich ausgeweitet wurde. Die für letzte Woche angesetzten Frühjahrstagungen der International Study Groups wurden schlussendlich doch abgesagt und bislang auch keine neuen Schätzungen zu Angebot und Nachfrage für dieses Jahr veröffentlicht.

