Ölpreise weiter im Abwärtssog: WTI fällt auf 17-Jahrestief

Es geht weiter rasant abwärts mit den Ölpreisen. Gestern verloren die Preise bis zu 6%, heute kommen weitere 3% hinzu. WTI rutscht im Zuge dessen erstmals seit Mai 2003 unter die Marke von 26 USD je Barrel. Brent hält sich dagegen noch über dem Tief von Januar 2016 (27 USD), wobei auch dieses immer näher rückt. Solange es keine Signale seitens der großen Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland gibt, zur Vernunft zu kommen, dürfte der Abgabedruck anhalten. Und danach sieht es aktuell nicht aus. Im Gegenteil: Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Ölexporte ab Mai auf mehr als 10 Mio. Barrel pro Tag erhöhen zu wollen. Laut Daten von JODI lagen die entsprechenden Lieferungen im Dezember bei 7,4 Mio. Barrel pro Tag. Dies grenzt schon an Wahnsinn. Wegen der Coronavirus-Krise findet aktuell die stärkste Nachfragezerstörung seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 statt und Saudi-Arabien erhöht sein Ölangebot massiv. Immerhin hat Kasachstan angekündigt, nicht auf diesen Zug aufspringen zu wollen, sondern seine Ölproduktion im April nicht zu erhöhen. Das ist aber nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Der Irak scheint angesichts der niedrigen Preise bereits mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Der irakische Ölminister hat in einem Brief an den OPEC-Generalsekretär dringend dazu aufgerufen, dass die OPEC+ zu einem Notfalltreffen zusammenkommt, um unverzügliche Maßnahmen zur Eindämmung des Überangebots zu diskutieren. Ob sich Saudi-Arabien und Russland darauf einlassen, ist allerdings fraglich. Eine für heute vorgesehene Telefonkonferenz wurde wegen der Nicht-Teilnahme Saudi-Arabiens schon letzte Woche abgesagt. Unterdessen wird der Coronavirus bedingte Nachfrageeinbruch in den Produktpreisen und den Raffineriemargen sichtbar. So notiert der Kerosinpreis unter dem bereits sehr niedrigen Dieselpreis und die Benzinmargen sind teilweise negativ. Die Raffinerien dürften darauf mit einer weiteren Kürzung der Rohölverarbeitung reagieren, also weniger Rohöl nachfragen. Das zusätzliche Öl aus Saudi-Arabien dürfte daher nur bei deutlich niedrigeren Preisen Käufer finden.

Edelmetalle: Es geht weiter hin und her

Gold ist gestern im Tagesverlauf zunächst um weitere 3% auf 1.465 USD je Feinunze gefallen. Neben den jetzt schon oft erwähnten Zwangsverkäufen dürfte auch der US-Dollar auf dem Goldpreis gelastet haben. Denn die US-Währung hat weiter stark aufgewertet – der handelsgewichtete Dollar-Index ist auf ein 3-Wochenhoch gestiegen. Und auch die Anleiherenditen haben zuletzt wieder angezogen, was ebenfalls schlecht für Gold ist. Deutlich stärker gelitten haben einmal mehr die anderen Edelmetalle, vor allem Silber. Es fiel gestern zeitweise um 6% und hielt sich nur knapp über der Marke von 12 USD je Feinunze. Die Shanghai Gold Exchange (SGE) hat beschlossen, den Handel mit Silber für einen Tag (heute) auszusetzen, nachdem es an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen außerordentlich starke Preisschwankungen im Silber-Kontrakt gab. Die Börse erwägt zudem, die Handelsmarge in diesem Kontrakt zu erhöhen, das heißt das Handeln mit Silber zu verteuern. Zuvor hatte die SGE schon angekündigt, den Goldhandel einzuschränken, um so den großen Preisschwankungen entgegenzuwirken. Am Nachmittag ging es für alle Edelmetallpreise deutlich nach oben, da Hoffnungen aufkamen, dass die US-Regierung weitere Stimulierungsmaßnahmen im Umfang von 1,2 Bio. USD auf den Weg bringt. Von der US-Notenbank Fed dürfte dagegen vorerst nichts mehr kommen – sie hat ihre für heute geplante Sitzung nach den Entscheidungen vom Wochenende abgesagt. Gestern gab sie verschiedene Maßnahmen zur Bereitstellung von Liquidität für Haushalte und Unternehmen bekannt. Die Erholung scheint nicht lange zu währen, da die Preise heute Morgen bereits wieder unter Druck stehen.

Wegen des Coronavirus stellen immer mehr Autohersteller ihre Produktion ein. Heißt keine Produktion daher auch keine Nachfrage nach Platin und Palladium? Oder nutzen die Autoproduzenten eher die niedrigen Preise, um Vorräte aufzubauen, wie von einigen Marktbeobachtern gemutmaßt wird? Ein Platinpreis von im Tief unter 600 USD je Feinunze und ein Palladiumpreis von gut 1.500 USD je Feinunze, der sich zugleich von seinem Rekordhoch Ende Februar zeitweise fast halbiert hatte, könnten jedenfalls Anreize zu Vorratskäufen geben.

Industriemetalle: Kupferpreis fällt unter 5.000 USD je Tonne

Der Tag beginnt mit einem deutlichen Preisrücksetzer bei Kupfer an der LME, das erstmals seit November 2016 unter die Marke von 5.000 USD je Tonne fällt (-5%). An der SHFE verzeichnet Kupfer seinen größtmöglichen Tagesverlust (-6%). Dies geschieht im Einklang mit erneut schwachen Aktienmarkt-Futures, die nach ihrer Erholung gestern heute bereits wieder stark nachgeben. Ankündigungen umfangreicher Stimulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise verpuffen, zu groß sind offenbar die Sorgen vor einer tiefgreifenden Rezession. Gestern wurden in den USA zum Teil noch gute Konjunkturdaten veröffentlicht (die Industrieproduktion ist stärker als erwartet um 0,6% gegenüber Vormonat gestiegen). Diese bezogen sich aber auf Februar und geben nicht die aktuelle Lage der US-Wirtschaft wider. Hier lohnt ein Blick vor allem auf die Stimmungsbarometer: Der Empire State Index für März ist bereits vorgestern eingebrochen, der morgen zur Veröffentlichung anstehende Philadelphia Fed Index dürfte folgen. Die beste Indikation über den Zustand der US-Wirtschaft dürften aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben, denn diese haben nur einen „Verzug“ von einer Woche. Als Daumenregel gilt, dass die US-Wirtschaft bei einer Zahl von über 400 Tsd. Neuanträgen in einer Rezession ist.

Unterdessen reduzieren mehr und mehr Minenunternehmen vorübergehend ihre Produktion oder stellen sie komplett ein. Auch der Bau von neuen Minen bzw. die Erweiterung bestehender muss wegen Quarantänemaßnahmen in zahlreichen Ländern unterbrochen werden. Dadurch können möglicherweise hohe Angebotsüberschüsse vermieden werden, was wohl ein unbeabsichtigter, aber willkommener Nebeneffekt wäre. Denn die Nachfrage zeigt sich weiterhin sehr verhalten. Nachdem die Kupfervorräte in den SHFE-Lagerhäusern seit Jahresbeginn stark gestiegen sind und nur noch wenige Tausend Tonnen unter ihrem Allzeithoch von vor vier Jahren liegen, gab es gestern auch umfangreiche Einlieferungen in die LME-Lagerhäuser: Die Bestände stiegen um über 40 Tsd. Tonnen bzw. 23%. Der Lageraufbau erfolgte dabei in erster Linie in Asien (Südkorea und Taiwan).

