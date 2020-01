Ölpreise wieder im Rückwärtsgang

Die Erholung der Ölpreise ist schon wieder zu Ende. Die Preise stehen erneut unter Abgabedruck. Brent rutscht unter 59 USD je Barrel und nähert sich damit dem zu Wochenbeginn verzeichneten 3-Monatstief. Gleiches gilt für den Gasölpreis, der auf 510 USD je Tonne zurückfällt. Sorge macht weiterhin die Ausbreitung des Coronavirus. Heute will die Weltgesundheitsorganisation WHO erneut darüber entscheiden, ob wegen des Coronavirus ein weltweiter Notstand besteht. Mehrere Fluggesellschaften haben inzwischen ihre Flugverbindungen nach China eingestellt. Das dürfte nicht spurlos an der Kerosinnachfrage vorübergehen. Kerosin stellt knapp 10% der Ölnachfrage in den OECD-Ländern und war bislang einer der Wachstumstreiber. Der Anteil von Kerosin an der Ölnachfrage ist in China mit 6% zwar geringer. Kerosin weist aber eine der größten Wachstumsraten auf. In diesem Jahr sollte die Kerosinnachfrage in China laut IEA um 6,7% steigen, was mittlerweile fraglich sein dürfte. Berichte über einen Raketenangriff von Huthi-Rebellen im Jemen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien ließen die Ölpreise gestern kurzzeitig steigen. Da die Raketen abgefangen wurden und somit keinen Schaden anrichteten, wurden die Gewinne umgehend wieder abgegeben. Dennoch ist dieser Vorfall erneut ein Beleg für die fragile Sicherheitslage im Mittleren Osten. Die US-Lagerdaten sorgten am Nachmittag für weiteren Abgabedruck. Diese zeigten einen unerwartet kräftigen Anstieg der Rohölvorräte in der letzten Woche um 3,6 Mio. Barrel, während das API am Vortag noch einen starken Lagerabbau berichtet hatte. Ebenfalls bemerkenswert war, dass die USA in der letzten Berichtswoche per Saldo 4 Mio. Barrel täglich an Ölprodukten exportierten, während die Netto-Rohölimporte nur bei gut 3 Mio. Barrel pro Tag lagen. Dies unterstreicht die Wandlung der USA zum Netto-Ölexporteur.

Edelmetalle: Schwache Konsumentennachfrage durch hohe Gold-ETF-Zuflüsse aufgefangen

Gold bleibt als Krisenwährung gefragt, was sich unter anderem in weiteren umfangreichen ETF-Zuflüssen widerspiegelt, und steigt heute Morgen wieder auf 1.580 USD je Feinunze. Es hat schon gestern Abend Auftrieb erhalten, nachdem die US-Notenbank Fed bekannt gab, ihre Geldpolitik unverändert beizubehalten. Diese sei „angemessen“, um das Wachstum der Wirtschaft und die Rückkehr der Inflation zum 2%-Ziel zu unterstützen. Der Fed-Vorsitzende Powell betonte in der Pressekonferenz, dass die Fed entschlossen sei, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu hieven. Dies schließt unseres Erachtens eine Zinssenkung mit ein, die wir im zweiten Quartal erwarten. Die Staatsanleihekäufe sollen mindestens bis zum zweiten Quartal fortgesetzt werden.

Wie der World Gold Council (WGC) heute Morgen berichtete, ist die globale Goldnachfrage im letzten Jahr um 1% auf 4.356 Tonnen gefallen. In den einzelnen Komponenten gab es dabei große Unterschiede. So ist die Konsumentennachfrage, zu der Schmuck, Münzen und Barren zählen, wegen der hohen Preise um 11% auf ein 10-Jahrestief von 2.978 Tonnen gefallen. Sie war dabei nicht nur in China und Indien, den beiden größten Nachfrageländern, rückläufig, sondern auch in einer ganzen Reihe von weiteren Ländern über alle Kontinente verteilt. Einzig nennenswerte positive Ausnahme war die Türkei. Die Zentralbanken haben laut WGC das zehnte Jahr in Folge netto Gold gekauft, das Niveau vom Vorjahr allerdings nicht ganz erreicht (-1% auf 650 Tonnen). Dies waren dennoch die zweithöchsten Goldkäufe in den letzten 50 Jahren. Insgesamt haben 15 Zentralbanken im letzten Jahr ihre Goldbestände aufgestockt, am stärksten die türkische. Die industrielle Goldnachfrage ist leicht um 2% auf 327 Tonnen gefallen. Fast vollständig aufgefangen wurden die Rückgänge in den oben aufgeführten Komponenten durch hohe ETF-Zuflüsse, die sich laut WGC 2019 auf 401 Tonnen summierten. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zuflüsse mehr als verfünffacht.

Industriemetalle: Preise bereits wieder auf Talfahrt, Kupfer technisch überverkauft

Die Ruhe an den Metallmärkten währte gestern nicht lange. Schon am Nachmittag haben Sorgen bzw. Ängste rund um das Coronavirus wieder die Oberhand gewonnen und die Metallpreise erneut auf Talfahrt geschickt. Der Preisrückgang setzt sich heute Morgen fort, wohl auch wegen der schwachen Aktienmärkte in Asien, die die hohe Risikoaversion der Marktteilnehmer ausdrücken. Kupfer ist auf ein 5-Monatstief von 5.560 USD je Tonne gefallen, Zink hat mit 2.180 USD sogar den tiefsten Stand seit Mitte 2016 verzeichnet. Wie wir jüngst hier bereits angemerkt hatten, nimmt der Preisrückgang der Metalle unseres Erachtens übertriebene Züge an. Aus technischer Sicht ist Kupfer mittlerweile sogar überverkauft. Solange sich das Coronavirus aber noch ausbreitet, es die Märkte also nach wie vor im Griff hat, dürften die Preise weiter nachgeben.

Die chilenische Kupferkommission Cochilco hat sich in den letzten Tagen gleich zweimal zum Kupfermarkt gemeldet. Sie sieht den Preisverfall im Zuge des Coronavirus als übertrieben, demnach haben die Investoren überreagiert. Die Auswirkungen des Virus auf die Kupfernachfrage seien noch nicht abschätzbar. Zuvor hatte Cochilco die Erwartung geäußert, dass sich die chilenische Kupferproduktion in diesem Jahr kaum von ihrem Rückgang im letzten Jahr erholen und bei 5,8 Mio. Tonnen weitgehend verharren wird. Die Minenproduzenten würden demnach mit rückläufigen Metallgehalten in den Erzen und mit Wasserknappheit kämpfen. Die Marke von 6 Mio. Tonnen soll 2022 übertroffen werden.

Agrar: Rekordhohe Kaffeeernte in Brasilien voraus

Der Preis für Kaffee Arabica steht weiter unter Druck und nähert sich der Marke von 100 US-Cent je Pfund. Zu Jahresbeginn notierte der Preis noch bei 130 US-Cent. Das resultierende Minus von mehr als 20% macht Kaffee zum bislang größten Verlierer unter den börsengehandelten Rohstoffen in diesem Jahr. Aus Brasilien dürfte in den kommenden Monaten deutlich mehr Angebot an den Markt kommen. Das brasilianische Kaffeeexportunternehmen Comexim rechnet für die bevorstehende Kaffeeernte mit einem Rekordergebnis von 67,7 Mio. Sack. Damit ist Comexim optimistischer als die brasilianische Agrarbehörde Conab. Diese sieht die Ernte in einer Spanne von 57,2 bis 62,0 Mio. Sack und damit nicht auf einem Rekordniveau. Comexim rechnete bislang wegen neuer Plantagen und der ausgiebigen Blüte sogar mit einer Ernte von mehr als 70 Mio. Sack. Späte Regenfälle nach hohen Temperaturen und nur unterdurchschnittlichen Niederschlägen im Oktober und November würden dies jedoch verhindern. Die bevorstehende Ernte in Brasilien ist die eines Hochertragsjahres im zweijährigen Erntezyklus. So erklärt sich auch die deutlich höhere Ernte als im Vorjahr. Diese lag nur bei 56,8 Mio. Sack. Für den weltweiten Kaffeemarkt prognostiziert Comexim 2020/21 einen Angebotsüberschuss von 3,5 Mio. Sack. Im laufenden Erntejahr soll der Kaffeemarkt nach den meisten Schätzungen noch ein geringes Defizit aufweisen.

