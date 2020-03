Ölpreise weiter im freien Fall

Energie: Ölpreise weiter im freien Fall

Die Fed-Zinssenkung verpufft am Ölmarkt vollkommen. Im Abwärtssog der Aktienmärkte rauschen auch die Ölpreise weiter in die Tiefe. Brent verliert zum Wochenauftakt 7% und nähert sich wieder dem Tief von Anfang letzter Woche bei rund 31 USD je Barrel. WTI handelt nur noch knapp über der Marke von 30 USD. Der Gasölpreis rutscht bereits auf ein neues Tief von etwas mehr als 300 USD je Tonne. Die Preisreaktion ist nachvollziehbar, da niedrigere Zinsen und neue Anleihekaufprogramme nichts gegen die aktuelle Nachfrageschwäche werden ausrichten können. Je mehr Länder das öffentliche Leben “einfrieren”, ihre Grenzen schließen und Flugverbindungen gestrichen werden, desto stärker werden die Auswirkungen auf die Ölachfrage ausfallen, zumal im Zuge dessen auch die gesamte Wirtschaftsaktivität heruntergefahren wird. Gleichzeitig droht eine deutliche Ausweitung des Angebots, wenn die in der letzten Woche von einigen OPEC-Ländern und Russland angekündigten Produktionserhöhungen tatsächlich umgesetzt werden. Der Ölmarkt steuert damit auf ein noch nicht dagewesenes Überangebot zu. Dass vor diesem Hintergrund die spekulativen Marktteilnehmer das Handtuch werfen und ihre Long-Positionen abstoßen, verwundert ebenso wenig. Die Netto-Long-Positionen bei Brent fielen in der Woche zum 10. März auf den niedrigsten Stand seit August 2015. Erstmals seit Juni 2015 sind die Netto-Long-Positionen bei Brent niedriger als diejenigen bei WTI. Dazu passt auch, dass die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI inzwischen auf weniger als 1 USD zusammengeschrumpft ist, was letztmals im November 2016 der Fall war. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die anstehende Angebotsausweitung vor allem die internationale Benchmark Brent belastet, während die US-Ölproduktion wegen der niedrigen Preise zurückgefahren werden dürfte. Neue Zahlen zur US-Schieferölproduktion veröffentlicht die US-Energiebehörde heute Abend.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ8EW8 Long Brent Oil Future Faktor: 3 CU2LFH Short Brent Oil Future Faktor: -3 CJ8EWY Long WTI Oil Future Faktor: -2 CJ3D4N Short WTI Oil Future Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Edelmetalle: Gold profitiert nicht von Fed-Zinssenkung

Die US-Notenbank Fed hat gestern Abend die Zinsen erneut außerplanmäßig (und wenige Tage vor ihrer regulären Sitzung) gesenkt – und zwar um einen vollen Prozentpunkt. Der Zielkorridor des Fed Fund-Satzes liegt nun bei 0-0,25%. So niedrig lag der US-Leitzins zuletzt zwischen Ende 2008 und Ende 2015. Außerdem kauft die Fed weitere Wertpapiere im Umfang von mindestens 700 Mrd. USD, was einem QE-Programm gleichkommt, auch wenn die Fed es so nicht bezeichnet hat. Gleichzeitig mit der Fed agierten auch andere Zentralbanken, so zum Beispiel die Bank von Japan, die neuseeländische Notenbank und die Bank von Korea. Die Fed sorgt mit ihrer Aktion allerdings für weitere Turbulenzen an den Finanzmärkten: In Reaktion auf die Fed-Zinssenkung sackten die Futures für die US-Aktienmärkte ab und die europäischen Märkte eröffneten ebenfalls tief im Minus. Der Goldpreis kann sich in diesem Umfeld nicht erholen, nachdem er am Freitag schon um 3% nachgegeben hat. Heute Morgen notiert er bei 1.530 USD je Feinunze. Damit hat der Schein von Gold als sicherer Hafen und Krisenwährung möglicherweise Kratzer bekommen. Letzte Woche verzeichnete Gold mit einem Minus von 8,6% den stärksten Wochenverlust seit 2011. Wir führen dies nach wie vor auf Verkäufe spekulativer Finanzanleger zurück, um Nachschussforderungen an anderen Märkten nachzukommen. Die am Freitag veröffentlichten CFTC-Daten zeigen dies noch nicht, da der Preisrutsch erst nach dem Stichtag am letzten Dienstag erfolgte. Die Verkäufe scheinen nun sogar auch auf die ETFs überzugreifen: Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs vermeldeten am Freitag mit 17 Tonnen den größten Tagesabfluss seit Dezember 2016. Ein ähnliches Verhaltensmuster bei Gold gab es während der Finanzkrise 2008. Damals hatte sich Gold nach dem starken Rückgang aber relativ schnell wieder erholt. Die derzeitigen Zinssenkungen und anderen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vieler Zentralbanken sollten Gold attraktiv machen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Industriemetalle: Chinas Stahlproduktion trotzt Einbruch in der Industrie

Die heute Morgen vom Nationalen Statistikbüro in China veröffentlichten Konjunkturdaten geben nach den Handelsdaten von vor gut einer Woche einen weiteren Hinweis, wie sehr die chinesische Wirtschaft unter dem Coronavirus gelitten hat. Während die Handelsdaten noch halbwegs solide ausfielen, zeichnen die heutigen Daten ein wesentlich düsteres Bild: Die Industrieproduktion ist im Januar und Februar zusammengenommen um 13,5% gegenüber Vorjahr abgesackt, die Anlageinvestitionen sind sogar um 24,5% eingebrochen. Der Rückgang im März dürfte ebenfalls deutlich ausfallen, auch wenn viele Unternehmen ihre Produktion mittlerweile wieder (teilweise) aufgenommen haben. Die Marktreaktion an der LME auf die Daten hält sich in Grenzen, obwohl diese deutlich unter den Erwartungen lagen. Kupfer fällt „nur“ um 2% auf 5.350 USD je Tonne. Die Verluste bei den anderen Metallen sind sogar geringer. Dies könnte an der abermaligen außerplanmäßigen Zinssenkung der US-Notenbank Fed gestern Abend liegen (siehe Edelmetalle oben). Nicht nur robust, sondern sogar rekordhoch zeigte sich im Januar und Februar die Stahlproduktion in China (+3,1% gegenüber Vorjahr). Wir hatten vor einiger Zeit hier geschrieben, dass Hochöfen so konzipiert sind, dass sie durchgängig laufen müssen. Ein Abschalten wäre eine teure und letzte Option. Das produzierte Material trifft allerdings auf eine bestenfalls verhaltene Nachfrage, wie der starke Anstieg der Lagerbestände belegt: So sind zum Beispiel die Vorräte von Betonstahl per Ende Februar auf ein Rekordhoch gestiegen. Sie wurden bislang auch im März weiter aufgebaut. Die Aluminiumproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres ebenfalls gestiegen (+2,4% gegenüber Vorjahr), was auf vermehrte Kapazitäten und höhere Margen zurückgeführt wird.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ3D7G Long Copper Future Faktor: 3 CU54EW Short Copper Future Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Agrar: Ölpreisverfall schickt auch Zuckerpreis auf Talfahrt

Der Ölpreisverfall lässt auch den Zuckerpreis taumeln. Seit dem 21. Februar sackte er um 23% auf aktuell 11,7 US-Cent je Pfund ab. Selbst im Herbst 2016, als der Zuckerpreis kurzfristig ebenso stark fiel – damals vom höchsten Stand seit Jahrzehnten aus -, hatte dies zwei Monate gedauert, nun waren es gerade mal drei Wochen. Der Preiskrieg am Ölmarkt drückt auch auf den Preis von Ethanol. Insbesondere in Brasilien ist wegen der großen Flotte an Flex-Fuel-Fahrzeugen die Substitution von Benzin durch Ethanol auf der Nachfrageseite recht leicht. Nun wird erwartet, dass die brasilianischen Verarbeiter auf der Angebotsseite künftig einen höheren Anteil des Zuckerrohrs zu Zucker statt zu Ethanol verarbeiten werden – über das bereits in den letzten Monaten erwartete Maß hinaus. Diese Aussicht drückt auf den Preis für Rohzucker. Hinzu kommt der Absturz des Brasilianischen Real auf ein Allzeittief, was den Export von Zucker aus Brasilien attraktiver macht.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU54EL Long Sugar Future Faktor: 5 CL2TYQ Short Sugar Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.